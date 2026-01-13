VinFast Vero X - xe máy điện chi phí hợp lý, 'hợp trend' sống xanh

VinFast Vero X trở thành điểm sáng nhờ quãng đường di chuyển sau một lần sạc tới 262 km, trang bị hiện đại và giải bài toán chi phí một cách thuyết phục.

Khi nhịp sống đô thị ngày càng ưu tiên sự gọn gàng, yên tĩnh và không khí sạch, nhiều người dùng bắt đầu tìm kiếm một phương tiện di chuyển mới: Vận hành êm ái, sạch sẽ kết hợp chi phí sử dụng dễ kiểm soát. Trong xu hướng đó, xe máy điện dần trở thành lựa chọn được ưu tiên.

Thoải mái đi làm, đưa đón con, chạy việc cả ngày

Chị Thu Thủy (Hà Nội), người thường xuyên di chuyển trong khu vực Vành đai 1, cho biết khi quyết định chuyển đổi sang xe điện, ngoài mong muốn một chiếc xe yên tĩnh và tiện lợi, điều chị quan tâm là quãng đường di chuyển đủ lớn. “Xe phải đáp ứng được lịch trình đi làm, đưa đón con và chạy nhiều điểm trong ngày”, chị chia sẻ thêm.

Theo chị Thủy, Vero X là lựa chọn đáp ứng trọn vẹn nhu cầu trên. Thiết kế cho phép lắp pin phụ giúp Vero X đạt tầm vận hành tới 262 km mỗi lần sạc. Nhờ đó, người dùng có thể sử dụng xe hàng ngày mà không còn áp lực phải sạc pin liên tục hay lo gián đoạn hành trình.

Vero X đạt tầm vận hành tới 262 km mỗi lần sạc với pin phụ.

“Từ khi chuyển sang Vero X, việc dùng xe với tôi rất tiện lợi. Một tuần chỉ sạc 1-2 lần là thừa nhu cầu di chuyển”, chị Thủy nói.

Không chỉ giải quyết bài toán quãng đường, reviewer Phong Đoàn cho biết Vero X còn ghi điểm ở trải nghiệm sử dụng với thiết kế và các trang bị công nghệ đi kèm. “Ngoài ngoại hình bắt mắt, mẫu xe này còn được trang bị nhiều tiện ích theo hướng ‘hưởng thụ’, mang lại trải nghiệm sử dụng cao cấp và thoải mái hơn cho người dùng”, anh Phong Đoàn nói thêm.

Cũng theo reviewer này, thiết kế gọn gàng cùng trọng lượng nhẹ giúp Vero X dễ kiểm soát trong điều kiện giao thông đô thị đông đúc. Yên xe được tối ưu tư thế ngồi, cốp dung tích 35 lít đáp ứng tốt nhu cầu chở đồ hàng ngày. Các trang bị như màn hình TFT, đèn LED Projector, khóa thông minh cùng khả năng tăng tốc mượt và tốc độ tối đa 70 km/h mang lại cảm giác vận hành quen thuộc, đủ mạnh mẽ, ổn định.

VinFast Vero X tăng sức hút nhờ ưu đãi hấp dẫn

Bên cạnh khả năng vận hành và sự thuận tiện khi sử dụng, yếu tố khiến nhiều người dùng nhanh chóng “xuống tiền” với VinFast Vero X nằm ở bài toán chi phí được giải quyết thuyết phục ngay từ khâu mua xe.

Anh Trần Quốc Khánh (Hà Nội), nhân viên kinh doanh thường xuyên di chuyển trong nội thành, cho biết với loạt chính sách mạnh tay của VinFast, anh đã không ngần ngại chốt ngay lập tức để đưa mẫu xe này về nhà.

Ưu đãi từ hãng giúp người dùng dễ tiếp cận Vero X hơn.

Anh cho biết hiện VeroX cùng các mẫu xe máy của VinFast đang được áp dụng các chính sách ưu đãi như hỗ trợ 6% giá xe trong khuôn khổ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai xanh”, tặng thêm 2% tương đương lệ phí trước bạ. Tổng các mức ưu đãi đến 8%, giúp giá lăn bánh của Vero X về mức hơn 30 triệu đồng.

Không chỉ vậy, người mua xe máy điện VinFast còn được miễn phí đổi pin trong vòng 6 tháng, được hỗ trợ trả góp với 0 đồng vốn đối ứng và lãi suất ưu đãi. Bên cạnh sở hữu dễ dàng, chi phí vận hành của Vero X cũng là một lợi thế rõ rệt khi so sánh với các loại xe xăng cùng phân khúc.

Chị Lê Phương Anh (TP.HCM) cho biết sau hơn 2 tháng sử dụng xe, khoản chi hàng tháng gần như không đáng kể. “Tôi sạc chủ yếu tại các trụ của V-Green ngay gần nhà, đang được miễn phí đến tháng 5/2027 nên gần như không tốn tiền điện. Việc bảo dưỡng cũng đơn giản, bởi xe máy điện hầu như không phải lo hỏng vặt nhiều”, chị chia sẻ.

Với những ưu điểm về chất lượng vận hành, giá bán, chi phí sử dụng, Vero X trở thành một mẫu xe đa dụng, phục vụ tốt nhiều đối tượng khách hàng và đóng góp vào doanh số dẫn đầu thị trường xe 2 bánh tại Việt Nam của VinFast.