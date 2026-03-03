Toyota Fortuner thế hệ mới sẽ trông như thế nào?

|
Sau khi ra mắt Hilux thế hệ mới, Toyota đang tập trung vào quá trình kiểm định cuối cùng dành cho mẫu SUV Fortuner, vốn chia sẻ thiết kế và công nghệ với mẫu bán tải trên. Chiếc xe được phát hiện chạy thử nghiệm nhiều lần tại Ấn Độ.
|
Rất có thể Toyota Fortuner thế hệ mới sẽ sở hữu ngôn ngữ thiết kế Cyber Sumo tương tự Hilux, nổi bật với cụm đèn trước LED được vuốt mỏng hơn, kết nối bằng logo "TOYOTA" cỡ lớn. Lưới tản nhiệt mắt cáo dựng đứng đi kèm với cản trước thể thao hơn.
|
Phần đuôi xe cũng được tinh chỉnh lại với cụm đèn hậu LED sắc sảo hơn. Logo "TOYOTA" màu trắng vẫn là điểm nhấn trang trí thay cho biểu tượng hình oval truyền thống.
|
Để tiết kiệm chi phí cũng như đồng nhất thiết kế sản phẩm, Toyota Fortuner cũng có thể sử dụng nguyên bản phong cách nội thất của Hilux thế hệ thứ chín, bao gồm bảng taplo kỹ thuật số 7"/12" và màn hình trung tâm cảm ứng 9"/12.3".
|
Tại Việt Nam, Toyota Hilux đang được trang bị động cơ 4 xy-lanh tăng áp 2.8L, sản sinh công suất 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 420 Nm hoặc 500 Nm. Ảnh: Phong Vân
|
Do đó, Toyota Fortuner cũng có thể được trang bị cấu hình tương tự, đi kèm tùy chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp, kết hợp 3 chế độ lái Normal, ECO và SPORT.
|
Với mức giá hơn 1 tỷ đồng, thế hệ thứ 2 của Toyota Fortuner đã ra mắt từ 2015 và ít có sự nâng cấp. Các "tín đồ" của Toyota đang rất mong chờ một sự đổi mới trên dòng SUV này.
