Tân CEO của Toyota Kenta Kon là ai?

Toyota bổ nhiệm CFO Kenta Kon làm CEO mới, đánh dấu bước chuyển lãnh đạo quan trọng khi tập đoàn đẩy mạnh chiến lược công nghệ và các giải pháp di chuyển trong giai đoạn chuyển đổi toàn cầu.

Toyota Motor, tập đoàn ôtô lớn nhất thế giới, vừa công bố thay đổi nhân sự cấp cao khi Giám đốc Điều hành (CEO) Koji Sato sẽ rời vị trí sau 3 năm lãnh đạo và được thay thế bởi Giám đốc Tài chính (CFO) Kenta Kon.

CEO mới của Toyota đã gắn bó với tập đoàn hơn 3 thập kỷ

Quyết định này đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong ban lãnh đạo của tập đoàn, trong bối cảnh Toyota đang đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi sang các giải pháp di chuyển toàn diện và công nghệ mới.

Ông Kenta Kon gia nhập Toyota Motor vào năm 1991, sau khi tốt nghiệp Đại học Tohoku với bằng cử nhân kinh tế. Trong hơn 3 thập kỷ gắn bó với tập đoàn, ông đã lần lượt đảm nhiệm nhiều vị trí trong các bộ phận kế toán và tài chính, từng bước thăng tiến trong hệ thống quản trị.

Hiện tại, ông Kenta Kon là thành viên hội đồng quản trị và giữ chức vụ Giám đốc Vận hành. Ông được bổ nhiệm làm Giám đốc tài chính (CFO) của Toyota vào tháng 7/2025, trước khi được lựa chọn cho vị trí CEO. Ở tuổi 57, ông Kenta Kon được xem là một trong những lãnh đạo chủ chốt dẫn dắt chiến lược tài chính và đầu tư của tập đoàn đến từ Nhật Bản trong giai đoạn chuyển đổi.

Việc lựa chọn CEO mới cho thấy định hướng tương lai của Toyota

Những năm gần đây, vai trò của ông Kenta Kon ngày càng mở rộng, đặc biệt trong chiến lược phát triển các giải pháp di chuyển và công nghệ mới của Toyota. Ông hiện là Giám đốc tại Woven by Toyota, đơn vị công nghệ tập trung vào phần mềm và các nền tảng kỹ thuật số của tập đoàn.

Bên cạnh đó, ông Kenta Kon cũng là giám đốc tại Toyota Fudosan, công ty bất động sản của tập đoàn, đơn vị đang dẫn dắt thương vụ mua lại Toyota Industries. Thương vụ này đã vấp phải sự phản đối từ một số cổ đông hoạt động.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, ông Kenta Kon cho biết Toyota đã rất thận trọng để đảm bảo rằng tập đoàn không ưu ái hay tạo lợi thế không công bằng cho bất kỳ bên nào trong quá trình thực hiện thương vụ mua lại.

Việc bổ nhiệm ông Kenta Kon vào vị trí CEO cho thấy Toyota đang đặt niềm tin vào một lãnh đạo có nền tảng tài chính vững chắc, am hiểu sâu về hoạt động nội bộ và có kinh nghiệm trong việc định hình chiến lược dài hạn, đặc biệt ở các lĩnh vực công nghệ và di chuyển thông minh - những trụ cột được xem là tương lai của ngành công nghiệp ôtô.