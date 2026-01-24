Hai tuần mở bán, Xiaomi SU7 thế hệ mới ghi nhận 100.000 đơn hàng

Lượng đơn đặt cọc xe Xiaomi SU7 thế hệ mới được ghi nhận gần 100.000 chiếc dù giá bán tăng.

Xiaomi đã mở đặt cọc mẫu SU7 thế hệ mới vào đầu tháng một. Và chỉ sau 2 tuần, lượng đơn đặt hàng của mẫu xe điện này đã đạt gần 100.000 chiếc. Theo ghi nhận của truyền thông địa phương, doanh số Xiaomi SU7 thế hệ mới ghi nhận trung bình 200-400 chiếc/đại lý tại Bắc Kinh, Thương Hải hay Vũ Hán. So với bản tiền nhiệm, mẫu SU7 thế hệ mới giá nhỉnh hơn khoảng 2.000 USD .

Theo Xiaomi, việc tăng giá này đến từ những nâng cấp về công nghệ và hiệu suất. Cụ thể, hệ thống điện áp cao được sử dụng nền tảng silicon carbide, phạm vi hoạt động được tăng lên khoảng 902 km/lần sạc. Ngoài ra, phiên bản tiêu chuẩn của Xiaomi SU7 nay được trang bị tiêu chuẩn cảm biến LiDar ở mọi tùy chọn.

Để tránh lặp lại sự cố giao hàng chậm trễ như mẫu YU7 trước đây, Xiaomi đã triển khai hệ thống đặt cọc sớm để phân tích nhu cầu và chuẩn bị chuỗi cung ứng linh kiện cốt lõi.

Xiaomi hứa hẹn sẽ không lặp lại tình trạng "cầu vượt cung" như thời điểm mở bán YU7. Ảnh: Xuân Sang.

Trong khi tập trung sản xuất SU7 thế hệ mới cho lễ ra mắt chính thức vào tháng 4/2026, các đại lý của hãng cũng đang tiến hành xả kho các mẫu SU7 đời cũ dưới dạng xe có sẵn.

Trong năm 2025, Xiaomi đã gây bất ngờ khi bàn giao 411.800 xe, vượt 17% mục tiêu đề ra. Bước sang năm 2026, "gã khổng lồ" công nghệ đặt kỳ vọng cao hơn với mục tiêu 550.000 xe, dựa trên sức mạnh của SU7 mới và mẫu xe tiềm năng YU7 GT sắp ra mắt.

Chiến lược livestream trực tiếp của CEO Lei Jun trong tháng vừa qua đã đóng góp đáng kể vào thành công của đợt mở bán sớm lần này.