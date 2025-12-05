Ôtô điện Mercedes có thể loại bỏ phanh sau

Bằng cách tích hợp một motor điện nhỏ gọn vào trục sau, ôtô điện Mercedes có thể tiến tới loại bỏ hệ thống phanh sau, từ đó giảm khối lượng xe.

Cách đây không lâu, thương hiệu Yasa thuộc sở hữu Mercedes đã ra mắt một motor điện nặng khoảng 12,7 kg với khả năng sản sinh công suất tối đa xấp xỉ 1.000 mã lực.

Theo Carscoops, Mercedes vừa xác nhận động cơ dạng trục này sẽ được sử dụng như một mô-đun gắn trong bánh cho hệ truyền động của ôtô điện thế hệ tiếp theo. Thiết kế này thậm chí có thể cho phép loại bỏ cả hệ thống phanh truyền thống trên bánh sau của ôtô điện Mercedes.

Motor điện gắn trong bánh xe không phải là công nghệ mới nhưng hiện chưa được ứng dụng rộng rãi trên thị trường xe điện, một phần do khối lượng lớn và công suất không quá cao.

Động cơ mới của Yasa gần như giải quyết được trở ngại này. Theo Carscoops, motor điện của Yasa đã thiết lập một kỷ lục không chính thức về mật độ công suất của động cơ điện, đạt khoảng 79 mã lực trên mỗi kg.

Công suất tối đa của motor điện này lên đến 1.000 mã lực nhưng Mercedes lưu ý công suất duy trì chỉ dao động trong khoảng 469-536 mã lực. Motor này có thể được ghép nối với bộ inverter kép nặng 15 kg do Yasa tự phát triển, trở thành lựa chọn lý tưởng cho các mẫu hypercar công suất lớn hay những ứng dụng xe điện hiệu năng cao khác.

Yasa cũng cho biết motor điện trong bánh xe cung cấp hiệu suất phanh tái sinh đáng kể, đến mức hệ thống có thể loại bỏ nhu cầu sử dụng phanh sau truyền thống.

Nhờ đó, các nhà sản xuất ôtô có thể loại bỏ hệ thống phanh sau và trục dẫn động cầu sau. Động thái này có thể giúp loại bỏ khoảng 200 kg khối lượng bản thân trên các mẫu xe hiện tại, hoặc lên đến 500 kg với các mẫu xe mới được phát triển hoàn toàn.

“Bằng cách thu hồi một tỷ lệ năng lượng lớn hơn từ phanh tái sinh, công nghệ này cũng có thể cải thiện đáng kể phạm vi hoạt động của xe điện”, Simon Odling, Giám đốc mảng Công nghệ mới của Yasa, chia sẻ.

Vị này cho biết hệ thống truyền động điện đặt trong bánh xe còn cho phép các nhà sản xuất ôtô có cơ hội thiết kế lại và tối ưu hóa cấu trúc, khí động học của ôtô điện thế hệ tiếp theo.

Motor điện dạng trục của Yasa sẽ được sử dụng trên các mẫu Mercedes-AMG GT thuần điện 4 cửa bản sedan và SUV hoàn toàn mới. Tuy nhiên, dự kiến những mẫu xe này sẽ chưa dùng motor theo dạng gắn trong bánh xe. Thay vào đó, thiết lập một motor ở cầu trước và 2 ở cầu sau sẽ được sử dụng.