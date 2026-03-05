Honda 'nhập khẩu ngược' xe điện Trung Quốc về Nhật Bản

Honda dự kiến phân phối tại Nhật Bản các mẫu xe điện sản xuất ở Trung Quốc ngay trong đầu năm này, nhằm mở rộng danh mục EV nội địa và tăng sức cạnh tranh trước các đối thủ.

Honda dự kiến bắt đầu bán các mẫu xe điện sản xuất tại Trung Quốc cho khách hàng tại Nhật Bản ngay từ quý I/2026, trở thành hãng xe Nhật đầu tiên đưa một mẫu EV sản xuất tại Trung Quốc về phân phối ngay tại thị trường nội địa.

Honda Insight là 'bản sao' của e:NS2, sản xuất tại Trung Quốc

Honda sẽ điều chỉnh các mẫu xe nhập khẩu từ thương hiệu con Honda e:N, vốn được hãng ra mắt tại Trung Quốc vào năm 2022, để đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật tại Nhật Bản. Mẫu xe này có kiểu dáng tương tự chiếc Honda e:NS2 và hiện được sản xuất tại Trung Quốc thông qua liên doanh Dongfeng Honda.

Honda vừa hé lộ hình ảnh đầu tiên của mẫu EV sắp ra mắt có tên là Insight. Đặc biệt hơn, thiết kế của chiếc SUV này không khác gì mẫu Honda e:NS2 do liên doanh Dongfeng Honda sản xuất tại Trung Quốc.

Khi bán tại Nhật Bản, mẫu EV này sẽ mang tên Honda Insight. Honda từng ra mắt mẫu Insight đầu tiên vào năm 1999, và việc sản xuất thế hệ thứ ba đã kết thúc vào năm 2022. Động thái này nhằm mở rộng danh mục xe điện và mang đến thêm lựa chọn cho người tiêu dùng Nhật.

Hiện tại, số lượng mẫu EV tại Nhật Bản vẫn khá hạn chế. Honda trước đây tập trung phát triển các mẫu Kei car thuần điện cỡ nhỏ dành riêng cho thị trường nội địa. Hãng hiện chỉ bán 2 mẫu EV tại Nhật là Honda N‑One e: và Honda N‑Van e:, đều thuộc phân khúc xe mini.

Honda e từng được phân phối tại Nhật Bản trước khi bị dừng sản xuất trên toàn cầu. Một trong những nhược điểm của mẫu EV này khiến các khách hàng lưỡng lự là quãng đường di chuyển cho một lần sạc quá ngắn.

Honda từng ra mắt mẫu EV cỡ tiêu chuẩn đầu tiên của mình là Honda e vào năm 2020, nhưng quá trình sản xuất đã chấm dứt vào năm 2024. Một trong những hạn chế lớn của mẫu xe này là phạm vi hoạt động chỉ khoảng 259 km mỗi lần sạc, khiến tính tiện dụng không cao.

Cuộc cạnh tranh EV tại Nhật Bản khiến Honda đổi chiến lược

Trong khi đó, các hãng xe nước ngoài, dẫn đầu là Tesla, đang đẩy mạnh doanh số xe điện tại Nhật. Các hãng nội địa như Toyota và Suzuki cũng đang triển khai thêm nhiều mẫu EV mới để cạnh tranh.

Việc giới thiệu Honda Insight phiên bản thuần điện nhằm cải thiện hiệu suất của các nhà máy tại Trung Quốc, đồng thời mở rộng dải sản phẩm EV tại Nhật Bản khi các đối thủ đang dần bỏ xa về doanh số và thị phần.

Mẫu EV nhập khẩu từ Trung Quốc của Honda dự kiến có phạm vi hoạt động khoảng 500 km mỗi lần sạc, cao nhất trong danh mục xe điện của hãng tại thị trường Nhật Bản.

Bên cạnh việc bổ sung sản phẩm cho thị trường nội địa, kế hoạch này cũng giúp cải thiện công suất tại các nhà máy ở Trung Quốc, nơi hoạt động kinh doanh của hãng đang gặp nhiều khó khăn.

Mẫu SUV thuần điện Honda Insight sẽ chính thức nhận đơn đặt hàng tại Nhật Bản từ ngày 19/3, đánh dấu bước đi mới của Honda tại thị trường nội địa trong bối cảnh cuộc cạnh tranh xe điện ngày càng trở nên khốc liệt.

Sự cạnh tranh giá khốc liệt từ các hãng xe nội địa như BYD và Geely đã khiến doanh số của Honda tại Trung Quốc sụt giảm mạnh. Trong năm 2025, doanh số xe mới của hãng tại thị trường này giảm 24%, xuống còn 645.345 xe, đánh dấu năm giảm thứ 5 liên tiếp.

Việc xuất khẩu các mẫu EV sản xuất tại Trung Quốc về Nhật Bản được kỳ vọng không chỉ giúp Honda mở rộng danh mục xe điện tại thị trường quê nhà, mà còn góp phần cải thiện hiệu quả hoạt động của hãng tại thị trường ôtô lớn nhất thế giới.

Không riêng gì Honda, các thương hiệu Nhật Bản như Toyota hay Nissan cũng đang mở rộng kế hoạch "nhập khẩu ngược" các mẫu xe lắp ráp tại Mỹ, nhằm thúc đẩy mối quan hệ với Tổng thống Donald Trump.

Bên cạnh Honda, Toyota và Suzuki cũng đang bắt đầu quá trình "nhập khẩu ngược" các mẫu xe điện như Urban Cruiser hay e Vitara, nhờ ưu điểm chi phí lắp ráp tại Ấn Độ. Các nhà hoạch định chính sách tại nước này cũng đang nới lỏng kiểm định cho các mẫu xe sản xuất tại Mỹ, nhằm hỗ trợ các thương hiệu ra mắt các dòng SUV và bán tải vốn chỉ dành riêng cho thị trường nước cờ hoa.