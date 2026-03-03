Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

Toyota Fortuner thế hệ mới sẽ trông như thế nào?

  • Thứ ba, 3/3/2026 09:39 (GMT+7)
  • 22 giờ trước

Tương tự thế hệ trước đây, Toyota Fortuner thế hệ mới có thể chia sẻ thiết kế và công nghệ với mẫu bán tải Toyota Hilux.

toyota, Fortuner, toyota Fortuner, suv, thu nghiem, ban tai, suv, an do, hilux, toyota hilux anh 1

Sau khi ra mắt Hilux thế hệ mới, Toyota đang tập trung vào quá trình kiểm định cuối cùng dành cho mẫu SUV Fortuner, vốn chia sẻ thiết kế và công nghệ với mẫu bán tải trên. Chiếc xe được phát hiện chạy thử nghiệm nhiều lần tại Ấn Độ.
toyota, Fortuner, toyota Fortuner, suv, thu nghiem, ban tai, suv, an do, hilux, toyota hilux anh 2

Rất có thể Toyota Fortuner thế hệ mới sẽ sở hữu ngôn ngữ thiết kế Cyber Sumo tương tự Hilux, nổi bật với cụm đèn trước LED được vuốt mỏng hơn, kết nối bằng logo "TOYOTA" cỡ lớn. Lưới tản nhiệt mắt cáo dựng đứng đi kèm với cản trước thể thao hơn.
toyota, Fortuner, toyota Fortuner, suv, thu nghiem, ban tai, suv, an do, hilux, toyota hilux anh 3

Phần đuôi xe cũng được tinh chỉnh lại với cụm đèn hậu LED sắc sảo hơn. Logo "TOYOTA" màu trắng vẫn là điểm nhấn trang trí thay cho biểu tượng hình oval truyền thống.
toyota, Fortuner, toyota Fortuner, suv, thu nghiem, ban tai, suv, an do, hilux, toyota hilux anh 4

Để tiết kiệm chi phí cũng như đồng nhất thiết kế sản phẩm, Toyota Fortuner cũng có thể sử dụng nguyên bản phong cách nội thất của Hilux thế hệ thứ chín, bao gồm bảng taplo kỹ thuật số 7"/12" và màn hình trung tâm cảm ứng 9"/12.3".
toyota, Fortuner, toyota Fortuner, suv, thu nghiem, ban tai, suv, an do, hilux, toyota hilux anh 5

Tại Việt Nam, Toyota Hilux đang được trang bị động cơ 4 xy-lanh tăng áp 2.8L, sản sinh công suất 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 420 Nm hoặc 500 Nm. Ảnh: Phong Vân
toyota, Fortuner, toyota Fortuner, suv, thu nghiem, ban tai, suv, an do, hilux, toyota hilux anh 6

Do đó, Toyota Fortuner cũng có thể được trang bị cấu hình tương tự, đi kèm tùy chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp, kết hợp 3 chế độ lái Normal, ECO và SPORT.
toyota, Fortuner, toyota Fortuner, suv, thu nghiem, ban tai, suv, an do, hilux, toyota hilux anh 7

Với mức giá hơn 1 tỷ đồng, thế hệ thứ 2 của Toyota Fortuner đã ra mắt từ 2015 và ít có sự nâng cấp. Các "tín đồ" của Toyota đang rất mong chờ một sự đổi mới trên dòng SUV này.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Doanh số Toyota tăng trưởng mạnh Mỹ và châu Âu

Bất chấp thuế quan tại Mỹ và cạnh tranh gay gắt từ Trung Quốc, Toyota vẫn ghi nhận tháng tăng trưởng thứ hai liên tiếp, củng cố vị thế hãng xe bán chạy nhất thế giới.

07:07 2/3/2026

Toyota lên kế hoạch 'giải phóng' 19 tỷ USD cổ phần chiến lược

Toyota dự kiến triển khai thương vụ thoái vốn cổ phần chiến lược trị giá khoảng 19 tỷ USD, đánh dấu bước đi mang tính bước ngoặt trong tiến trình cải cách quản trị doanh nghiệp tại Nhật Bản.

07:10 28/2/2026

Toyota Highlander thuần điện lần đầu ra mắt

Toyota Highlander lần đầu ra mắt với cấu hình thuần điện đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược đa hướng của Toyota.

14:25 12/2/2026

Việt Hà

Ảnh: Kolesa

toyota Fortuner toyota Fortuner suv thử nghiệm bán tải suv ấn độ hilux toyota hilux Toyota toyota Fortuner toyota Fortuner suv thử nghiệm bán tải suv ấn độ hilux toyota hilux

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý