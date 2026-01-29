Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Toyota Hilux 2026 bản cao nhất giá 903 triệu đồng trông thế nào?

  • Thứ năm, 29/1/2026 17:24 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Mẫu bán tải trên ảnh là phiên bản cao cấp nhất của Toyota Hilux 2026 với giá 903 triệu đồng.

Toyota Hilux thế hệ mới đã chính thức ra mắt tại Việt Nam sau khoảng 2 tháng xuất hiện tại thị trường Thái Lan. Phiên bản trên ảnh là Trailhunter 4X4 AT, tùy chọn cao cấp nhất của Hilux với giá 903 triệu đồng.

Phiên bản này có kích thước tương đồng 2 tùy chọn thấp hơn, với số đo lần lượt là 5.320 x 1.885 x 1.815 mm, khoảng sáng gầm 312 mm. Đáng nói, đây là phiên bản có khối lượng không tải (2.095 kg) lẫn toàn tải (2.950 kg) cao nhất.

Đầu xe được làm mới với thiết kế kiểu Cyber Sumo. So với Hilux tiền nhiệm, mẫu bán tải nay được đánh giá trẻ trung và "nịnh mắt" hơn.

Cụm đèn trước được tinh chỉnh thiết kế, nối với dải LED liền khối.

Xe được trang bị mâm 18 inch.

Cụm đèn đuôi cũng được thay đổi thiết kế.

Khoang nội thất mới theo ngôn ngữ thiết kế Robust Simplicity, mang nhiều đường nét của mẫu SUV tiền tỷ cùng nhà.

Phiên bản cao nhất được trang bị nội thất bọc da, hệ thống âm thanh với màn hình được kết nối Aple Carplay/Android Auto. Đây cũng là phiên bản duy nhất sở hữu vô lăng trợ lực điện và màn hình đa thông tin dạng digital 12 inch, hệ thống lọc bụi PM2.5, phanh điện tử.

Vô lăng của Hilux Trailhunter có thêm có phím chức năng điều khiển hành trình chủ động, cảnh báo lệch làn...
Ở 2 phiên bản thấp, Toyota Hilux được trang bị ghế bọc nỉ, màn hình bé hơn kích thước 9 inch. Cách sắp xếp khu vực yên ngựa và núm vặn chức năng cũng được thay đổi. Phanh tay cơ và vô lăng trợ lực dầu cũng xuất hiện ở 2 phiên bản này.

Xe được trang bị động cơ tăng áp 1GD-FTV 4 xy lanh, cho công suất khoảng 203 mã lực, mô men xoắn cực đại 500 Nm. Tùy chọn Trailhunter đi cùng hộp số tự động 6 cấp, dẫn động 2 cầu bán thời gian và gài cầu điện tử. Xe có 5 chế độ lái, bao gồm cả MTS (chế độ lái đa địa hình)
Giá của mẫu xe là 903 triệu đồng, cạnh tranh hơn nếu so với Ford Ranger Wildtrak 4X4 (987 triệu đồng) hay Mitsubishi Triton 4WD AT Athlete (924 triệu đồng). Tuy nhiên mẫu xe có giá nhỉnh hơn so với toàn bộ tùy chọn Ranger Sport hay XLS.

Đan Thanh

ảnh: Phong Vân

