Xe thể thao Chevrolet Corvette C8 hóa 'tàu ngầm'

Chiếc Chevrolet Corvette C8 bất ngờ được phát hiện nằm dưới vũng nước gần sân bay quốc tế Orlando, làm dấy lên nhiều đồn đoán về nguyên nhân và mức thiệt hại thực tế của chiếc xe này.

Lực lượng cứu hỏa thành phố Orlando đã trục vớt thành công một chiếc Chevrolet Corvette C8 vào sáng 14/1, sau khi phát hiện phương tiện này nằm trong một vũng nước nông gần sân bay quốc tế Orlando, bang Florida (Mỹ).

Theo hình ảnh ghi nhận tại hiện trường, mẫu xe thể thao bị bỏ lại trong tình trạng không có người bên trong. Đội người nhái đã tiếp cận khoang lái và xác nhận không phát hiện bất kỳ ai. Thông tin liên quan đến biển số cũng như chủ sở hữu chiếc xe hiện chưa được cơ quan chức năng công bố.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, kéo theo nhiều giả thuyết khác nhau. Một số ý kiến cho rằng chủ xe có thể đã lái xe trong tình trạng say rượu và rời khỏi hiện trường để tránh trách nhiệm pháp lý. Trong khi đó, không ít người nghi ngờ chiếc Corvette đã bị đánh cắp và những kẻ liên quan không đủ khả năng điều khiển mẫu xe thể thao hiệu suất cao này.

Hình ảnh ghi nhận tại hiện trường cho thấy phần đầu xe chỉ bị hư hỏng nhẹ, trong khi khu vực phía sau nhiều khả năng cũng chịu một mức độ ảnh hưởng nhất định. Tuy nhiên, hạng mục có nguy cơ phát sinh chi phí sửa chữa lớn nhất lại nằm ở khối động cơ, do chiếc xe nhiều khả năng đã lao xuống nước khi vẫn đang hoạt động, làm tăng nguy cơ xảy ra hiện tượng thủy kích. Bên cạnh đó, việc phải thay thế hệ thống dây điện và các chi tiết nội thất bị ngấm nước cũng có thể khiến chủ xe phải chi ra hàng chục nghìn USD.

Tại bang Florida, hành vi lái xe dưới ảnh hưởng của rượu bia (DUI - Driving Under the Influence) có thể phải đối mặt với mức xử phạt nghiêm khắc, bao gồm tiền phạt lên tới 1.000 USD và bị tước bằng lái tối thiểu 180 ngày. Mức án còn có thể tăng nặng nếu vi phạm nhiều lần hoặc xuất hiện các tình tiết nghiêm trọng như chở theo trẻ em, gây tai nạn dẫn đến thiệt hại tài sản, thương tích hoặc tử vong.

Bên cạnh những suy đoán nghiêm túc, không ít cư dân mạng tỏ ra hài hước khi cho rằng chiếc xe "đã hoàn thành đúng chức năng bơi lội của mình". Trên thực tế, Chevrolet Corvette thường được gắn với biệt danh "Stingray" (cá đuối) – hình ảnh loài sinh vật biển này cũng là biểu tượng quen thuộc xuất hiện trên nhiều phiên bản của dòng xe.

Chevrolet Corvette C8 là thế hệ thứ tám của mẫu xe thể thao biểu tượng đến từ Mỹ. Ngoài phiên bản tiêu chuẩn Stingray, dòng Corvette C8 còn có nhiều biến thể hiệu năng cao như Z06, ZR1, cùng các phiên bản hybrid E-Ray và ZR1X.

Phiên bản Corvette C8 Stingray được trang bị động cơ V8 hút khí tự nhiên dung tích 6.2L, cho công suất tối đa 497 mã lực và mô-men xoắn 630 Nm. Khi tùy chọn hệ thống ống xả hiệu năng NPP, sức mạnh của xe tăng lên 502 mã lực và 637 Nm. Tại thị trường Mỹ, Chevrolet Corvette C8 Stingray hiện có giá khởi điểm từ 72.495 USD .