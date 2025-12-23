Đây là cách có thể giúp bán tải Kia đảo ngược doanh số

Một cú lột xác về ngoại hình được cho là sẽ giúp bán tải Kia Tasman đủ sức cạnh tranh với Ford Ranger, Toyota Hilux ở thị trường Australia.

Theo Carscoops, mẫu bán tải cỡ trung Kia Tasman từ khi ra mắt đã chưa thể có được màn chạy đà suôn sẻ ở thị trường Australia. Ngay cả Kia cũng phải công khai thừa nhận thất bại này, và một cú “lột xác” về ngoại hình có thể giúp bán tải Kia Tasman đảo ngược tình hình doanh số.

Một bản dựng do Theophilus "Theottle" Chin thực hiện cho thấy Kia Tasman ở lần nâng cấp tiếp theo có thể sở hữu ngoại hình lấy cảm hứng từ thế hệ mới nhất của Kia Telluride.

Ở bản dựng lần này, Theottle sử dụng tên gọi Mohave - cái tên xuất hiện lần đầu trên concept bán tải KCV4 Mojave vào năm 2004, trước khi thêm lần nữa gắn với mẫu SUV Kia Borego dành riêng cho thị trường Bắc Mỹ.

Trong bản dựng của Theottle, Kia Tasman sở hữu cụm đèn pha LED đặt dọc, cản trước nổi bật, thiết lập cabin kép và thân xe có phần mượt mà, tinh tế hơn mẫu xe hiện tại.

Cụm đèn hậu LED đặc trưng của Kia Telluride được tận dụng triệt để, kết hợp cản sau chuyên dụng cho địa hình gồ ghề, cửa thùng hàng nổi bật với logo thương hiệu in hoa.

Đáng chú ý, Theottle đã sử dụng kích thước, tỷ lệ của Volkswagen Amarok làm cơ sở phác thảo bản dựng, thay vì dựa trên nguyên mẫu thực tế Kia Tasman đang có mặt trên thị trường.

Khi “thai nghén” Kia Tasman, hãng xe Hàn Quốc kỳ vọng tạo ra một thiết kế nổi bật, không giống bất kỳ mẫu xe nào khác trên thị trường. Kia Tasman đáp ứng được mong đợi này, nhưng các chi tiết ngoại hình lại tạo ra ít nhiều sự lưỡng lự từ phía khách hàng tiềm năng.

Thông tin chính thức từ Kia xác nhận Tasman vẫn còn một số bản cập nhật đã được lên kế hoạch. Những thay đổi có thể bao gồm hệ truyền động được điện hóa, một phiên bản dành riêng cho off-road lấy cảm hứng từ concept Weekender, bên cạnh khả năng cho một bản nâng cấp ngoại hình.

Chuyên trang Carscoops nhận định trong trường hợp lý tưởng nhất, những thay đổi nói trên sẽ giúp Kia Tasman đủ khả năng cạnh tranh trực tiếp với Ford Ranger hay Toyota Hilux - loạt bán tải đang bán chạy hàng đầu thị trường Australia.