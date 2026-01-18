Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cận cảnh Geely Galaxy Cruiser - 'Defender' phiên bản Trung Quốc

  • Chủ nhật, 18/1/2026 07:51 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Mẫu concept Geely Galaxy Cruiser vừa ra mắt chính thức tại Anh, cạnh tranh trực tiếp phân khúc với Land Rover Defender.

geely, galaxy cruiser, geely galaxy cruiser, trung quoc, suv, zeekr 9x anh 1

Tại Triển lãm Ôtô Thượng Hải 2025, Geely đã chính thức ra mắt bản concept Galaxy Cruiser. Không cần nói ra, nhiều người có thể nhận thấy mẫu xe này lấy "cảm hứng" từ tượng đài SUV địa hình Land Rover Defender thế hệ mới.
geely, galaxy cruiser, geely galaxy cruiser, trung quoc, suv, zeekr 9x anh 2

Mới đây, mẫu concept thú vị này đã chính thức được trình làng tại thị trường Anh Quốc và dự kiến sẽ chính thức ra mắt phiên bản thương mại trong năm nay.
geely, galaxy cruiser, geely galaxy cruiser, trung quoc, suv, zeekr 9x anh 3

Theo nhà sản xuất, ngoại hình của Geely Galaxy Cruiser giống đến 95% so với bản thương mại. Tuy nhiên, cụm đèn trước tương tự Defender với phong cách tròn cổ điển.
geely, galaxy cruiser, geely galaxy cruiser, trung quoc, suv, zeekr 9x anh 4

Thông số lốp của mẫu SUV này vẫn chưa được tiết lộ. Geely cho biết xe có thể đi ngang, xoay 360° thông qua chức năng điều khiển từng bánh độc lập, lội nước 800 mm...
geely, galaxy cruiser, geely galaxy cruiser, trung quoc, suv, zeekr 9x anh 5

Thậm chí, thùng chứa hành lý phụ trợ "Geely Design" cũng như thang gấp bên hông thân xe cũng có thiết kế tương tự với mẫu SUV off-road đến từ Anh Quốc.
geely, galaxy cruiser, geely galaxy cruiser, trung quoc, suv, zeekr 9x anh 6

Cửa khoang hành lý mở ngang cũng được trang bị ốp bánh xe cách điệu. Chưa rõ đây thật sự là nơi treo bánh dự phòng hay hộp chứa phụ kiện sạc như Mercedes-Benz G 580 EQ.
geely, galaxy cruiser, geely galaxy cruiser, trung quoc, suv, zeekr 9x anh 7

Tuy nhiên, không gian nội thất của Geely Galaxy Cruiser mang đến vẻ hiện đại với vô lăng 3 chấu đa chức năng bọc da cao cấp, bảng taplo bọc da tích hợp nhiều màn hình phụ trợ...
geely, galaxy cruiser, geely galaxy cruiser, trung quoc, suv, zeekr 9x anh 8

Bảng đồng hồ taplo được thu nhỏ khi người lái sẽ quan sát các thông số thông qua tính năng HUD, đi kèm màn hình trung tâm cảm ứng kích thước lớn thiết kế nổi.
geely, galaxy cruiser, geely galaxy cruiser, trung quoc, suv, zeekr 9x anh 9

Tựa tay trung tâm được thiết kế rộng rãi với 2 vị trí sạc không dây, cần số dạng tay nắm của những mẫu du thuyền, tích hợp núm xoay chế độ lái và chức năng kiểm soát độ bám.
geely, galaxy cruiser, geely galaxy cruiser, trung quoc, suv, zeekr 9x anh 10geely, galaxy cruiser, geely galaxy cruiser, trung quoc, suv, zeekr 9x anh 11

Bản concept được thiết kế với cấu hình 5 chỗ với lớp da màu trắng mang đến cảm giác sang trọng. Hàng ghế sau cũng có nhiều tiện nghi vốn tích hợp vào tựa lưng ghế trước.
geely, galaxy cruiser, geely galaxy cruiser, trung quoc, suv, zeekr 9x anh 12

Không gian khoang hành lý được bọc chất liệu da lộn với dung tích khá rộng rãi. Chưa rõ tựa lưng hàng ghế thứ hai có thể gập 40:20:40 hay chỉ là một băng cố định như concept.
geely, galaxy cruiser, geely galaxy cruiser, trung quoc, suv, zeekr 9x anh 13

Đặc biệt hơn, vị trí này được tích hợp hộc lạnh, các đồng hồ hiển thị thông số, chức năng nâng/hạ gầm khoang hành lý giúp việc di chuyển ra vào không gian này thuận tiện hơn.
geely, galaxy cruiser, geely galaxy cruiser, trung quoc, suv, zeekr 9x anh 14

Thay vì móc kéo xe như các mẫu SUV truyền thống, Geely Galaxy Cruiser được trang bị bệ bước ngay tại phía sau. Tuy nhiên, trang bị này chỉ mang tính trang trí là chủ yếu.
geely, galaxy cruiser, geely galaxy cruiser, trung quoc, suv, zeekr 9x anh 15

Geely Galaxy Cruiser được phát triển trên nền tảng SEA-R, tương tự Zeekr 9X. Xe sử dụng AI để kiểm soát năng lượng tiêu thụ hay chuyển đổi giữa các chế độ lái khác nhau.
geely, galaxy cruiser, geely galaxy cruiser, trung quoc, suv, zeekr 9x anh 16

Ngoài ra, hãng xe Trung Quốc này còn quảng cáo Galaxy Cruiser có thể nổi trên mặt nước tối đa 2 tiếng và di chuyển ở vận tốc 8,5 km/h, bên cạnh bộ pin Golden Short Blade chống đạn, khả năng sạc nhanh từ 10% đến 80% trong 10 phút...
geely, galaxy cruiser, geely galaxy cruiser, trung quoc, suv, zeekr 9x anh 17

Phiên bản thương mại của Geely Galaxy Cruiser có thể ra mắt vào cuối năm 2026. Hãng xe Trung Quốc cho biết những chiếc đầu tiên sẽ được phân phối tại Anh từ năm 2028.

