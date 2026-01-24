Ngay cả đại lý cũng hoài nghi kế hoạch xe điện 130.000 USD của Jaguar

Jaguar đang đối mặt làn sóng hoài nghi khi kế hoạch chuyển mình thành thương hiệu xe điện siêu sang với giá khởi điểm 130.000 USD trong bối cảnh thị trường EV chững lại.

Khi Jaguar công bố kế hoạch "lột xác" toàn diện cách đây gần 5 năm khi trở thành thương hiệu xe điện thuần túy ở phân khúc siêu sang, cạnh tranh trực tiếp với Bentley thay vì các đối thủ quen thuộc như BMW hay Audi, chiến lược này đã gây nhiều tranh cãi.

Chiến lược điện hóa 100% đầy tranh cãi của Jaguar

Đến nay, khi thị trường xe điện toàn cầu đang chững lại, những hoài nghi ấy ngày càng rõ rệt, ngay cả từ chính các đối tác bán lẻ của hãng. Theo các nguồn tin trong hệ thống đại lý, Jaguar đặt mục tiêu doanh số khoảng 10.000 xe mỗi năm, tương đương sản lượng hiện tại của Bentley.

Ngay từ khi ra mắt, concept Jaguar Type 00 đã gây nên nhiều tranh cãi khi xóa bỏ hết di sản lâu đời của thương hiệu xe sang, bên cạnh thiết kế cấp tiến cùng hệ truyền động thuần điện vốn đang bão hòa trong phân khúc xe sang.

Tuy nhiên, con số này đang khiến nhiều người trong ngành nghi ngờ, bởi phân khúc xe điện hạng sang vốn đã rất hẹp, trong khi số mẫu xe thực sự thành công lại không nhiều. Sự dè dặt không chỉ đến từ đại lý mà còn từ giới phân tích. Ông Martin Benecke, chuyên gia của S&P Global, nhận định với Auto News rằng chiến lược của Jaguar tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Ông cho biết: "Tôi nghi ngờ khả năng thành công của chiến lược này. Jaguar đang muốn bước vào phân khúc mà nhiều nhà sản xuất xe sang khác đang rút lui vì thiếu nhu cầu. Vấn đề là Jaguar sẽ nhắm tới nhóm khách hàng nào với những mẫu xe điện siêu sang? Tôi không chắc liệu hãng có thể tồn tại với chiến lược này hay không".

Phiên bản thương mại của concept Type 00 đang được Jaguar thử nghiệm. Chiếc xe có hình dáng của một mẫu sedan 4 cửa mang phong cách GT, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Bentley hay Aston Martin.

Mẫu xe điện thế hệ mới đầu tiên của Jaguar được xem là một chiếc sedan bốn cửa hạng sang, hé lộ thông qua concept Type 00. Xe dự kiến có giá khởi điểm khoảng 130.000 USD tại Mỹ, cao hơn cả Mercedes-Benz EQS. Trong bối cảnh đó, nếu doanh số không đạt kỳ vọng, việc chuyển đổi nền tảng sang hybrid hoặc động cơ đốt trong gần như là bất khả thi, hoặc ít nhất cũng sẽ cực kỳ tốn kém và phức tạp.

Ngay cả đại lý cũng hoài nghi kế hoạch xe điện của Jaguar

Một đại lý Jaguar chia sẻ với Autonews rằng hiện tại hãng vẫn chưa đưa ra được một bài toán kinh doanh đủ thuyết phục. Người này cho biết: "Chúng tôi đã cam kết về mặt nguyên tắc, nhưng việc đầu tư đầy đủ hay không sẽ phụ thuộc vào chiến lược cuối cùng".

Trong bối cảnh thị trường xe điện cao cấp đang nguội dần, canh bạc 130.000 USD của Jaguar rõ ràng không chỉ là một cuộc tái định vị thương hiệu, mà còn là phép thử lớn cho khả năng tồn tại của hãng trong kỷ nguyên điện hóa.

Ông Andreas Everschneider, Chủ tịch Hiệp hội Đại lý Jaguar và Land Rover tại Đức, cho rằng quá trình tái khởi động thương hiệu là một cơ hội. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo Jaguar cần đặc biệt thận trọng với sản lượng. Ông nhấn mạnh: "Nếu Jaguar lặp lại sai lầm của các thương hiệu cao cấp khác và tung quá nhiều xe ra thị trường, giá bán sẽ sụp đổ. Trong trường hợp đó, chiến lược xe sang sẽ thất bại".

