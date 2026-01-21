Cơ hội mua xe Đức giá hời đầu năm - BMW, Audi, Mercedes ưu đãi lớn

Mức ưu đãi của các hãng xe sang từ Đức dao động từ vài chục triệu đến hơn một tỷ đồng dịp đầu năm.

Mùa sát Tết Nguyên Đán, không chỉ các mẫu xe phổ thông mà hãng ôtô hạng sang như BMW, Mercedes-Benz hay Audi cũng tung ra những chương trình ưu đãi. Dưới đây là tổng hợp của Tri Thức - Znews về loạt ưu đãi từ các hãng xe sang từ Đức trong tháng đầu năm.

Mercedes-Benz khuyến mại đến 66 triệu đồng

Trong tháng một, khách hàng mua các mẫu xe thuộc dòng C-Class, GLC hay E 200 đều hưởng ưu đãi dao động 55-66 triệu đồng. Chương trình áp dụng với các mẫu xe sản xuất năm 2025.

Trong đó, dòng C-Class gồm C 200 Avantgarde, Avantgarde Plus và C 300 AMG được giảm tiền mặt 55 triệu đồng. Các mẫu E 200 được và GLC 200, GLC 300 được giảm 66 triệu đồng. Như vậy, sau ưu đãi, giá của C 200 về mức khởi điểm 1,544 tỷ đồng , E 200 có giá 2,383- 2,523 tỷ đồng .

Mercedes-Benz C 200 giảm 55 triệu đồng. Ảnh: Mercedes-Benz.

Với dòng GLC, sau khi áp dụng ưu đãi, giá của bản GLC 200 4MATIC được giảm về mức 2,253 tỷ đồng . Hai phiên bản của mẫu SUV hạng sang ăn khách GLC 300 V1 và V2 có mức giá sau khuyến mại là 2,793 tỷ và 3,063 tỷ đồng .

BMW giảm hơn một tỷ đồng

BMW luôn là hãng xe hạng sang "chịu chi" trong các chương trình ưu đãi. Ở tháng đầu năm, không chỉ nhóm xe lắp ráp trong nước mà các sản phẩm nhập khẩu nguyên chiếc cũng được giảm sâu. Ở nhóm xe lắp ráp trong nước, dòng 3 Series được giảm 150 triệu, đưa giá khởi điểm về khoảng 1,34 tỷ đồng .

BMW 3 Series giảm đến 150 triệu đồng trong tháng một. Ảnh: BMW.

Chiếc BMW X3 (G01) được giảm từ 1,919 tỷ xuống còn 1,579 tỷ đồng . Ở bản thế hệ mới là X3 All New, mức ưu đãi trong tháng đầu năm được tăng lên thành 175 triệu. Giai đoạn cuối năm 2025, mức ưu đãi với mẫu xe này là 150 triệu đồng.

Dòng sedan hạng sang BMW 5 Series được giảm đến 285 triệu đồng trong tháng một. Ở nhóm ôtô nhập khẩu, mức ưu đãi được nâng lên vượt mốc một tỷ đồng. Trong đó, mẫu xe hưởng ưu đãi lớn nhất là iX3 và i4.

Các mẫu xe còn lại như BMW X5, X7, i7 hay dòng sedan đầu bảng 7 Series cũng đang áp dụng chương trình khuyến mại tương đương hơn 900 triệu đồng.

Audi ưu đãi gần 250 triệu đồng

Trong tháng một, gần như toàn bộ dải sản phẩm Audi tại Việt Nam đều đang được giảm giá. Trong đó, các mẫu xe số VIN 2024 và 2025 được giảm tiền mặt và hỗ trợ 50% phí trước bạ.

Như vậy, khách hàng mua Audi Q2 có thể tiết kiệm tổng khoảng gần 80 triệu đồng, Q7 là 194 triệu đồng.

Audi A7 Sportback đang có giá dao động 2,99-3,087 tỷ được giảm 155 triệu đồng. Audi Q3 Sportback có giá khoảng 1,89- 2,08 tỷ đồng . Sau khuyến mại, khách hàng mua mẫu xe có thể tiết kiệm khoảng 203 triệu đồng.

Mức ưu đãi cao nhất thuộc về mẫu SUV Q3 mới tổng giá trị khuyến mại lên đến 244,5 triệu đồng.

Mẫu sedan Audi A7 có mức giảm gần 158 triệu đồng. Ảnh: Audi.

Thực tế, làn sóng giảm giá hàng trăm triệu đến cả tỷ đồng ở nhóm xe sang trong tháng đầu năm phần lớn tập trung vào các lô xe có số VIN 2024 hoặc các dòng xe đang ở cuối chu kỳ sản phẩm. Đây có thể coi là thời điểm vàng để người dùng "xuống tiền" cho một mẫu xe sang nhờ các lợi điểm về chi phí.

Tuy nhiên với mức giảm sâu cùng thời điểm gần mùa lễ hội, nếu có nhu cầu nhận xe trước Tết, người mua nên chủ động liên hệ đến đại lý để kiểm tra số lượng xe và tùy chọn màu sắc có sẵn.