Toyota Hilux 2026 bản cao nhất giá 903 triệu đồng trông thế nào?

Toyota Hilux thế hệ mới đã chính thức ra mắt tại Việt Nam sau khoảng 2 tháng xuất hiện tại thị trường Thái Lan. Phiên bản trên ảnh là Trailhunter 4X4 AT, tùy chọn cao cấp nhất của Hilux với giá 903 triệu đồng.