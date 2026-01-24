Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe EV

Hai tuần mở bán, Xiaomi SU7 thế hệ mới ghi nhận 100.000 đơn hàng

  • Thứ bảy, 24/1/2026 11:00 (GMT+7)
  • 21 phút trước

Lượng đơn đặt cọc xe Xiaomi SU7 thế hệ mới được ghi nhận gần 100.000 chiếc dù giá bán tăng.

Xiaomi đã mở đặt cọc mẫu SU7 thế hệ mới vào đầu tháng một. Và chỉ sau 2 tuần, lượng đơn đặt hàng của mẫu xe điện này đã đạt gần 100.000 chiếc. Theo ghi nhận của truyền thông địa phương, doanh số Xiaomi SU7 thế hệ mới ghi nhận trung bình 200-400 chiếc/đại lý tại Bắc Kinh, Thương Hải hay Vũ Hán. So với bản tiền nhiệm, mẫu SU7 thế hệ mới giá nhỉnh hơn khoảng 2.000 USD.

Theo Xiaomi, việc tăng giá này đến từ những nâng cấp về công nghệ và hiệu suất. Cụ thể, hệ thống điện áp cao được sử dụng nền tảng silicon carbide, phạm vi hoạt động được tăng lên khoảng 902 km/lần sạc. Ngoài ra, phiên bản tiêu chuẩn của Xiaomi SU7 nay được trang bị tiêu chuẩn cảm biến LiDar ở mọi tùy chọn.

Để tránh lặp lại sự cố giao hàng chậm trễ như mẫu YU7 trước đây, Xiaomi đã triển khai hệ thống đặt cọc sớm để phân tích nhu cầu và chuẩn bị chuỗi cung ứng linh kiện cốt lõi.

Xiaomi, Xiaomi SU7 anh 1

Xiaomi hứa hẹn sẽ không lặp lại tình trạng "cầu vượt cung" như thời điểm mở bán YU7. Ảnh: Xuân Sang.

Trong khi tập trung sản xuất SU7 thế hệ mới cho lễ ra mắt chính thức vào tháng 4/2026, các đại lý của hãng cũng đang tiến hành xả kho các mẫu SU7 đời cũ dưới dạng xe có sẵn.

Trong năm 2025, Xiaomi đã gây bất ngờ khi bàn giao 411.800 xe, vượt 17% mục tiêu đề ra. Bước sang năm 2026, "gã khổng lồ" công nghệ đặt kỳ vọng cao hơn với mục tiêu 550.000 xe, dựa trên sức mạnh của SU7 mới và mẫu xe tiềm năng YU7 GT sắp ra mắt.

Chiến lược livestream trực tiếp của CEO Lei Jun trong tháng vừa qua đã đóng góp đáng kể vào thành công của đợt mở bán sớm lần này.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Ngay cả đại lý cũng hoài nghi kế hoạch xe điện 130.000 USD của Jaguar

Jaguar đang đối mặt làn sóng hoài nghi khi kế hoạch chuyển mình thành thương hiệu xe điện siêu sang với giá khởi điểm 130.000 USD trong bối cảnh thị trường EV chững lại.

2 giờ trước

Ngay cả đại lý cũng hoài nghi kế hoạch xe điện 130.000 USD của Jaguar

Jaguar đang đối mặt làn sóng hoài nghi khi kế hoạch chuyển mình thành thương hiệu xe điện siêu sang với giá khởi điểm 130.000 USD trong bối cảnh thị trường EV chững lại.

2 giờ trước

Đan Thanh

Xiaomi Xiaomi SU7 Xiaomi SU7 YU7 đặt cọc xe

    Đọc tiếp

    Xe the thao Chevrolet Corvette C8 hoa 'tau ngam' hinh anh

    Xe thể thao Chevrolet Corvette C8 hóa 'tàu ngầm'

    19 giờ trước 16:34 23/1/2026

    0

    Chiếc Chevrolet Corvette C8 bất ngờ được phát hiện nằm dưới vũng nước gần sân bay quốc tế Orlando, làm dấy lên nhiều đồn đoán về nguyên nhân và mức thiệt hại thực tế của chiếc xe này.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý