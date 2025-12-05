Chuỗi sự kiện TPBW Campus Fest khởi động tại Đại học Công nghệ Sài Gòn

Việc mang TPBW Campus Fest đến các trường đại học là cách SYM Việt Nam đồng hành cùng sinh viên trên hành trình khám phá bản thân.

Đại học Công nghệ Sài Gòn là địa điểm đầu tiên, khởi động cho chuỗi sự kiện TPBW Campus Fest.

TPBW Campus Fest và tinh thần “khai mở giới hạn”

Sự năng động của thế hệ trẻ cần “điểm chạm” để được khai mở, thúc đẩy và truyền cảm hứng.Để đồng hành cùng sinh viên, SYM Việt Nam triển khai chuỗi sự kiện quy mô lớn mang tên TPBW Campus Fest với chủ đề “Vũ trụ khai mở chất Z”. Chương trình dự kiến diễn ra từ tháng 11/2025 đến tháng 1/2026 tại nhiều trường đại học lớn trên địa bàn TP.HCM.

TPBW Campus Fest đồng hành cùng sinh viên trên hành trình khám phá bản thân.

TPBW Campus Fest được xây dựng dựa trên tinh thần của TPBW 125 - mẫu xe tay ga sở hữu thiết kế lấy cảm hứng từ hoa tam giác mạch, loài hoa tượng trưng cho sự kiên cường và sức sống bền bỉ, nhỏ bé nhưng luôn vươn mình mạnh mẽ giữa điều kiện khắc nghiệt.

Tinh thần ấy cũng là lời nhắn gửi mà SYM muốn trao đến thế hệ trẻ: Mạnh dạn bước ra khỏi khuôn khổ, dám thử, dám sai, dám bứt phá để khám phá năng lực thật sự của chính mình. Bởi mỗi bạn trẻ đều có một giới hạn mới để khai mở, chỉ cần cú hích đủ lớn để bắt đầu hành trình thay đổi.

Những hoạt động hấp dẫn cho sinh viên

Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) là điểm khởi động cho chuỗi hành trình TPBW Campus Fest. Tại đây, sinh viên được tham gia loạt hoạt động đa trải nghiệm: Lái thử xe tay ga TPBW 125 để cảm nhận sức hút từ thiết kế và tính năng, tự tay tạo nên túi canvas mang dấu ấn cá nhân, tham gia trò chơi tương tác để nhận quà độc quyền từ ban tổ chức, đăng ký trở thành thực tập sinh tại SYM Việt Nam.

Sinh viên có cơ hội lái thử xe TPBW 125.

Qua từng hoạt động, SYM mong muốn mang đến không gian nơi các bạn sinh viên được hành động, sáng tạo, thể hiện tinh thần “Khai mở giới hạn” một cách chân thật nhất, từ dám sáng tạo đến dám thể hiện cá tính, từ bước ra khỏi vùng an toàn đến mạnh dạn nắm lấy cơ hội.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của chương trình là buổi talkshow “Khai mở giới hạn” với sự tham gia của diễn giả Danny Võ - chuyên gia trong lĩnh vực phát triển cá nhân và tư duy sáng tạo. Diễn giả Danny Võ chia sẻ góc nhìn và kinh nghiệm thực tế về việc nuôi dưỡng tinh thần đổi mới, khả năng thích ứng và phát triển nội lực bản thân trong thời đại số. Buổi trò chuyện truyền cảm hứng để bạn trẻ chủ động khai mở phiên bản tốt hơn của chính mình.

Chuyên gia Danny Võ chia sẻ kinh nghiệm về việc phát triển nội lực trong thời đại số.

Đặc biệt, SYM dành tặng một suất học bổng dưới hình thức trao tặng xe TPBW 125 cho sinh viên có thành tích học tập nổi bật và thể hiện tinh thần “khai mở giới hạn” trong học tập cũng như hoạt động ngoại khóa. Học bổng này không chỉ là phần thưởng ghi nhận nỗ lực của sinh viên, mà trở thành nguồn động lực để các bạn tiếp tục dấn bước, theo đuổi mục tiêu lớn hơn.

TPBW Campus Fest dành tặng học bổng cho sinh viên STU là mẫu xe TPBW 125 hoàn toàn mới.

Sau điểm dừng chân tại STU, TPBW Campus Fest tiếp tục mở rộng đến nhiều trường đại học lớn khác tại TP.HCM, hứa hẹn mang đến nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho sinh viên.

