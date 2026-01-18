Cận cảnh Geely Galaxy Cruiser - 'Defender' phiên bản Trung Quốc

|
Tại Triển lãm Ôtô Thượng Hải 2025, Geely đã chính thức ra mắt bản concept Galaxy Cruiser. Không cần nói ra, nhiều người có thể nhận thấy mẫu xe này lấy "cảm hứng" từ tượng đài SUV địa hình Land Rover Defender thế hệ mới.
Mới đây, mẫu concept thú vị này đã chính thức được trình làng tại thị trường Anh Quốc và dự kiến sẽ chính thức ra mắt phiên bản thương mại trong năm nay.
Theo nhà sản xuất, ngoại hình của Geely Galaxy Cruiser giống đến 95% so với bản thương mại. Tuy nhiên, cụm đèn trước tương tự Defender với phong cách tròn cổ điển.
Thông số lốp của mẫu SUV này vẫn chưa được tiết lộ. Geely cho biết xe có thể đi ngang, xoay 360° thông qua chức năng điều khiển từng bánh độc lập, lội nước 800 mm...
Thậm chí, thùng chứa hành lý phụ trợ "Geely Design" cũng như thang gấp bên hông thân xe cũng có thiết kế tương tự với mẫu SUV off-road đến từ Anh Quốc.
Cửa khoang hành lý mở ngang cũng được trang bị ốp bánh xe cách điệu. Chưa rõ đây thật sự là nơi treo bánh dự phòng hay hộp chứa phụ kiện sạc như Mercedes-Benz G 580 EQ.
Tuy nhiên, không gian nội thất của Geely Galaxy Cruiser mang đến vẻ hiện đại với vô lăng 3 chấu đa chức năng bọc da cao cấp, bảng taplo bọc da tích hợp nhiều màn hình phụ trợ...
Bảng đồng hồ taplo được thu nhỏ khi người lái sẽ quan sát các thông số thông qua tính năng HUD, đi kèm màn hình trung tâm cảm ứng kích thước lớn thiết kế nổi.
Tựa tay trung tâm được thiết kế rộng rãi với 2 vị trí sạc không dây, cần số dạng tay nắm của những mẫu du thuyền, tích hợp núm xoay chế độ lái và chức năng kiểm soát độ bám.
Bản concept được thiết kế với cấu hình 5 chỗ với lớp da màu trắng mang đến cảm giác sang trọng. Hàng ghế sau cũng có nhiều tiện nghi vốn tích hợp vào tựa lưng ghế trước.
Không gian khoang hành lý được bọc chất liệu da lộn với dung tích khá rộng rãi. Chưa rõ tựa lưng hàng ghế thứ hai có thể gập 40:20:40 hay chỉ là một băng cố định như concept.
Đặc biệt hơn, vị trí này được tích hợp hộc lạnh, các đồng hồ hiển thị thông số, chức năng nâng/hạ gầm khoang hành lý giúp việc di chuyển ra vào không gian này thuận tiện hơn.
Thay vì móc kéo xe như các mẫu SUV truyền thống, Geely Galaxy Cruiser được trang bị bệ bước ngay tại phía sau. Tuy nhiên, trang bị này chỉ mang tính trang trí là chủ yếu.
Geely Galaxy Cruiser được phát triển trên nền tảng SEA-R, tương tự Zeekr 9X. Xe sử dụng AI để kiểm soát năng lượng tiêu thụ hay chuyển đổi giữa các chế độ lái khác nhau.
Ngoài ra, hãng xe Trung Quốc này còn quảng cáo Galaxy Cruiser có thể nổi trên mặt nước tối đa 2 tiếng và di chuyển ở vận tốc 8,5 km/h, bên cạnh bộ pin Golden Short Blade chống đạn, khả năng sạc nhanh từ 10% đến 80% trong 10 phút...
Phiên bản thương mại của Geely Galaxy Cruiser có thể ra mắt vào cuối năm 2026. Hãng xe Trung Quốc cho biết những chiếc đầu tiên sẽ được phân phối tại Anh từ năm 2028.
