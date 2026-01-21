Honda và General Motors 'chia tay', CR-V lãnh hậu quả

Việc Honda và General Motors ngừng hợp tác sản xuất pin nhiên liệu hydro được xem là dấu chấm hết cho Honda CR-V bản FCEV.

Theo Carscoops, General Motors hồi năm ngoái đã công bố kế hoạch ngừng phát triển thế hệ tiếp theo của pin nhiên liệu thuộc thương hiệu Hydrotec. Vào thời điểm đó, nhà sản xuất ôtô Mỹ mô tả hành trình đạt được sự bền vững ở lĩnh vực pin nhiên liệu vẫn còn khá dài và tiềm ẩn nhiều bất trắc.

Tuyên bố của General Motors có thể được diễn giải một cách thực tế, rằng chi phí cao và cơ sở hạ tầng trạm sạc hydro còn hạn chế vào lúc này đã cản trở doanh số nhóm xe điện dùng pin nhiên liệu (FCEV). Riêng tại Mỹ, khách hàng hiện có thể tiếp cận hơn 250.000 trạm sạc xe điện Level 2+, nhưng chỉ 61 trụ tiếp nhiên liệu hydro khả dụng.

Đến nay, Honda cũng quyết định chấm dứt quan hệ hợp tác với General Motors thông qua liên doanh sản xuất hệ thống pin nhiên liệu. Quá trình sản xuất của Honda sẽ được cho dừng lại trước cuối năm nay.

Hãng xe Nhật Bản đã không đề cập chi tiết, nhưng các cuộc đàm phán ban đầu từng tập trung vào nỗ lực tiếp tục mảng sản xuất pin nhiên liệu, nhưng sau cùng lại dẫn đến thỏa thuận ngừng hoàn toàn việc sản xuất.

Động thái này diễn ra chỉ khoảng 2 năm sau khi cả hai bắt đầu sản xuất thương mại pin nhiên liệu vào tháng 1/2024. Hai bên được cho là đã rót vào nhà máy Brownstown (Michigan) khoản đầu tư lên đến 85 triệu USD .

Theo Carscoops, việc Honda và General Motors chấm dứt mối quan hệ hợp tác ở mảng pin nhiên liệu gần như là dấu chấm hết dành cho Honda CR-V e:FCEV.

Phiên bản trang bị pin nhiên liệu của Honda CR-V ra mắt lần đầu vào năm 2024, hiện được cho thuê với khách hàng ở tiểu bang California.

Mẫu SUV cỡ C của Honda được trang bị motor điện đặt trước, cung cấp công suất đầu ra tối đa 174 mã lực. Honda CR-V e:FCEV có gói pin dung lượng 17,7 kWh và một bình chứa nhiên liệu hydro nặng 4,3 kg, cho phép hoạt động trên quãng đường tối đa 435 km theo chuẩn EPA.

Chuyên trang Carscoops lưu ý trong khi General Motors gần như đã từ bỏ công nghệ pin nhiên liệu hydro, Honda lại chưa hoàn toàn bỏ cuộc. Nhà sản xuất ôtô Nhật Bản đã công bố một hệ thống pin nhiên liệu tiếp theo được phát triển nội bộ.

Honda cho biết sẽ sử dụng công nghệ mới để mở rộng hơn nữa các cơ hội kinh doanh nhằm phát triển pin hydro như một trong những mảng kinh doanh cốt lõi nhất.