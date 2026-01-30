Toyota dẫn đầu thế giới với hơn 10,5 triệu xe trong năm 2025

Bất chấp thuế quan và áp lực cạnh tranh từ các hãng xe Trung Quốc, Toyota vẫn giữ vững ngôi vương toàn cầu khi lập kỷ lục doanh số hơn 10,5 triệu xe trong năm 2025.

Toyota tiếp tục khẳng định vị thế số một của mình trên thị trường ôtô toàn cầu khi công bố doanh số bán xe đạt mức cao kỷ lục trong năm 2025, bất chấp các rào cản thuế quan mới từ Mỹ và áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ các hãng xe Trung Quốc.

Toyota vẫn giữ vững ngôi vị quán quân

Theo Toyota Motor, tập đoàn này đã bán tổng cộng 10.536.807 xe trên toàn cầu trong năm 2025, tăng 3,7% so với năm trước và là mức cao nhất trong vòng 2 năm trở lại đây. Doanh số này, bao gồm cả thương hiệu hạng sang Lexus, giúp Toyota giữ vững ngôi vị nhà sản xuất ôtô lớn nhất thế giới năm thứ 6 liên tiếp, vượt xa Volkswagen với tổng doanh số 8.983.900 xe trong năm 2025.

Năm 2025 là năm thứ 6 liên tiếp Toyota nắm giữ vị trí nhà sản xuất ôtô có doanh số toàn cầu cao nhất thế giới, và là năm thứ 3 liên tiếp có doanh số vượt 10 triệu xe, bao gồm các thương hiệu Toyota và Lexus.

Đáng chú ý, kết quả tích cực của Toyota đạt được trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế mạnh tay đối với ôtô nhập khẩu. Đầu năm 2025, Mỹ nâng mức thuế đối với ôtô và linh kiện ôtô Nhật Bản từ 2,5% lên 27,5%.

Sau khi Tokyo và Washington đạt được thỏa thuận thương mại vào tháng 7, mức thuế này được giảm xuống còn 15% từ tháng 9. Dù vậy, Toyota cho biết hãng vẫn duy trì được đà tăng trưởng ổn định tại thị trường Bắc Mỹ, thậm chí có những tháng doanh số tăng hơn 10%.

Thành công này đến từ định hướng xuất sắc của Chủ tịch Akio Toyoda khi kiên trì với các dòng sản phẩm hybrid chứ không cuốn theo vòng xoáy xe thuần điện đang diễn ra trên toàn cầu.

Tại Bắc Mỹ - thị trường chiếm khoảng 28% tổng doanh số toàn cầu, Toyota bán được 2,9 triệu xe, tăng 7,3% so với năm trước. Riêng tại Mỹ, doanh số tăng 8%, trong khi lượng xe xuất khẩu từ các nhà máy tại Nhật Bản sang Mỹ tăng 14,2%, đạt 615.204 xe. Hãng cho biết nhu cầu mạnh mẽ đối với các mẫu xe hybrid là yếu tố then chốt giúp duy trì kết quả kinh doanh tích cực tại khu vực này.

Doanh số ngoài Nhật Bản vượt mốc 9 triệu xe, tăng 3,6% so với năm trước và cũng lập kỷ lục mới. Các thị trường như Nhật Bản, Bắc Mỹ, châu Phi và một số khu vực khác đều ghi nhận nhu cầu ổn định.

Thách thức lớn cho Toyota từ các đối thủ Trung Quốc

Trong khi đó, bức tranh cạnh tranh toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng khi các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc ngày càng mở rộng hiện diện. Doanh số cộng gộp của các hãng xe Trung Quốc trong năm 2025 được dự báo sẽ lần đầu tiên vượt qua các hãng Nhật Bản, cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt của cán cân ngành công nghiệp ôtô thế giới.

Tại các thị trường lớn như Trung Quốc, Toyota liên kết với các đối tác nội địa để ra mắt các dòng sản phẩm có thẩm mỹ và hiệu năng phù hợp khách hàng địa phương như bZ3X (hợp tác với GAC) hay bZ5 (hợp tác với FAW).

Tại Trung Quốc, bao gồm Hong Kong và Macau, Toyota bán được 1,78 triệu xe, gần như đi ngang so với năm trước. Hãng cho biết các mẫu hybrid và xe thuần điện mới như bZ3X và bZ5 vẫn ghi nhận nhu cầu tốt, dù phải cạnh tranh gay gắt với các nhà sản xuất xe điện nội địa Trung Quốc.

Ở Đông Nam Á, tình hình có sự phân hóa rõ rệt. Doanh số tại Indonesia giảm 12,2%, còn 260.446 xe, do chính sách siết chặt tín dụng và việc áp thêm các loại thuế mới. Tại Thái Lan, doanh số tăng 4,4%, đạt 230.038 xe, nhờ nhu cầu cao đối với các mẫu Yaris Ativ và bán tải Hilux - vốn vừa ra mắt tại thị trường Việt Nam với giá từ 632 đến 903 triệu đồng.

Doanh số tại nhiều thị trường có sự tăng trưởng rõ rệt. Tại Thái Lan, doanh số tăng 4,4%, đạt 230.038 xe, nhờ nhu cầu cao đối với các mẫu Yaris Ativ và bán tải Hilux thế hệ mới - vốn vừa ra mắt tại Việt Nam. Ảnh: Phong Vân

Thị trường Ấn Độ tiếp tục là điểm sáng khi doanh số tăng 17,1%, lên 351.412 xe, được thúc đẩy bởi nhu cầu đối với các mẫu chủ lực như Urban Cruiser Hyryder SUV và việc cắt giảm thuế liên quan đến ôtô tại quốc gia Nam Á này. Toyota cũng vừa ra mắt mẫu xe điện đầu tiên tại Ấn Độ Urban Cruiser Ebella, động thái được xem là bước đi chiến lược nhằm bảo vệ vị thế toàn cầu trong trung và dài hạn.

Xét theo chủng loại, xe hybrid tiếp tục là "con gà đẻ trứng vàng" của Toyota. Trong năm 2025, hãng bán được 4,4 triệu xe hybrid trên toàn cầu, chiếm khoảng 42% tổng doanh số. Doanh số xe thuần điện đạt 199.137 xe, tăng 42,4% so với năm trước, dù vẫn còn khiêm tốn so với các đối thủ dẫn đầu trong lĩnh vực xe điện.

Tuy nhiên, Toyota vẫn không "bỏ quên" phân khúc xe thuần điện khi cho ra mắt nhiều dòng sản phẩm hợp tác cùng Suzuki hay các doanh nghiệp nội địa Trung Quốc nhằm tối ưu hóa chi phí và mở rộng thị phần toàn cầu.

Kết quả kinh doanh của Toyota cho thấy chiến lược đa dạng hóa công nghệ, đặc biệt là tập trung vào xe hybrid, đang giúp hãng duy trì sức cạnh tranh trong bối cảnh thị trường toàn cầu biến động mạnh và xu hướng điện hóa ngày càng gia tăng.