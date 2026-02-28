Toyota lên kế hoạch 'giải phóng' 19 tỷ USD cổ phần chiến lược

Toyota dự kiến triển khai thương vụ thoái vốn cổ phần chiến lược trị giá khoảng 19 tỷ USD, đánh dấu bước đi mang tính bước ngoặt trong tiến trình cải cách quản trị doanh nghiệp tại Nhật Bản.

Toyota Motor Corporation đang chuẩn bị cho một đợt thoái vốn quy mô lớn khỏi các khoản sở hữu cổ phần chiến lược, dự kiến liên quan đến việc các ngân hàng và công ty bảo hiểm bán ra khoảng 3.000 tỷ Yen (tương đương 19 tỷ USD ) cổ phiếu của hãng. Nếu được triển khai, đây sẽ là một cột mốc quan trọng trong tiến trình cải cách quản trị doanh nghiệp tại Nhật Bản.

Theo các nguồn tin, quy mô thương vụ có thể đạt khoảng 3.000 tỷ Yen, song vẫn có khả năng lớn hơn tùy thuộc vào mức độ sẵn sàng bán ra của các cổ đông. Toyota mong muốn thương vụ có thể diễn ra ngay trong năm nay, dù thời điểm và quy mô cuối cùng vẫn có thể thay đổi hay thậm chí kế hoạch có thể bị hủy bỏ tùy thuộc vào quyết định của các cổ đông.

Nếu được triển khai, đây sẽ là một cột mốc quan trọng trong tiến trình cải cách quản trị doanh nghiệp tại Nhật Bản.

Reuters là đơn vị đầu tiên đưa tin về các bước chuẩn bị này. Tập đoàn đã từ chối bình luận, trong khi các nguồn tin không muốn nêu tên vì thông tin chưa được công bố chính thức. Sau khi thông tin được đăng tải, cổ phiếu Toyota nối dài đà tăng, tăng khoảng 2% trong phiên giao dịch đầu giờ chiều và vượt trội so với diễn biến chung của thị trường.

Cũng theo các nguồn tin này, Toyota dự kiến mua lại lượng cổ phiếu nói trên thông qua chương trình mua lại cổ phiếu quỹ (buyback). Bên cạnh đó, phương án bán thứ cấp cho các nhà đầu tư khác cũng đang được cân nhắc như một lựa chọn thay thế.

Tại Nhật Bản, việc các doanh nghiệp sở hữu chéo cổ phần nhằm củng cố quan hệ kinh doanh khá phổ biến, tuy nhiên lại làm suy yếu vai trò giám sát của cổ đông và "cách ly" ban lãnh đạo khỏi áp lực thị trường.

Cơ cấu cổ đông của Toyota có các ngân hàng lớn như Sumitomo Mitsui Financial Group và Mitsubishi UFJ Financial Group, cùng các công ty bảo hiểm như MS&AD Insurance Group Holdings. Những năm gần đây, các ngân hàng và doanh nghiệp bảo hiểm Nhật Bản cũng đã công bố chính sách giảm dần các khoản sở hữu chéo, phù hợp với xu hướng cải cách chung của thị trường.

Động thái của nhà sản xuất ôtô lớn nhất thế giới được xem là minh chứng rõ nét cho quy mô và tốc độ của làn sóng cải cách quản trị doanh nghiệp đang diễn ra tại Nhật Bản. Cơ quan quản lý và Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo lâu nay đã thúc đẩy các doanh nghiệp tháo gỡ tình trạng sở hữu chéo cổ phần, vốn các công ty nắm giữ cổ phần của nhau nhằm củng cố quan hệ kinh doanh.

Động thái của nhà sản xuất ôtô lớn nhất thế giới được xem là minh chứng rõ nét cho quy mô và tốc độ của làn sóng cải cách quản trị doanh nghiệp đang diễn ra tại Nhật Bản.

Mô hình này từng phổ biến trong nhiều thập kỷ tại Nhật Bản nhưng hiếm gặp hơn ở phương Tây, đồng thời bị các chuyên gia quản trị và nhà đầu tư nước ngoài chỉ trích vì làm suy yếu vai trò giám sát của cổ đông và "cách ly" ban lãnh đạo khỏi áp lực thị trường.

Dù đã có chính sách cắt giảm sở hữu chéo, hãng vẫn đối mặt với chỉ trích liên quan đến quản trị và chịu áp lực từ giới đầu tư yêu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Việc thoái vốn khỏi các khoản nắm giữ chiến lược lần này nhằm thể hiện quyết tâm của Toyota trong việc thúc đẩy cải cách quản trị.

Toyota đang trong quá trình chào mua công khai đối với nhà sản xuất xe nâng Toyota Industries Corporation và gia hạn thời hạn chào mua đến ngày 2/3.

Tập đoàn cũng đang trong quá trình chào mua công khai đối với nhà sản xuất xe nâng Toyota Industries Corporation. Quỹ đầu tư chủ động Elliott Investment Management phản đối thương vụ, cho rằng mức giá đưa ra là quá thấp và thiếu minh bạch. Do không nhận được đủ sự ủng hộ từ cổ đông, Toyota đã gia hạn thời hạn chào mua đến ngày 2/3.