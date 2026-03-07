Khách Nhật sẽ được chạy xe Honda 'Made in USA'

Honda sẽ lần đầu tiên nhập khẩu các mẫu SUV và sedan sản xuất tại Mỹ về bán tại Nhật Bản từ năm 2026, đồng thời đưa thương hiệu cao cấp Acura ra mắt thị trường nội địa trong bối cảnh quy trình nhập khẩu ôtô Mỹ được nới lỏng.

Honda cho biết sẽ phân phối các mẫu xe được sản xuất tại Mỹ ở thị trường Nhật Bản từ nửa cuối năm 2026, sau khi chính phủ Nhật Bản đơn giản hóa quy trình chứng nhận đối với ôtô sản xuất tại Mỹ theo thỏa thuận thuế quan giữa hai nước ký kết năm ngoái.

Honda "Made in USA" được bán tại Nhật Bản

Theo kế hoạch, hãng xe Nhật Bản sẽ nhập khẩu mẫu SUV cỡ lớn Honda Passport TrailSport cùng mẫu liftback 5 cửa Acura Integra thuộc thương hiệu hạng sang Acura. Cả hai mẫu xe dự kiến vẫn giữ cấu hình tay lái thuận như tại thị trường Mỹ.

Bên cạnh các mẫu xe nhỏ gọn Kei car, khách hàng tại Nhật Bản giờ đây có thể cầm lái những mẫu xe "đậm chất Mỹ" với kích thước to lớn, sở hữu các cỗ máy mạnh mẽ như Honda Passport TrailSport.

Phiên bản Integra được bán tại Nhật Bản sẽ là biến thể hiệu suất cao Acura Integra Type S, đồng thời cũng là mẫu xe Acura đầu tiên chính thức ra mắt tại thị trường quê nhà của Honda. Xe được sản xuất tại bang Ohio. Trong khi đó, Honda Passport TrailSport Elite sử dụng động cơ 3.5L. Mẫu xe 5 chỗ này được sản xuất tại bang Alabama.

Việc Honda nhập khẩu các mẫu xe sản xuất tại Mỹ diễn ra sau khi thỏa thuận thuế quan Nhật - Mỹ đạt được vào năm ngoái, trong đó có các điều khoản nhằm đơn giản hóa quy trình nhập khẩu ôtô sản xuất tại Mỹ. Đến tháng 2/2026, Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản đã thiết lập cơ chế đặc biệt cho phép chứng nhận an toàn đối với xe Mỹ chỉ thông qua việc xem xét hồ sơ tài liệu.

Lần đầu tiên ra mắt khách hàng nội địa, thương hiệu hạng sang Acura của Honda mang đến mẫu xe thể thao Acura Integra Type S, vốn là sự thay thế hoàn hảo khi "người anh em" Honda Civic Type R đã dừng nhận đơn hàng mới.

Nhờ môi trường nhập khẩu thuận lợi hơn, Honda cho biết sẽ tập trung đưa các mẫu xe cao cấp vào thị trường nội địa, qua đó mở rộng danh mục xe cỡ lớn và xe sang tại hệ thống đại lý ở Nhật Bản.

Không chỉ xe Mỹ, Honda còn nhập khẩu 'xe Trung Quốc'

Mới đây, Honda thông báo sẽ ra mắt một mẫu xe điện mới mang tên Honda Insight tại Nhật Bản vào quý I/2026. Mẫu xe này được phát triển dựa trên mẫu EV Honda e:NS2 và được điều chỉnh để phù hợp với tiêu chuẩn tại Nhật.

Honda vừa ra mắt thị trường Nhật Bản mẫu SUV thuần điện cỡ nhỏ Honda Insight. Trên thực tế, mẫu EV này chính là chiếc Honda e:NS2 được sản xuất tại Trung Quốc bởi liên doanh Dongfeng Honda.

Đây sẽ là lần đầu tiên một hãng xe Nhật Bản nhập khẩu và bán xe điện sản xuất tại Trung Quốc ngay tại thị trường nội địa. Honda từng giới thiệu thế hệ đầu tiên của Insight vào năm 1999, trong khi thế hệ thứ ba của mẫu xe này đã ngừng sản xuất vào năm 2022.

Hiện tại, Honda e:NS2 được sản xuất và bán tại Trung Quốc thông qua liên doanh Dongfeng Honda. Việc xuất khẩu thế hệ Honda Insight mới cũng được kỳ vọng sẽ giúp thương hiệu nâng cao tỷ lệ vận hành của các nhà máy tại Trung Quốc.