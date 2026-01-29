Tại sao Tesla lại thành công lớn ở Nhật Bản?

Nhờ mở rộng showroom và đầu tư mạnh vào dịch vụ khách hàng, Tesla bất ngờ bứt phá tại Nhật Bản, trở thành điểm sáng hiếm hoi trong bức tranh kinh doanh toàn cầu đầy thách thức.

Tesla ghi nhận mức doanh số kỷ lục tại Nhật Bản trong năm ngoái, khi hãng xe điện Mỹ thay đổi chiến lược tiếp cận thị trường bằng cách mở rộng mạnh mẽ hệ thống showroom và tập trung nâng cao trải nghiệm khách hàng, thay vì chỉ dựa vào mô hình bán hàng trực tuyến.

Tesla mở rộng quy mô đại lý trên khắp Nhật Bản

Theo số liệu của Hiệp hội các nhà nhập khẩu ôtô Nhật Bản (JAIA), doanh số Tesla tại Nhật trong năm 2025 đã tăng khoảng 90%, đạt gần 10.600 xe mới, vượt xa kỷ lục trước đó là khoảng 5.900 xe thiết lập vào năm 2022. Kết quả này đi ngược lại xu hướng khó khăn mà Tesla đang gặp phải tại nhiều thị trường lớn khác trên thế giới.

Trong năm qua, Tesla đã mở thêm hàng loạt showroom bên trong các trung tâm thương mại đông đúc. Tổng cộng có 16 đại lý cố định được khai trương tại Nhật Bản, tất cả đều đặt trong các khu mua sắm.

Trong nhiều năm, hoạt động kinh doanh của Tesla tại Nhật khá trầm lắng. Đến năm 2024, hãng chỉ có khoảng 10 đại lý trên toàn quốc, với doanh số quanh quẩn mức 5.000 xe mỗi năm. Bước ngoặt xuất hiện vào tháng 9/2024, khi ông Richi Hashimoto, người từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing thể thao tại Red Bull, được bổ nhiệm làm Giám đốc Tesla Nhật Bản.

Nhận thấy mức độ nhận diện thương hiệu của Tesla tại Nhật còn thấp, ông Hashimoto quyết định đẩy mạnh mở đại lý để "giới thiệu Tesla tới khách hàng", thay vì chờ họ chủ động tìm đến. Ông Hashimoto chia sẻ: "Với mức độ nhận biết thương hiệu còn hạn chế, rất ít người tự tìm đến một showroom Tesla nằm ven đường lớn. Chúng tôi cần đưa Tesla đến trước mắt họ".

Nhờ việc mở rộng hệ thống phòng trưng bày rộng khắp, Tesla dần thoát khỏi thị trường "niche" (thị trường ngách) tại Nhật Bản khi doanh số của năm 2025 đã tăng khoảng 90%, đạt gần 10.600 xe mới.

Trong năm qua, Tesla đã mở thêm hàng loạt showroom bên trong các trung tâm thương mại đông đúc. Tổng cộng có 16 đại lý cố định được khai trương, tất cả đều đặt trong các khu mua sắm. Xe lái thử được bố trí tại bãi đỗ xe, giúp giảm diện tích trưng bày cần thiết. Nhờ chiến lược này, số điểm bán của Tesla tại Nhật đã tăng lên 29 địa điểm vào cuối năm, mở rộng tới cả những khu vực trước đây hãng chưa hiện diện như Okinawa hay đảo Hokkaido ở phía bắc.

Tesla tái đầu tư vào nguồn nhân lực chất lượng cao

Song song với mở rộng mạng lưới, Tesla cũng đặc biệt chú trọng đào tạo nhân sự. Khi mới nhậm chức, ông Hashimoto cho biết chỉ khoảng 10% số lượng nhân viên của thương hiệu đạt mức hiểu biết sản phẩm mà ông coi là đạt yêu cầu.

Sau khi có Giám đốc mới tại thị trường Nhật Bản, Tesla đã điều chỉnh lại quy trình đào tạo nhân viên. Đặc biệt, thương hiệu này vận hành toàn bộ đại lý theo mô hình trực tiếp, không thông qua đối tác nhượng quyền.

Toàn bộ đội ngũ bán hàng đã được đào tạo lại trong vòng 3 tháng, đồng thời chương trình huấn luyện nhân viên mới được cải tổ để họ có thể trực tiếp đàm phán bán xe ngay từ tuần làm việc đầu tiên. Tesla vận hành toàn bộ đại lý theo mô hình trực tiếp, không thông qua đối tác nhượng quyền.

Một chỉ số quan trọng mà hãng theo dõi là doanh số trung bình tại mỗi điểm bán. Trong năm 2025, Tesla bán được khoảng 366 xe cho mỗi đại lý tại Nhật, cao hơn đáng kể so với các thương hiệu hạng sang như Mercedes-Benz (250,5 xe/đại lý) hay BMW (210,2 xe/đại lý).

Thậm chí, thành tích doanh số trung bình tại mỗi điểm bán của Tesla còn cao hơn các thương hiệu hạng sang như Mercedes-Benz hay BMW, và thuộc vị trí cao ngay cả đối với các hãng xe nội địa Nhật Bản.

Con số này cũng nằm trong nhóm cao ngay cả khi so với các hãng xe nội địa Nhật Bản có quy mô lớn. Tesla cho biết mục tiêu sắp tới là tiếp tục tăng doanh số nhưng không đánh đổi chất lượng dịch vụ tại đại lý.

Thách thức trong năm 2026 đối với Tesla tại Nhật Bản

Ngoài hệ thống bán hàng, Tesla cũng đang tăng cường đầu tư vào hạ tầng và công nghệ tại Nhật Bản. Hãng dự kiến mở rộng mạng lưới trạm sạc Supercharger lên hơn 1.000 điểm vào năm 2027. Các trạm Supercharger có tốc độ sạc nhanh và khả năng khởi động sạc sớm hơn so với chuẩn sạc nhanh CHAdeMO được các hãng xe Nhật sử dụng.

Ngoài hệ thống bán hàng, Tesla cũng đang tăng cường đầu tư vào hạ tầng và công nghệ tại Nhật Bản với hệ thống trạm sạc nhanh Supercharger cũng như hệ thống tự lái FSD.

Tesla cũng dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ lái xe tự động. Hệ thống Full Self-Driving (FSD) của hãng sử dụng trí tuệ nhân tạo để nhận diện môi trường xung quanh, điều khiển lái và phanh. Công nghệ này đã được triển khai tại Mỹ và Hàn Quốc, và dự kiến sẽ được cài đặt cho các mẫu xe tại Nhật sớm nhất ngay trong năm nay.

Trên phạm vi toàn cầu, Tesla lại đang đối mặt với áp lực khi doanh số năm ngoái giảm 9%, xuống còn 1,63 triệu xe. Trong bối cảnh đó, Nhật Bản trở thành một điểm sáng hiếm hoi đối với hãng xe điện Mỹ.

Từ vị trí một thị trường khá "thờ ơ" với xe điện, Nhật Bản dần trở thành một điểm nóng đối với nhiều hãng xe nội địa, lẫn các thương hiệu quốc tế đến từ Trung Quốc và Mỹ.

Đà tăng trưởng của Tesla tại Nhật một phần đến từ việc các hãng xe nội địa còn hạn chế về danh mục sản phẩm. Dù đã tung ra nhiều mẫu xe điện cỡ nhỏ Kei-car, các nhà sản xuất Nhật vẫn thiếu các mẫu EV cỡ lớn, khiến xe điện hiện chỉ chiếm khoảng 2% tổng doanh số xe mới tại quốc gia này.

Tuy nhiên, cục diện thị trường đang dần thay đổi. Toyota đã tung ra phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu bZ4X vào tháng 10 năm ngoái, giúp hãng lần đầu vươn lên vị trí dẫn đầu doanh số EV tại Nhật trong giai đoạn tháng 10 đến tháng 12/2025. Trong năm nay, Nissan cũng sẽ giới thiệu thế hệ mới của Leaf, còn Suzuki dự kiến ra mắt chiếc e Vitara, mẫu SUV điện hạng B được sản xuất tại Ấn Độ.