Toyota thổi bùng cuộc cạnh tranh xe điện tại Ấn Độ

Việc Toyota chính thức gia nhập thị trường xe điện Ấn Độ cho thấy cuộc cạnh tranh trong phân khúc EV tại thị trường ôtô lớn thứ ba thế giới đang bước vào giai đoạn ngày càng khốc liệt.

Thị trường xe điện tại Ấn Độ đang bước vào giai đoạn cạnh tranh ngày càng gay gắt, khi Toyota gia nhập phân khúc này với mẫu SUV điện đầu tiên dành riêng cho thị trường nội địa. Động thái này cho thấy sức hút ngày càng lớn của lĩnh vực EV tại thị trường ôtô lớn thứ ba thế giới, nơi nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã sớm giành chỗ đứng.

Toyota trình làng mẫu xe thuần điện đầu tiên tại Ấn Độ

Cụ thể, Toyota ra mắt mẫu Urban Cruiser Ebella, đánh dấu lần đầu tiên hãng tung ra một mẫu xe điện tại Ấn Độ. Xe có 3 phiên bản, phạm vi hoạt động tối đa lên tới 543 km cho mỗi lần sạc đầy. Mẫu SUV điện này đã bắt đầu nhận đặt hàng và có thể bàn giao trong năm 2026.

Urban Cruiser Ebella là mẫu xe điện đầu tiên của thương hiệu Nhật Bản tại thị trường Ấn Độ, cạnh tranh trực tiếp với Maruti Suzuki e Vitara, Tata Curvv EV, MG ZS EV, Hyundai Creta Electric, Mahindra BE 6 và VinFast VF 6.

Việc Toyota gia nhập thị trường diễn ra trong bối cảnh phân khúc EV tại Ấn Độ đã trở nên đông đúc với sự hiện diện của nhiều đối thủ lớn như Tata Motors, MG Motor, Mahindra & Mahindra và Hyundai. Toyota chỉ đứng thứ năm về tổng doanh số ôtô tại Ấn Độ, đồng nghĩa với việc hãng sẽ phải nỗ lực đáng kể để giành thị phần trong cuộc đua xe điện đang nóng lên.

Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường JATO Dynamics, doanh số xe điện tại Ấn Độ đã tăng trưởng nhanh chóng trong vài năm trở lại đây. Tỷ trọng EV trong tổng doanh số xe du lịch đã tăng từ 0,1% vào năm 2019 lên 4,6% vào năm 2025, phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong xu hướng tiêu dùng.

Urban Cruiser Ebella được phát triển trên nền tảng chung với Suzuki e Vitara, mẫu EV đầu tiên do Maruti Suzuki ra mắt tại Ấn Độ vào năm ngoái.

Toyota Urban Cruiser Ebella được phát triển trên nền tảng chung với Suzuki e Vitara, mẫu EV đầu tiên do Maruti Suzuki ra mắt tại Ấn Độ vào năm ngoái. Đây cũng là lần đầu tiên Toyota và Suzuki hợp tác trên một nền tảng xe điện, sau nhiều năm liên kết trong lĩnh vực xe sử dụng động cơ đốt trong.

Dù dùng chung nền tảng, Toyota cho biết Urban Cruiser Ebella sẽ có những khác biệt nhất định nhằm tạo lợi thế cạnh tranh, bao gồm thiết kế ngoại thất riêng, hệ thống âm thanh khác biệt và khả năng kết nối với ứng dụng di động của Toyota. Bên cạnh đó, hãng nhấn mạnh ưu thế về dịch vụ hậu mãi, với chính sách bảo hành 8 năm và hơn 500 trung tâm dịch vụ có khả năng bảo dưỡng xe điện trên toàn quốc.

Toyota và Suzuki đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng tại Ấn Độ

Toyota cũng đang hợp tác với các công ty năng lượng Jio-BP và ChargeZone để mở rộng mạng lưới trạm sạc, yếu tố then chốt trong bối cảnh hạ tầng EV tại Ấn Độ vẫn còn hạn chế. Mặc dù vậy, mức độ thâm nhập của EV vẫn tương đối thấp do thiếu trạm sạc và cơ sở bảo dưỡng, song thu nhập tăng đang tiếp tục thu hút các thương hiệu EV lớn như BYD và Tesla vào thị trường này.

Tại buổi ra mắt của Urban Cruiser Ebella, Toyota cũng trưng bày mẫu xe liftback hybrid Prius thế hệ mới. Dù chưa được phân phối chính hãng tại quốc gia này, tập đoàn đến từ Nhật Bản cho thấy sự cam kết về đầu tiên công nghệ điện hóa tại đây.

Trả lời về việc Toyota gia nhập thị trường EV Ấn Độ muộn hơn so với một số đối thủ, ông Tadashi Asazuma, Phó Tổng giám đốc điều hành Toyota Ấn Độ, cho biết hãng không xem đây là vấn đề thời điểm: "Chúng tôi theo đuổi cách tiếp cận của Maruti Suzuki, tức là tìm ra giải pháp phù hợp nhất với nhu cầu của từng thị trường. Từ góc độ thị trường Ấn Độ, phân khúc xe điện vẫn chỉ đang ở giai đoạn khởi đầu".

Toyota Urban Cruiser Ebella được sản xuất tại bang Gujarat, miền tây Ấn Độ, bởi Maruti Suzuki. Toyota cho biết hãng đã bắt đầu xuất khẩu mẫu xe này sang châu Âu, trong bối cảnh Ấn Độ đang nổi lên như một trung tâm sản xuất và xuất khẩu ôtô mới, khi các nhà sản xuất tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng ngoài Trung Quốc.

Toyota Urban Cruiser Ebella được sản xuất tại bang Gujarat bởi Maruti Suzuki. Hãng cho biết mẫu EV này sẽ có một số ưu điểm hơn so với đối thủ như thiết kế, hệ thống âm thanh... cùng cơ sở hậu mãi rộng khắp với chính sách bảo hành 8 năm.

Theo ông Ravi Bhatia, Chủ tịch JATO Dynamics India, sự hợp tác giữa Toyota và Suzuki mang tính chiến lược cao. Ông nhận định: "Maruti đóng góp quy mô, mạng lưới phân phối và hiệu quả chi phí, trong khi Toyota mang đến công nghệ, hệ thống chất lượng và kinh nghiệm toàn cầu về xe điện".

Song song với việc ra mắt mẫu EV trên, Toyota cũng công bố các kế hoạch đầu tư lớn tại Ấn Độ, bao gồm hơn 70 tỷ rupee (khoảng 770 triệu USD ) để nâng cấp nhà máy hiện có tại bang Karnataka và dự án xây dựng nhà máy mới tại bang Maharashtra với tổng vốn đầu tư dự kiến vượt 200 tỷ rupee (khoảng 2,2 tỷ USD ). Maruti Suzuki cũng được kỳ vọng sẽ đầu tư 350 tỷ rupee (khoảng 3,8– 4 tỷ USD ) vào một nhà máy mới tại Gujarat.

Sự góp mặt của Toyota trong phân khúc xe điện tại Ấn Độ cho thấy sức nóng của các dòng sản phẩm điện hóa đang gia tăng rõ rệt tại thị trường ôtô có quy mô lớn thứ ba thế giới.

Những động thái này cho thấy cuộc cạnh tranh trong thị trường EV Ấn Độ không chỉ dừng lại ở sản phẩm, mà còn mở rộng sang đầu tư, hạ tầng và năng lực sản xuất, khi các hãng xe lớn chuẩn bị cho một cuộc đua dài hạn tại một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất thế giới hiện nay.