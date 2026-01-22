Tesla mất danh hiệu 'vua xe điện' ở châu Âu

Sau nhiều năm thống trị thị trường xe điện, Tesla đã chính thức đánh mất vị trí số một tại Châu Âu.

Thị trường xe điện Châu Âu năm 2025 đã chứng kiến một cuộc đổi ngôi ngoạn mục. Theo số liệu từ Dataforce, thương hiệu Volkswagen (VW) đã chính thức vượt qua Tesla để trở thành nhà sản xuất xe thuần điện bán chạy nhất khu vực. Cụ thể, VW đã bàn giao 274.417 xe điện, tăng tới 56% so với mức 175.654 xe của năm 2024.

Ngược lại, Tesla phải đối mặt với một năm đầy khó khăn khi doanh số sụt giảm 27%, chỉ còn 238.765 xe so với con số hơn 326.000 xe của năm trước đó.

Dù Tesla Model Y vẫn giữ vững danh hiệu mẫu xe điện bán chạy nhất Châu Âu với 151.331 chiếc (vượt xa mức 94.106 chiếc của Skoda Elroq), nhưng chính sự sụt giảm 28% của mẫu xe này đã kéo lùi thành tích của hãng xe Mỹ.

Volkswagen vượt Tesla trên bảng tổng doanh số xe điện năm 2025. Ảnh: Carscoops.

Trong khi đó, Volkswagen giành chiến thắng nhờ chiến lược đa dạng hóa sản phẩm với danh mục xe điện phong phú hơn gồm dải sản phẩm ID.3, ID.4 và ID.7 với doanh số tăng trưởng đột biến. Đặc biệt, chiếc VW ID.7 ghi nhận doanh số đạt 76.368 chiếc trong năm 2025, tăng đến 137,2% so với kỳ báo cáo năm 2024.

Hãng đồng thời đứng đầu phân khúc xe lai sạc điện (PHEV) với 159.173 xe (tăng 205%), vượt qua các đối thủ hạng sang như BMW và Mercedes-Benz. Bên cạnh đó, VW vẫn duy trì vị thế số 1 ở cả phân khúc xe chạy xăng (737.821 xe) và xe diesel (269.277 xe) tại thị trường lục địa già.

Tuy nhiên ở nhóm ôtô hybrid, Toyota vẫn đang thống trị với hơn 626.000 xe bán ra.