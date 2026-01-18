Siêu xe Koenigsegg Jesko Attack độ Mansory đầu tiên trên thế giới

|
Hãng độ có trụ sở tại Đức Mansory vừa chính thức vén màn dự án đầu tiên dành cho siêu xe Koenigsegg Jesko Attack. Khác với những thiết kế trước đây, gói nâng cấp dành riêng cho mẫu hypercar này được nhiều người hâm mộ tán dương.
Siêu phẩm này được phát triển từ chiếc Koenigsegg Jesko Attack mang số khung #7295. Chiếc xe được bàn giao cho chủ nhân đầu tiên vào tháng 11/2023 tại Thụy Sĩ với màu sơn ngoại thất trắng Crystal White.
Đi kèm là nội thất 2 tông màu Snow và Desiato. Tuy nhiên, số phận của siêu xe này khá hẩm hiu khi sang tay nhiều người. Chủ nhân hiện tại của chiếc xe là người thứ 5.
Sau khi có chủ mới, chiếc xe được chuyển sang màu sơn đen và xanh Tiffany Blue, cùng nhiều nâng cấp nội thất bởi hãng độ Keyvany. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho biết chất lượng gia công của bộ ghế da khá tệ, vốn đặt hàng từ Trung Quốc.
Do đó, chủ xe đã quyết định tìm đến Mansory để chiếc xe "tái sinh" một lần nữa. Ngoại thất của siêu xe này được nâng cấp nhẹ bởi các chi tiết khí động học bằng sợi carbon.
Toàn bộ ngoại thất của chiếc Koenigsegg Jesko Attack cũng được sơn lại màu vàng cát đậm chất Trung Đông. Bộ mâm màu trắng cũng được sơn lại tối màu.
Cơ cấu cánh gió khí động học cố định điều khiển điện của siêu xe này cũng được hãng độ nâng cấp hình dạng, đồng thời bổ sung logo Mansory cỡ lớn bên mặt dưới.
Nội thất vẫn giữ nguyên tông màu xanh Tiffany Blue, tuy nhiên bề mặt da đã được thay thế toàn bộ bởi Mansory. Xe vẫn có chức năng Autoskin, cho phép mở cửa, nắp capo, nắp khoang động cơ chỉ bằng một nút bấm.
Trái tim của Koenigsegg Jesko vẫn là khối động cơ V8 twin-turbo dung tích 5.0L, sản sinh công suất tối đa 1.298 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.000 Nm. Mansory cho biết không can thiệp vào hệ thống vận hành của siêu xe này.
Khi sử dụng xăng sinh học E85, hiệu suất của mẫu hypercar này lên đến 1.625 mã lực và 1.500 Nm. Phân bổ sức mạnh từ động cơ này là hộp số Koenigsegg LST đa ly hợp 9 cấp.
Cánh gió trên Jesko Attack có thể tạo ra một lực ép 800 kg ở vận tốc 249 km/h, 1.000 kg ở vận tốc 275 km/h và tối đa 1.400 kg. Thông số mới từ Mansory chưa được công bố.
Mức giá của gói nâng cấp này từ Mansory không được tiết lộ. Trong khi đó, một số đại lý siêu xe đang rao dòng hypercar Koenigsegg Jesko với mức giá 4 - 5 triệu USD.
