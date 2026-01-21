Sau khai tử, SUV của Dodge được giảm nửa giá để dọn kho

Dodge đã khai tử Hornet, khiến nhiều đại lý tại Mỹ tìm đủ cách để dọn kho lượng xe còn tồn, bao gồm ưu đãi tương đương hơn nửa giá trị xe.

Theo Carscoops, Dodge Hornet dù được đánh giá cao cả về ngoại hình, nội thất lẫn trải nghiệm lái vẫn chưa thể trở thành một mẫu xe bán chạy. Gần đây, Dodge đã khai tử Hornet khiến các đại lý tìm đủ cách để “dọn kho” lượng xe còn lại, bao gồm giảm đến nửa giá niêm yết.

Chẳng hạn, một chiếc Dodge Hornet GT AWD hoàn toàn mới đời 2024 tại Florida đang được chào bán với giá 19.748 USD , giảm mạnh từ mức niêm yết 34.920 USD . Mức giảm giá này tương đương 43,4% giá trị ban đầu của xe, không đi kèm yêu cầu đặc biệt nào.

Với những khách hàng không ngại xe cũ, chuyên trang Carscoops gợi ý một chiếc Dodge Hornet đã qua sử dụng được rao bán với giá dưới 18.000 USD . Nếu chọn mua mới, khách hàng phải trả 24.750 USD – vẫn thấp hơn khá nhiều so với niêm yết 43.025 USD .

Nếu quan tâm phiên bản hybrid cắm sạc, khách Mỹ có thể cân nhắc chiếc Dodge Hornet R/T 2024 ở Connecticut. Xe đã chạy được hơn 21.400 km, hiện được rao bán với giá 22.452 USD – tức giảm hơn 52% so với niêm yết ban đầu 46.615 USD .

Khi áp dụng tất cả ưu đãi khả dụng, khách hàng có thể sở hữu mẫu SUV này với giá chỉ 19.452 USD , tức giảm đến 58,3% so với giá mua mới.

Theo Carscoops, giá bán cao từng là một trong những rào cản khiến Dodge Hornet không phải là một mẫu xe quá thành công. Giờ đây khi mẫu SUV của Dodge đã chính thức bị khai tử, khách hàng Mỹ có lẽ đã tìm ra thời điểm thích hợp để sở hữu.