MPV phiên bản xe gia đình của VinFast chốt giá 819 triệu đồng

So với bản dành cho khách hàng dịch vụ, giá của VinFast MPV 7 nhỉnh hơn khoảng 70 triệu đồng.

VinFast vừa chính thức nhận đặt cọc trực tuyến với mẫu MPV 7, phiên bản dành cho khách hàng cá nhân của VinFast Limo Green.

Xe được phân phối với tổng 6 màu ngoại thất gồm nâu Introspective Brown, xám Zenith Grey, xanh Moonlit Ocean, đen Jet Black, trắng Infinity Blanc và đỏ Solar Ruby.

Giá niêm yết của MPV 7 là 819 triệu đồng. VinFast MPV 7 có kích thước 4740 x 1872 x 1734 mm (dài x rộng x cao), trục cơ sở 2.840 mm.

Phiên bản dành cho khách hàng cá nhân được trang bị mâm hợp kim 19 inch thay vì 18 inch trên bản dịch vụ. Vì vậy, khoảng sáng gầm của MPV 7 được tăng từ 180 mm lên 185 mm.

Phiên bản gia đình được trang bị ghế bọc PVC trong khi ở bản Limo Green là ghế bọc vải. Màn hình giải trí trung tâm có thêm tính năng Apple Carplay và Android Auto có dây.

Thiết kế của MPV 7 không nhiều khác biệt so với Limo Green. Ảnh: VinFast.

Xe tiếp tục được trang bị động cơ điện cho công suất 201 mã lực, mô men xoắn cực đại 280 Nm, cho vận tốc tối đa 140 km/h. Bộ pin dưới sàn xe dung lượng 60,13 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 450 km/lần sạc theo chuẩn NEDC. Công suất sạc và thời gian sạc cũng được giữ nguyên tương tự Limo Green.

Điểm khác biệt về mặt vận hành của Limo Green và MPV 7 là chế độ lái. Mẫu xe dành cho khách hàng cá nhân có 3 chế độ lái gồm Eco, Normal và Sport. Trong khi ở Limo Green, người lái chỉ có thể chọn giữa 2 chế độ Eco và Normal.

Trước đó theo nguồn tin từ đại lý, MPV 7 dự kiến được giao đến tay khách hàng đặt cọc sớm vào tháng 2, nhiều khả năng trước Tết Nguyên Đán. Đây có thể xem là một trong những mẫu xe được chờ đợi trong dịp đầu năm 2026, dự kiến tạo ra cuộc đua doanh số thú vị với Toyota Innova Cross hay Hyundai Custin, GAC M6.