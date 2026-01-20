Toyota Hilux thế hệ mới chốt ngày ra mắt Việt Nam, kịp giao trước Tết

Mẫu bán tải Toyota Hilux mới đã chính thức được ấn định ngày ra mắt người dùng Việt với loạt thay đổi về trang bị.

Theo ghi nhận của phóng viên, Toyota Việt Nam đã ấn định ngày ra mắt cho mẫu bán tải thế hệ mới vào cuối tháng một. Theo nguồn tin từ đại lý, xe dự kiến được bán với 3 phiên bản gồm 2.8 MT 4X2, 2.8 AT 4X2 và 2.8 AT 4X4.

Mẫu xe trước đó đã được giới thiệu tại thị trường Thái Lan với nhiều thay đổi về thiết kế ngoại thất cũng như trang bị bên trong khoang lái. Điểm nhấn lớn nhất nằm ở đầu xe với khu vực mặt ca lăng hiện đại hơn, lưới tản nhiệt làm mới và họa tiết đèn LED được tinh chỉnh.

Thiết kế ngoại thất mới trên Toyota Hilux 2026. Ảnh: Auto Societies.

Với người dùng Việt, các thay đổi về nội thất sẽ là điểm đáng chú ý.

Khác với bản tiền nhiệm, Hilux mới bản ở Thái Lan nay được trang bị màn hình trung tâm 12,3 inch và một màn hình kỹ thuật số sau vô lăng với kích thước tương tự. Cấu hình ở khu vực yên ngựa với cần số hay bảng điều khiển chức năng, lẫy gài cầu cũng được điều chỉnh mang dáng vẻ của chiếc SUV off-road tiền tỷ cùng nhà.

Hiện chưa rõ chi tiết động cơ của Hilux phiên bản ra mắt tại Việt Nam.

Theo nhân viên tư vấn tại đại lý Toyota khu vực phía Bắc, đại lý đã bắt đầu nhận đặt cọc Hilux mới từ cuối tháng 12 và ghi nhận lượng đơn khá lớn. Phiên bản 2.8 MT 4X2 và 2.8 AT 4X2 được nhiều khách hàng quan tâm.

Thiết kế nội thất trên Toyota Hilux mới. Ảnh: Car Sauce.

Người này cũng khẳng định với các khách hàng đã đặt cọc từ cuối năm 2025, xe sẽ được bàn giao kịp trước dịp Tết Nguyên Đán 2026. Tuy nhiên với người mua đặt hàng từ đầu tháng 2, nhiều khả năng thời gian nhận xe sẽ dời về sau Tết.

Giá của Toyota Hilux thế hệ mới dự kiến khởi điểm từ 603 triệu đến hơn 900 triệu đồng tại Việt Nam. Với các trang bị mới cùng thiết kế "nịnh mắt" hơn, Hilux được kỳ vọng sẽ tạo ra làn sóng mới khi xuất hiện, cạnh tranh trực tiếp với Ford Ranger.

Cuộc đua "vua bán tải" trong năm 2026 chắc chắn sẽ trở nên kịch tính hơn bao giờ hết khi cái tên đến từ Nhật Bản được nâng cấp. Tuy nhiên, doanh số hay sự thành công của mẫu xe còn phải chờ thời gian trả lời.