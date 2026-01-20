TOP 5 SUV bán chạy nhất Trung Quốc năm 2025 thiếu bóng BYD

BYD Song Plus, Yuan Plus hay Yuan UP đều vắng bóng khỏi bảng xếp hạng 5 mẫu SUV bán chạy nhất Trung Quốc năm qua.

Hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc - BYD - tiếp tục đánh mất vị trí dẫn đầu ở bảng SUV bán chạy nhất thị trường khi vắng bóng khỏi top 5 mẫu xe ghi nhận doanh số tốt trong năm 2025.

Cụ thể, Tesla Model Y đã giữ ngôi vương với 425.337 xe giao đến tay người dùng Trung Quốc, nhiều gần gấp đôi đại diện đứng vị trí thứ nhì. Hai mẫu xe từ Geely là chiếc Xingyue L và Boyue L chia nhau vị trí 2 và 3 với doanh số lần lượt là 244.068 chiếc và 232.926 chiếc.

Đáng chú ý, Toyota RAV4 bất ngờ lọt vào top 4 SUV bán chạy nhất Trung Quốc năm 2025 với 204.125 xe được bán ra.

Top 5 SUV bán chạy nhất Trung Quốc năm vừa qua không có sự xuất hiện của bất kỳ đại diện nào của BYD. Ảnh: CarnewsChina.

Ở vị trí thứ 5 là Volkswagen Tiguan L, bản kéo dài trục cơ sở của mẫu Tiguan tiêu chuẩn tại các thị trường quốc tế. Đây là sản phẩm được thiết kế dành cho khách hàng tại đất nước tỷ dân, nơi người dùng yêu thích các sản phẩm kéo dài trục cơ sở, có cốp xe rộng rãi hơn hoặc nâng cấp số lượng hàng ghế.

Vị trí thứ 6 và 7 là 2 mẫu xe của BYD, cụ thể là chiếc Song Plus và Yuan UP. Doanh số của Song Plus đạt 200.276 xe trong khi Yuan Up bán được 189.277 chiếc.

Trước đó, BYD cũng vụt mất danh hiệu ở bảng xếp hạng mẫu xe năng lượng mới bán chạy nhất thị trường vào tay Geely. Đây có thể coi là bước sẩy chân đáng báo động với ông trùm xe điện BYD, đặc biệt khi cuộc chiến giá bắt đầu nóng trở lại tại quê nhà.