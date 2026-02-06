Toyota sắp có CEO mới

Toyota tái cấu trúc ban lãnh đạo cấp cao khi bổ nhiệm CFO Kenta Kon làm Chủ tịch kiêm CEO mới, trong bối cảnh hãng đẩy nhanh cải cách để ứng phó cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt.

Tập đoàn Toyota vừa công bố bổ nhiệm ông Kenta Kon, hiện là Giám đốc vận hành và Giám đốc tài chính (CFO), vào vị trí Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành (President & CEO), có hiệu lực từ ngày 1/4 tới. Ông Kon sẽ thay thế Koji Sato, người sẽ chuyển sang giữ chức Phó chủ tịch dưới quyền Chủ tịch Akio Toyoda, đồng thời đảm nhiệm vai trò mới được thành lập là Giám đốc công nghiệp (Chief Industry Officer).

Ông Kenta Kon sẽ chính thức trở thành Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành của Toyota kể từ tháng 4/2026, thay thế cho ông Koji Sato, người sẽ chuyển sang giữ chức Phó chủ tịch và Giám đốc công nghiệp của tập đoàn này.

Sự điều chỉnh nhân sự cấp cao này nhằm "đẩy nhanh quá trình ra quyết định quản trị để thích ứng với những thay đổi trong môi trường nội bộ và bên ngoài". Trong vai trò mới, ông Kenta Kon sẽ chịu trách nhiệm điều hành hoạt động quản trị nội bộ của tập đoàn, trong khi ông Koji Sato sẽ tập trung nhiều hơn vào các vấn đề mang tính toàn ngành và hợp tác công nghiệp.

Toyota cho biết, ông Kon được lựa chọn nhờ kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực tài chính, trong bối cảnh hãng đặt mục tiêu cải thiện biên lợi nhuận và giảm điểm hòa vốn cho các dòng sản phẩm, qua đó phục vụ chiến lược "chế tạo những chiếc xe ngày càng tốt hơn". Ông sẽ dẫn dắt các cải cách quy mô lớn trên toàn bộ chuỗi giá trị, tận dụng kinh nghiệm quản trị đa chức năng, trong đó có thời gian làm việc tại bộ phận phần mềm Woven by Toyota.

Ông Koji Sato sẽ tiếp tục cống hiến cho Toyota và ngành công nghiệp ôtô Nhật Bản khi thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn giữa các hãng xe trong nước và tăng cường liên kết ngành nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp của nước này.

Về phía ông Koji Sato, trên cương vị Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Nhật Bản (JAMA), ông được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn giữa các hãng xe trong nước. Bên cạnh đó, ông cũng là Phó chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp Nhật Bản (Keidanren), nơi ông dự kiến sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các đề xuất chính sách xoay quanh triết lý monozukuri (tinh thần chế tạo, sản xuất) và tăng cường liên kết ngành nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp của Nhật Bản.

Sự thay đổi trong ban lãnh đạo diễn ra trong bối cảnh Toyota đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ trên thị trường toàn cầu, đặc biệt từ các hãng xe Trung Quốc như BYD, những thương hiệu đang nhanh chóng mở rộng ảnh hưởng. Dù vậy, tập đoàn Toyota vẫn duy trì vị thế vững chắc khi bán ra kỷ lục 11,3 triệu xe trong năm ngoái, tiếp tục giữ danh hiệu nhà sản xuất ôtô lớn nhất thế giới.