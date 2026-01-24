Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Honda 'bắt tay' Aston Martin

Sự bắt tay này được kỳ vọng sẽ sớm giúp Honda tạo ra một mẫu siêu xe mới, mang hình ảnh của mẫu xe đua F1 của đội Aston Martin.

Sau khi chính thức chia tay Red Bull Racing, Honda đã bắt đầu chương mới với tư cách là đối tác cung cấp hệ truyền động độc quyền cho đội đua F1 Aston Martin. Dù sự hợp tác này vẫn đang ở giai đoạn khởi đầu, cả 2 "ông lớn" đều đã phát đi những tín hiệu tích cực về khả năng mở rộng quan hệ sang lĩnh vực xe thương mại trong tương lai.

Việc một hãng xe F1 tận dụng công nghệ đường đua cho xe thương mại không còn là điều mới mẻ. Điển hình là chiếc hypercar Valkyrie. Đây là kết quả của liên minh giữa Aston Martin và Red Bull trước đây.

Đáng chú ý, "phù thủy thiết kế" Adrian Newey, người đóng vai trò then chốt trong dự án Valkyrie, hiện cũng đã chuyển sang đảm nhận vị trí lãnh đạo đội đua F1 của Aston Martin. Sự hiện diện của Newey cùng sự góp sức từ Honda được kỳ vọng sẽ tạo nên một "cú nổ" mới trên thị trường siêu xe.

Mẫu xe đua F1 được trưng bày với sự cộng tác giữa Aston Martin và Honda. Ảnh: Carscoops.

Trong sự kiện ra mắt đối tác tại Tokyo, Chủ tịch điều hành Aston Martin, ông Lawrence Stroll, nhấn mạnh rằng ưu tiên hiện tại vẫn là dự án đội đua F1 đầy tham vọng.

"Đây chỉ là sự khởi đầu cho mối quan hệ của chúng tôi. Cho đến thời điểm này, chúng tôi chưa thảo luận về một mẫu xe thương mại hay siêu xe nào, nhưng hoàn toàn không có lý do gì để không thực hiện điều đó trong tương lai. Aston Martin luôn sẵn sàng mở cửa cho những ý tưởng như vậy", ông Lawrence Stroll nói.

Về phía Honda, Tổng Giám đốc Toshihiro Mibe cũng bày tỏ sự hứng thú khi cho rằng việc hợp tác sản xuất xe thương mại là "hoàn toàn khả thi". Ông Mibe tin rằng sự thành công trên đường đua sẽ tạo ra những giá trị quý giá để áp dụng vào thực tế sản xuất xe đường phố.

Theo truyền thông, nếu dự án này trở thành hiện thực, kịch bản khả thi nhất là một mẫu xe mang thương hiệu Aston Martin nhưng được trang bị "trái tim" là động cơ mạnh mẽ của Honda. Thậm chí, nhiều tín đồ tốc độ còn mơ về sự trở lại của huyền thoại NSX dưới sự hỗ trợ từ công nghệ của Aston Martin.

