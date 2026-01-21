'Siêu pin thể rắn' cho xe điện là cú lừa mới của ngành ôtô?

Những viên "siêu pin" thể rắn hoàn toàn dành cho xe điện vừa được một công ty ở Phần Lan giới thiệu bị nghi ngờ tính xác thực bởi các thông số không tưởng.

Vừa qua, ông Yang Hongxin, Chủ tịch của công ty sản xuất pin xe điện Svolt tại Trung Quốc, đã trả lời phỏng vấn với truyền thông địa phương, khẳng định dòng "siêu pin" - pin hoàn toàn thể rắn (all solid-state) là một phi vụ lừa đảo.

"Mọi thông số kỹ thuật đều mâu thuẫn với nhau. Bất kỳ ai có hiểu biết cơ bản về công nghệ đều sẽ thấy đây là một trò lừa bịp", ông Yang nhấn mạnh.

Theo ông Yang, ngành công nghiệp pin toàn cầu vẫn đang ở giai đoạn sơ khai của việc điện hóa pin thể rắn và việc tuyên bố sản xuất hàng loạt ở mức GWh vào lúc này là quá sớm và mang tính chất thổi phồng để thu hút vốn.

Những lời khẳng định này trực tiếp nhắm đến công ty khởi nghiệp Donut Lab (Phần Lan), đơn vị vừa đưa ra thông báo gây sốc tại CES 2026 về việc thương mại hóa loại pin all solid-state đầu tiên trên thế giới.

Theo Donut Lab, loại pin này sở hữu những thông số "không tưởng" như mật độ năng lượng 400 Wh/kg, sạc đầy chỉ trong 5 phút, tuổi thọ lên tới 100.000 chu kỳ và hoạt động ổn định từ -30 đến 100 độ C. Đặc biệt, hãng khẳng định pin không chứa lithium hay đất hiếm nhưng giá thành lại rẻ ngang pin LFP hiện nay.

Viên pin all solid-state được Donut Lab giới thiệu gây hoài nghi cho giới chuyên gia về pin. Ảnh: Donut Lab.

Thực tế, lộ trình của các "ông lớn" trong ngành pin cũng đang củng cố cho sự hoài nghi của Svolt. Trong khi Svolt mới chỉ dự kiến sản xuất hàng loạt pin bán thể rắn (semi-solid-state) vào năm 2026 với mật độ 270 Wh/kg, các đối thủ sừng sỏ như Toyota, BYD hay CATL cũng chỉ đặt mục tiêu sản xuất quy mô nhỏ hoặc thử nghiệm vào năm 2027, và không kỳ vọng sản xuất hàng loạt trước năm 2030.

Việc Donut Lab, một công ty con của hãng mô tô Verge Motorcycles, tuyên bố đi trước cả ngành công nghiệp hàng thập kỷ mà không công bố chi tiết kỹ thuật (với lý do bảo mật) càng khiến giới chuyên gia đặt dấu hỏi lớn.

Svolt vốn là đơn vị tách ra từ bộ phận pin của Great Wall Motor (GWM) từ năm 2018 và là một trong những cái tên dẫn đầu về nghiên cứu vật liệu pin tại Trung Quốc.

Việc một người đứng đầu tập đoàn lớn đưa ra cáo buộc nặng nề như "lừa đảo" cho thấy sự căng thẳng trong cuộc đua giành vị trí tiên phong trong công nghệ pin tương lai. Hiện tại, phía Donut Lab vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức trước những công kích trực diện từ phía Trung Quốc.