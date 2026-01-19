VinFast lập kỷ lục doanh số chưa từng có

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt của thị trường ôtô Việt Nam khi VinFast bàn giao 175.099 xe điện, tương đương tổng doanh số cộng lại của nhiều thương hiệu lớn.

Doanh số kỷ lục là kết quả của quá trình phát triển dải sản phẩm đa dạng, chất lượng đi kèm chính sách giá hợp lý và xây dựng hạ tầng phủ rộng từ trạm sạc tới xưởng dịch vụ.

Doanh số bằng 3 hãng xe nước ngoài cộng lại

Năm 2025 khép lại với nhiều cột mốc chưa từng có trong lịch sử thị trường ôtô Việt Nam. Nổi bật nhất trong đó là con số kỷ lục tới 175.099 xe ôtô điện bàn giao của VinFast.

Đặt trong tương quan toàn thị trường, quy mô doanh số của VinFast cho thấy khoảng cách áp đảo so với nhiều thương hiệu khác, kể cả những cái tên từng giữ vị trí top đầu ở các giai đoạn trước.

Theo tính toán, lượng xe VinFast bán ra trong năm 2025 tương đương tổng doanh số cộng lại của 3 thương hiệu nước ngoài xếp sau. Đây là điều chưa từng xảy ra trong nhiều thập kỷ, kể từ khi thị trường ôtô Việt Nam hình thành và phát triển.

VinFast bàn giao tổng cộng 175.099 xe ôtô trong năm 2025.

Đáng chú ý, kỷ lục không chỉ được xác lập ở quy mô năm, mà còn ở từng tháng. Riêng tháng 12/2025, VinFast bàn giao 27.649 xe, mức doanh số nhiều hãng phải mất cả năm mới đạt được. Việc một hãng xe đạt sản lượng theo “chuẩn năm” chỉ trong một tháng cho thấy năng lực sản xuất, hệ thống phân phối và sức mua thị trường ngày càng lớn.

Nhiều dòng xe trong dải sản phẩm của thương hiệu Việt cũng là mẫu ôtô dẫn đầu các phân khúc. Tiêu biểu có thể kể đến VF 3 (44.585 xe), VF 5 (43.913 xe), VF 6 (23.291 xe) hay Limo Green (27.127 xe), cho thấy độ phủ ấn tượng trong cùng một thời điểm.

3 trụ cột lý giải doanh số kỷ lục

Doanh số kỷ lục của VinFast được lý giải nhờ 3 trụ cột: Chất lượng sản phẩm, giá hợp lý, hạ tầng và chính sách hậu mãi vượt chuẩn.

Là người đã trải nghiệm hết dải sản phẩm và sở hữu nhiều mẫu xe của thương hiệu này, anh Nguyễn Mạnh Thắng (WhatcarVN) cho rằng xe điện VinFast có những điểm mạnh vượt trội như khung gầm chắc chắn, phụ tùng chuẩn, trang bị đầy đủ.

VinFast hội tụ 3 yếu tố chất lượng sản phẩm, giá hợp lý, hạ tầng và chính sách hậu mãi vượt chuẩn.

“Không chỉ đi phố, tôi đã sử dụng xe VinFast cho những chuyến xuyên Việt nhiều lần. Chất lượng xe VinFast phải nói là ổn định”, anh Thắng chia sẻ.

Chất lượng ôtô điện VinFast không chỉ được chứng minh qua khả năng vận hành hàng ngày trên các cung đường Việt Nam, mà còn vươn ra thế giới với những hành trình xuyên Đông Nam Á của nhóm Anh em VF 9 - VF 9 Club, chuyến chinh phục vùng đất Tây Tạng (Trung Quốc) của các thành viên Hội VF 8 miền Bắc...

Anh Chu Hữu Thọ, Chủ tịch Hội VF 8 miền Bắc, cho biết hành trình từ Hà Nội qua Lào đến Trung Quốc và tới Tây Tạng - nơi có độ cao chênh lệch khá lớn, cung đường đèo núi khắc nghiệt - là một dịp thử độ bền cũng như khả năng vận hành của xe điện VinFast.

“Đó là một cung đường với nhiều cảnh đẹp, nhưng cũng đầy thử thách trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Có lúc, ngoài trời chỉ -10 độ C những nhiệt độ pin của chiếc VF 8 vẫn ổn định và cho khả năng hoạt động bình thường. Trên cao tốc thẳng tắp, VinFast VF 8 lại càng như một chú ‘mãnh hổ’ lao về phía trước”, anh Thọ nhớ lại hành trình thực hiện cuối năm 2024.

Ngoài ra, mạng lưới 150.000 cổng sạc tại Việt Nam cũng là lợi thế vượt trội của VinFast. “Với mạng lưới điểm sạc phủ rộng các tỉnh, thành phố trên cả nước, người dân mua xe điện để thay thế xe xăng sẽ không phải suy nghĩ quá nhiều. Điều này hiện chỉ có VinFast làm được”, anh Nguyễn Mạnh Thắng phân tích.

Cũng theo chuyên gia này, vì chủ động đầu tư hạ tầng, VinFast có điều kiện để thực hiện các chính sách hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng. Việc người dùng xe điện VinFast được sạc miễn phí đến tháng 6/2027 giúp tiết kiệm đáng kể chi phí sử dụng.

Chính sách bảo hành tới 10 năm cho các mẫu xe và pin, đi kèm mạng lưới xưởng dịch vụ hàng đầu thị trường là những yếu tố khiến người mua rất yên tâm.

Không chỉ có giá tốt, các chính sách ưu đãi của thương hiệu Việt còn giúp chủ xe dễ dàng chuyển đổi xanh. Đặc biệt, mới đây, hãng xe Việt cũng công bố triển khai chương trình “Mãnh liệt vì tương lai xanh” với chính sách mua xe trả góp 0 đồng đi kèm mức hỗ trợ trực tiếp 6-10% cho các dòng ôtô, xe máy điện áp dụng tới hết năm 2026. Ngoài ra, người mua xe điện cũng được miễn 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền đến cả trăm triệu đồng tùy dòng xe.

Với nền tảng được tạo dựng từ chất lượng sản phẩm, giá phù hợp và hệ sinh thái đồng bộ, những kỷ lục đã xác lập của VinFast được nhận định sẽ còn tiếp tục nối dài.