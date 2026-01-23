Kia để ngỏ khả năng làm Morning chạy điện

Hãng xe Hàn Quốc có thể tham gia phân khúc E-Car mới của châu Âu bằng Kia EV1 - mẫu xe được xem như Kia Morning chạy điện.

Theo InsideEVs, châu Âu thường là thị trường sở hữu mức độ quan tâm khá lớn dành cho phân khúc ôtô chạy điện cỡ nhỏ. Việc Renault 5 E-Tech trở thành một trong những mẫu xe bán chạy nhất lục địa già trong năm qua là minh chứng.

Kia được cho là đang xem xét khả năng tham gia phân khúc này với mẫu hatchback chạy điện dự kiến mang tên EV1, thay thế trực tiếp cho Kia Picanto/Morning hiện tại và định vị ngay dưới Kia EV2.

Trao đổi với Autocar, David Hilbert - Giám đốc marketing của Kia châu Âu - xác nhận hãng xe Hàn Quốc đang nghiên cứu khả năng ra mắt một mẫu xe tương tự Kia Morning nhưng vận hành bằng động cơ điện.

“Toàn ngành đang xem xét cách thức giúp ôtô điện trở nên dễ tiếp cận hơn. Chúng tôi cũng đang làm điều đó, sẽ tiếp tục tìm kiếm những cơ hội. Có lý do cho việc mẫu xe điện nhỏ nhất hiện tại của Kia mang tên EV2”, ông David Hilbert cho biết.

Cụ thể, Kia EV2 sẽ chưa phải là mẫu xe nhỏ nhất danh mục sản phẩm ôtô điện thương hiệu Kia. Nếu ra mắt trong tương lai, Kia EV1 không chỉ nhỏ hơn EV2 mà còn được trang bị gói pin dung lượng thấp hơn - yếu tố giúp giảm giá thành.

Hiện, Kia EV2 có tùy chọn dung lượng pin cho phép di chuyển tối đa gần 450 km/lần sạc đầy, công bố theo chu trình WLTP. Tuy nhiên, phạm vi hoạt động lớn như vậy được cho là không quá cần thiết với một mẫu xe đô thị cỡ nhỏ, vốn gần như ít có cơ hội chạy đường trường.

Hãng xe “chị em” Hyundai hiện cung cấp một mẫu xe điện đô thị cỡ nhỏ mang tên Hyundai Inster. Tuy nhiên, gần như chắc chắn Kia EV1 trong tương lai sẽ không chia sẻ bất kỳ yếu tố kỹ thuật nào với Hyundai Inster.

Chuyên trang InsideEVs dẫn lại phát ngôn của ông David Hilbert, nhấn mạnh Kia dường như vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn về sự cần thiết của Kia EV1 trên thị trường.

“Về lâu dài, Kia vẫn tiếp tục nghiên cứu phân khúc xe cỡ A. Riêng Picanto/Morning lúc này vẫn là dòng xe quan trọng với hãng, và Kia đang tiếp tục có được lượng doanh số rất quan trọng từ mẫu xe này”, ông David Hilbert cho biết.

Hiện, phân khúc E-Car vẫn chưa nhận được những định nghĩa kỹ thuật hay chỉ dẫn rõ ràng từ cơ quan chức năng châu Âu.

Giám đốc Marketing của Kia tại lục địa già cho rằng nếu Kia có thể thiết kế một mẫu xe phù hợp với phân khúc E-Car, hãng sẽ có thể loại bỏ một vài tính năng an toàn chủ động trên EV1, từ đó giảm giá xe và tạo ra đôi chút lợi thế trên thị trường.

Được biết, Liên minh châu Âu dự kiến công bố các quy định mới về xe điện E-Car vào cuối tháng này. Lúc đó, Kia cùng các nhà sản xuất ôtô khác sẽ quyết định liệu có muốn tham gia phân khúc này hay không.

Cho đến trước khi các quy định về E-Car được châu Âu công bố, Renault 5 E-Tech vẫn đang là cái tên dẫn đầu doanh số phân khúc ôtô điện đô thị cỡ nhỏ.

Loạt đối thủ hiện tại của Renault 5 E-Tech bao gồm Hyundai Inster, BYD Seagull, Leapmotor T03, Dacia Spring, Kia EV2 và Citroën ë-C3 và Fiat Grande Panda EV đều sở hữu giá bán rất cạnh tranh.

Với việc Renault Twingo E-Tech sắp ra mắt, Dacia EV đã sớm được tiết lộ hay ID. Polo và ID. Cross của Volkswagen chuẩn bị trình làng, phân khúc ôtô điện đô thị cỡ nhỏ tại châu Âu đang dần sôi động hơn và tính cạnh tranh cũng ngày một gay gắt hơn.