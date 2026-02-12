Toyota Highlander thuần điện lần đầu ra mắt

Toyota Highlander lần đầu ra mắt với cấu hình thuần điện đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược đa hướng của Toyota.

Toyota vừa chính thức giới thiệu phiên bản thuần điện của mẫu SUV cỡ lớn Highlander tại thị trường Bắc Mỹ, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược đa hướng nhằm hướng tới mục tiêu trung hòa carbon. Mẫu xe được ra mắt tại Ojai (California), và dự kiến bắt đầu bán ra tại khu vực này vào cuối năm 2026.

Toyota Highlander thế hệ thứ năm đã chính thức ra mắt toàn cầu, tuy nhiên chỉ được giới thiệu với cấu hình động cơ thuần điện thay vì động cơ đốt trong và động cơ hybrid như các thế hệ trước đây.

Toyota Highlander vốn là một trong những mẫu SUV cỡ lớn được ưa chuộng nhờ khả năng đáp ứng linh hoạt từ di chuyển đô thị đến các chuyến đi dã ngoại, cùng không gian rộng rãi và năng lực vận hành tốt. Kể từ khi thế hệ đầu tiên ra mắt tại Mỹ năm 2001, doanh số cộng dồn của Highlander đã vượt mốc 3,6 triệu xe.

Với sự xuất hiện của phiên bản thuần điện, Toyota kỳ vọng Highlander sẽ tiếp tục được "tiến hóa" để phù hợp với xu hướng giao thông bền vững, đồng thời đóng góp vào mục tiêu dài hạn về giảm phát thải và trung hòa carbon của hãng.

Mẫu SUV này được trang bị đầy đủ hệ dẫn động cầu trước và hệ dẫn động bốn bánh, đi kèm 2 tùy chọn pin phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng Mỹ.

Toyota Highlander sẽ được trang bị 2 tùy chọn pin lithium-ion: bản dung lượng 76,96 kWh hướng đến nhu cầu sử dụng hàng ngày trong đô thị như đi làm, mua sắm; và bản dung lượng 95,82 kWh dành cho khách hàng thường xuyên di chuyển đường dài hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời.

Các cấu hình truyền động cũng đa dạng với tùy chọn dẫn động cầu trước (FWD) và dẫn động bốn bánh (AWD). Đáng chú ý, phiên bản pin 95,82 kWh kết hợp hệ dẫn động AWD có mục tiêu phát triển phạm vi hoạt động lên đến khoảng 515 km cho mỗi lần sạc.

Xe được trang bị nhiều công nghệ mới như màn hình trung tâm cảm ứng 14 inch hỗ trợ kết nối Apple Carplay và Android Auto không dây, chìa khóa kỹ thuật số Digital Key 2.0 hỗ trợ mở cửa bằng iPhone, Apple Watch hay điện thoại Android...

Ngoài pin dung lượng lớn và hiệu suất eAxle được cải thiện, Toyota Highlander BEV còn tích hợp hệ thống tiền điều hòa pin, giúp duy trì nhiệt độ tối ưu khi sạc. Nhờ đó, xe hướng tới khả năng sạc nhanh trong khoảng 30 phút ngay cả trong điều kiện thời tiết lạnh, nâng cao tính tiện dụng cho người dùng.

Việc mở rộng danh mục xe điện tại Bắc Mỹ là một phần quan trọng trong định hướng quản trị lấy sản phẩm và khu vực làm trung tâm, với mục tiêu tạo ra những mẫu xe ngày càng tốt hơn cho từng nhóm khách hàng cụ thể. Hãng tiếp tục phát triển đa dạng các hệ truyền động và giải pháp di chuyển, nhằm đáp ứng nhu cầu khác nhau ở mỗi quốc gia và khu vực trên toàn cầu.

Mức giá của Toyota Highlander phiên bản thuần điện này vẫn chưa được công bố. Tại Mỹ, mẫu SUV cỡ lớn này đang được phân phối với mức giá từ 45.570 USD cho phiên bản động cơ xăng.

Mẫu Highlander EV sẽ được sản xuất tại nhà máy Toyota Motor Manufacturing Kentucky (TMMK), trở thành mẫu xe thuần điện thứ tư của Toyota tại khu vực này, sau bZ, C-HR và bZ Woodland. Mức giá của mẫu SUV này vẫn chưa được công bố. Phiên bản thế hệ thứ 4 Highlander XLE có giá khởi điểm từ 45.570 USD tại Mỹ, và 47.320 USD cho phiên bản Highlander Hybrid XLE.