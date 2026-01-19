Giữa làn sóng xe điện lan rộng, Toyota vẫn kiên định với chiến lược đa hướng, coi hybrid và động cơ đốt trong là nền tảng để cân bằng nhu cầu thị trường toàn cầu, đặc biệt là tại Mỹ.

Toyota đang đặt cược lớn vào việc duy trì công nghệ và năng lực sản xuất động cơ đốt trong cho các dòng xe tương lai, bất chấp quá trình điện hóa đang diễn ra nhanh chóng tại thị trường Trung Quốc.

Toyota kiên định với động cơ đốt trong bất chấp làn sóng xe điện

Hãng xe Nhật Bản cho rằng con đường phía trước không phải là "một công thức chung cho tất cả", mà là sự cân bằng giữa các loại hệ truyền động khác nhau, phù hợp với nhu cầu của từng thị trường.

Toyota gây bất ngờ với việc ra mắt thương hiệu xe hiệu suất cao GR (Gazoo Racing) độc lập với tập đoàn mẹ, đồng thời giới thiệu 2 mẫu xe thể thao sử dụng động cơ đốt trong là GR GT và GR GT3 hoàn toàn mới.

Vào tháng 12/2025, Toyota giới thiệu 3 mẫu xe thể thao sẽ sớm bán ra trong tương lai. Nổi bật trong số đó là GR GT, một mẫu xe hybrid dự kiến trình làng khoảng năm 2027 và sẽ trở thành mẫu xe thương mại đầu tiên của Toyota sử dụng động cơ V8 dung tích 4.0L. Điều này gây nhiều bất ngờ trong bối cảnh các quy định môi trường trên toàn cầu ngày càng siết chặt.

Trong khi các mẫu Prius của Toyota chỉ dùng động cơ hybrid 1.8L hoặc 2.0L, việc hãng quyết định phát triển một mẫu xe thể thao đỉnh cao với động cơ dung tích lớn đã đặt ra câu hỏi: vì sao Toyota chấp nhận rủi ro này? GR GT tiếp nối dòng dõi các mẫu xe thể thao đầu bảng của Toyota, tuy nhiên chiếc xe được phát triển hoàn toàn nội bộ, không còn sự hợp tác với Yamaha, Subaru hay BMW.

Chủ tịch Toyota, ông Akio Toyoda, từng cảnh báo rằng ôtô - với tư cách là một sản phẩm công nghiệp - đang đứng trước nguy cơ bị "hàng hóa hóa". Trong kỷ nguyên của xe điện và xe tự lái, lợi thế cạnh tranh có thể chỉ còn nằm ở pin và trí tuệ nhân tạo. Điều này khiến Toyota, một nhà sản xuất động cơ lâu đời, lo ngại sẽ đánh mất "linh hồn" của mình.

Theo ông Toyoda, động cơ đốt trong vẫn còn vai trò nhất định nếu được kết hợp với công nghệ môi trường như trên mẫu GR GT, vốn đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải hiện hành. Ông khẳng định: "Động cơ đốt trong vẫn có chỗ đứng".

Chiến lược này được thể hiện rõ tại một cuộc gặp gỡ các nhà cung ứng vào tháng 6/2025, khi lãnh đạo Toyota cho biết hãng sẽ tiếp tục phát triển các động cơ mới, bao gồm cả các phiên bản công suất cao, đồng thời duy trì tổng số lượng động cơ đốt trong thương mại đến năm 2030.

Chiến lược điện hóa linh hoạt giữa nhiều thị trường của Toyota

Việc bảo vệ nền tảng động cơ đốt trong cũng là cách Toyota thích ứng với một thị trường toàn cầu đang phân hóa rõ rệt: Trung Quốc thúc đẩy điện hóa mạnh mẽ, trong khi nhiều khu vực khác, quá trình chuyển sang xe điện đang chậm lại hoặc có dấu hiệu đảo chiều.

Toyota cũng không đứng ngoài cuộc đua điện hóa khi mạnh tay đầu tư vào công nghệ hybrid. Nhà máy pin tại bang North Carolina đã đi vào hoạt động vào tháng 11/2025 sau khi động thổ vào giữa năm 2022.

Tại Mỹ, Toyota đang tăng tốc đầu tư vào hybrid. Khi khánh thành nhà máy pin tại bang North Carolina ngày 12/11, Chủ tịch Toyota Motor North America, ông Tetsuo Ogawa, gọi đây là "thời khắc mang tính bước ngoặt trong lịch sử công ty". Cùng ngày, Toyota công bố kế hoạch đầu tư tới 10 tỷ USD trong vòng 5 năm tới nhằm mở rộng sản xuất xe hybrid và các dòng xe khác tại Mỹ.

Hãng sẽ tăng cường sản xuất thế hệ động cơ hybrid mới và các linh kiện liên quan tại năm nhà máy trên khắp nước Mỹ, đẩy mạnh nội địa hóa chuỗi cung ứng và giảm nhập khẩu linh kiện chủ chốt từ Nhật Bản. Quyết định này được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ của thị trường.

Mẫu SUV Toyota RAV4 thế hệ mới vừa ra mắt cũng đánh dấu cột mốc quan trọng khi trở thành mẫu hybrid tiêu chuẩn đầu tiên của Toyota bán tại Mỹ mà không còn phải nhập khẩu từ Nhật Bản.

Theo công ty nghiên cứu thị trường Cox Automotive, xe hybrid chiếm khoảng 13% doanh số xe mới tại Mỹ trong quý III/2025 - tỷ lệ cao nhất trong các loại phương tiện điện hóa. Mẫu SUV Toyota RAV4 thế hệ mới vừa ra mắt cũng đánh dấu cột mốc quan trọng khi trở thành mẫu hybrid tiêu chuẩn đầu tiên của Toyota bán tại Mỹ mà không còn phải nhập khẩu từ Nhật Bản.

Trái ngược với Mỹ, Toyota đang gặp nhiều khó khăn tại Trung Quốc, nơi quá trình chuyển dịch sang xe điện diễn ra nhanh chóng. BYD đã tung ra các đợt giảm giá và ưu đãi mạnh trong phân khúc sedan khoảng 100.000 NDT (khoảng 14.350 USD ), vốn là thế mạnh truyền thống của các hãng xe Nhật Bản. Doanh số xe mới của Toyota tại Trung Quốc đạt 1,77 triệu chiếc trong năm 2024, ghi nhận năm thứ ba liên tiếp sụt giảm so với cùng kỳ.

Tại một sự kiện ở Thượng Hải dành cho các nhà cung ứng Nhật Bản tại Trung Quốc vào mùa hè năm ngoái, một lãnh đạo Toyota tuyên bố: "Ở Trung Quốc, chúng tôi sẽ không tập trung vào các mẫu xe toàn cầu, mà vào những chiếc xe được thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc". Ông thậm chí cam kết sẽ trực tiếp giải thích với trụ sở chính tại Nhật nếu có bất kỳ sự do dự nào trong việc đầu tư vào Trung Quốc.

Phát biểu này đã chạm đúng vào mâu thuẫn lâu nay giữa các hoạt động địa phương của hãng - nơi chứng kiến rõ tốc độ phát triển của xe điện và xe tự lái - và trụ sở tại Nhật Bản, vốn thường chỉ nhìn thấy áp lực cạnh tranh ngày càng tăng.

Toyota tăng cường hợp tác, đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu

Trong chiến lược bản địa hóa, Toyota đang phát triển các mẫu EV phù hợp với thị trường Trung Quốc. Mẫu SUV thuần điện bZ3X do liên doanh GAC Toyota tung ra vào tháng 3/2025 được phát triển cùng Guangzhou Automobile Group, đối tác địa phương có nhiều kinh nghiệm về xe điện.

Toyota đang gặt hái những thành công bước đầu khi hợp tác với các hãng xe địa phương. Mẫu SUV thuần điện Toyota bZ3X đã đạt doanh số hơn 10.000 xe ngay trong tháng 11/2025.

Xe sử dụng pin lithium sắt phosphate, giúp giá khởi điểm chỉ 109.800 NDT (khoảng 15.750 USD ) . Doanh số của Toyota bZ3X đã vượt 10.000 xe ngay trong tháng 11/2025, và Toyota dự kiến tiếp tục với mẫu sedan thuần điện bZ7 trong năm nay.

Việc phát triển cùng lúc nhiều loại hệ truyền động khác nhau là bài toán chi phí lớn. Toyota đối mặt với nguy cơ tụt lại phía sau các đối thủ đang đổ tiền mạnh tay vào công nghệ mới. Trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2025, Toyota chi 1,3 nghìn tỷ yen (khoảng 8,3 tỷ USD ) cho nghiên cứu và phát triển. Trong khi đó, BYD chi 54,2 tỷ nhân dân tệ (khoảng 7,8 tỷ USD ) cho R&D năm 2024, còn Tesla chi 4,5 tỷ USD .

Tập đoàn Toyota mạnh tay rót vốn vào các hoạt động nghiên cứu và phát triển, đồng thời bắt tay với các công ty công nghệ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, kết nối xe thông minh, xe tự hành...

Để bù đắp, Toyota - vốn nổi tiếng với triết lý tự lực - đã bắt đầu mở rộng hợp tác. Hãng bắt tay với tập đoàn công nghệ NTT của Nhật Bản để phát triển AI phòng tránh va chạm và công nghệ xe kết nối, đồng thời hợp tác với Waymo trong lĩnh vực xe tự hành. Những bước đi này cho thấy Toyota đang cố gắng giữ vững bản sắc động cơ, đồng thời thích nghi với một tương lai di động ngày càng đa dạng.