BYD lại sắp ra mắt bán tải mới

Mẫu bán tải mới của BYD dự kiến có kích thước bé hơn đàn anh Shark, định vị ở nhóm xe phổ thông.

Một mẫu xe bán tải mới của BYD gần đây đã bị phát hiện trong quá trình thử nghiệm, và mẫu xe này dự kiến sẽ ra mắt tại Nam Mỹ vào năm 2026, theo Autohome.

Sự xuất hiện của chiếc bán tải chưa được đặt tên này thu hút sự chú ý vì mẫu xe bán tải hiện có của BYD là BYD Shark, đã đang cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Mẫu xe sắp ra mắt dường như được định vị nhỏ hơn Shark về kích thước và có khả năng thấp hơn về vị thế thị trường.

Các bức ảnh chụp trong lần thử nghiệm cho thấy cấu hình cabin kép và thùng hàng có vẻ nhỏ hơn so với thùng hàng của Shark. Ngoại thất dường như vẫn giữ các dấu hiệu thiết kế "Mặt Rồng" (Dragon Face) trước đây của BYD, và những hình ảnh thoáng qua về nội thất cho thấy thiết kế khiêm tốn, tối giản hơn, phù hợp với nhóm bán tải phổ thông.

Dữ liệu kỹ thuật cho chiếc bán tải mới vẫn chưa được xác nhận. Một số nhà quan sát kỳ vọng chiếc xe này có thể áp dụng công nghệ plug-in hybrid của BYD, mặc dù chưa có thông tin chính thức nào về hệ truyền động hoặc hiệu suất được công bố.

Hình ảnh rò rỉ về thiết kế ngoại, nội thất của mẫu bán tải mới từ BYD. Ảnh: CarnewsChina.

Các yếu tố gầm xe có thể nhìn thấy từ hình ảnh thử nghiệm cho thấy chiếc xe sử dụng cấu trúc thân liền khối (unibody) thay vì khung gầm body-on-frame truyền thống, và hệ thống treo sau độc lập tay đòn kép đã được ghi nhận. Những đặc điểm này làm cho nó khác biệt so với nhiều mẫu xe bán tải thông thường.

Trước đó, bán tải Shark được chế tạo trên nền tảng DMO (Dual Mode Off-road) của BYD. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.457 x 1.971 x 1.925 mm, với trục cơ sở 3.260 mm. Shark sử dụng 2 motor điện kết hợp với động cơ đốt trong 1.5L cho tổng công suất kết hợp hơn 430 mã lực và tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 5,7 giây.

Chiếc bán tải mới này nhỏ hơn Shark về kích thước và thiết kế tối giản, phổ thông hơn. Nếu ra mắt, nó sẽ mở rộng dòng sản phẩm xe bán tải của BYD tại các thị trường quốc tế, cung cấp một lựa chọn thay thế trong phân khúc nhẹ hơn và có khả năng nhỏ gọn hơn.