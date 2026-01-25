Hơn 160.000 xe Toyota tại Mỹ có thể bị lỗi màn hình

Hơn 160.000 chiếc bán tải Toyota Tundra bị ảnh hưởng bởi đợt triệu hồi này.

Toyota vừa tiếp tục thông báo triệu hồi 162.000 mẫu xe tại thị trường Mỹ, bao gồm dòng Tundra và Tundra Hybrid sản xuất giai đoạn 2024-2025.

Nguyên nhân của đợt triệu hồi này xuất phát từ lỗi phần mềm hoặc phần cứng của hệ thống màn hình đa phương tiện. Trong một số trường hợp cụ thể, màn hình này có thể bị treo ở chế độ hiển thị camera hoặc đột ngột chuyển sang màu đen hoàn toàn.

Toyota cho biết sự cố này khiến phương tiện có khả năng không đáp ứng được các tiêu chuẩn an toàn liên bang của Mỹ, đặc biệt là khi camera lùi không thể hiển thị hình ảnh hỗ trợ người lái.

Các mẫu xe bị ảnh hưởng bởi đợt triệu hồi sản xuất trong giai đoạn 2024-2025. Ảnh: Toyota.

Phía Toyota cho biết hãng sẽ bắt đầu gửi thông báo chính thức tới các khách hàng sở hữu xe nằm trong diện triệu hồi từ cuối tháng 3/2026. Chủ xe sẽ được hướng dẫn mang xe đến các đại lý ủy quyền để kiểm tra và khắc phục lỗi miễn phí.

Việc triệu hồi lần này được xem là một động thái chủ động của hãng nhằm đảm bảo tính tuân thủ các quy định khắt khe về an toàn kỹ thuật tại thị trường Bắc Mỹ, vốn là thị trường trọng điểm của dòng xe Tundra. Hiện tại, chưa có báo cáo nào về các vụ tai nạn hay thương vong liên quan trực tiếp đến lỗi màn hình này.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Tundra triệu hồi tại đất nước cờ hoa. Vào tháng 5/2025, hơn 400.000 chiếc bán tải từng bị triệu hồi do lỗi mạch điện, nguy cơ gây hỏng đèn và trục trặc camera lùi.