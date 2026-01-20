Báo động cho hãng xe cơ bắp Mỹ

Hãng xe cơ bắp Dodge của Mỹ chứng kiến doanh số giảm mạnh. Mẫu xe bán chạy thứ nhì của hãng là Dodge Hornet lại vừa bị khai tử.

Dodge gặp khó. Ảnh: Carscoops.

Theo Carscoops, doanh số Dodge đã giảm đến 28% trong năm ngoái. Tình hình càng trở nên kém khả quan hơn với thương hiệu xe cơ bắp này khi mẫu xe bán chạy thứ hai gần đây cũng đã bị khai tử.

Ít xe, doanh số kém

Trước khi bị hãng xe thuộc tập đoàn Stellantis cho khai tử, Dodge Hornet nhìn chung không phải là một mẫu xe quá thành công nhưng doanh số vẫn đạt 9.365 xe trong năm 2025.

Sức bán này vẫn đủ giúp Hornet xếp trên Charger Daytona – mẫu xe “cơ bắp” thuần điện với doanh số 7.421 xe. Lượng tiêu thụ nói trên tương đương hơn 618 xe/tháng, hiển nhiên thấp hơn rất nhiều so với doanh số 27.056 xe Challenger ghi nhận trong năm 2024.

Dòng Charger hiện mở rộng với phiên bản liftback 4 cửa và động cơ V6 tăng áp kép, nhưng thực tế là danh mục hiện tại của Dodge chỉ còn 2 mẫu xe.

Con số này về lý thuyết ngang bằng Chrysler – hãng xe đối thủ vừa sở hữu doanh số 2025 cao hơn 24.446 xe so với Dodge.

Chuyên trang Carscoops lưu ý Chrysler có được lượng doanh số này với một mẫu xe van đã lỗi thời, bên cạnh một biến thể còn cũ kỹ hơn của chính mẫu xe đó.

Tình hình hiện tại nhìn chung khá bi quan dành cho Dodge. Thương hiệu này cũng khó có khả năng “lật kèo” trong tương lai, bởi khoản đầu tư 13 tỷ USD của Stellantis tại Mỹ lại chủ yếu tập trung vào 2 thương hiệu Jeep và Ram.

Giữa bối cảnh đó, Dodge đã công bố kế hoạch sản xuất Durango thế hệ tiếp theo tại nhà máy Jefferson ở Detroit (Mỹ). Những người mong ngóng mẫu xe này dù vậy sẽ phải chờ đợi thêm vài năm nữa, do kế hoạch của Dodge là không xuất xưởng Durango ít nhất đến năm 2029.

Thế hệ hiện tại của Durango dù khá cũ kỳ vẫn đạt được doanh số tốt nhất kể từ năm 2005. Số liệu bán hàng cho biết đã có 81.168 xe Dodge Durango đến tay khách hàng Mỹ trong năm ngoái, tương đương tăng trưởng 37%.

Dodge nên làm gì?

Theo Carscoops, Dodge có lẽ cần “cứu tinh” là một mẫu crossover tầm trung. Hornet và Nitro phản ánh nỗ lực của Dodge, nhưng vẫn khá nửa vời do chỉ là phiên bản đổi tên của các mẫu xe khác.

Mẫu crossover mới của Dodge cũng cần được sản xuất tại Bắc Mỹ, do không thể nhập khẩu như cách Dodge đang đưa Hornet về xứ cờ hoa từ Italy.

Theo Carscoops, một phiên bản đường phố của Compass được thiết kế lại sẽ thuận lợi hơn cho Dodge chinh phục thị trường Mỹ. Tuy nhiên, mẫu xe này phải thực sự đậm chất Dodge, thay vì là một mẫu xe Jeep giảm trang bị như trường hợp của Nitro.

Dodge gần như chắc chắn mở rộng dòng xe Charger với một biến thể SRT mới, nhưng khả năng ra mắt thêm một phiên bản dưới R/T cũng nên được cân nhắc.