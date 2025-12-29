Cơ hội trả tiền một xe, mang về hai xe VinFast sắp kết thúc

Còn chưa đầy 3 ngày để khách hàng hưởng "lợi ích kép" từ chương trình quay số trúng thưởng với tổng giá trị ưu đãi lên tới hơn 27,5 tỷ đồng, chính sách hỗ trợ lên tới 12% giá xe.

Tâm điểm chú ý trên thị trường xe máy vào tháng cao điểm mua sắm cuối năm thuộc về VinFast. Bởi hãng xe đang có chương trình ưu đãi "Chuyển đổi xanh - Rinh ngay VF 7" với giá trị giải thưởng lên tới hơn 27,5 tỷ đồng .

Cơ hội "mua một nhận hai"

Đây là lần đầu tiên trên thị trường hai bánh, một giao dịch mua xe máy điện có thể mở ra cơ hội trúng ôtô theo đúng nghĩa "mua một, nhận hai".

Anh Nguyễn Văn Hải (TP.HCM) là một trong những khách hàng may mắn trong chương trình này. Chỉ có nhu cầu mua một chiếc VinFast Feliz phục vụ công việc, anh đã may mắn nhận giải Nhất là chiếc ôtô VinFast VF 5 trị giá 529 triệu đồng.

"Đến giờ tôi vẫn chưa thể diễn tả hết cảm xúc khi ấy. Lúc biết trúng thưởng, tôi rất bất ngờ, tim đập nhanh lắm. Đêm hôm đó, tôi gần như không ngủ được vì quá vui", anh Hải chia sẻ về khoảnh khắc biết mình là một trong những người may mắn nhất chương trình. Ngoài anh Hải, chủ nhân mới của chiếc xe VF 3 và VF 7 cũng được tìm thấy.

Chương trình ưu đãi "Chuyển đổi xanh - Rinh ngay VF 7" của VinFast kết thúc vào ngày 31/12.

Bên cạnh giải thưởng ôtô điện, khách hàng mua xe máy, xe đạp điện VinFast cũng có cơ hội trúng một chiếc Feliz Lite trị giá 25,9 triệu đồng. Điển hình như anh Ngô Đức Tùng, một bác sĩ sống tại Hà Nội, "rinh" thêm một chiếc Feliz Lite tặng bạn gái sau khi mua chiếc Feliz để đi làm hàng ngày, tạo thành "bộ đôi xe điện" để cả hai cùng sống xanh.

Những câu chuyện may mắn được chia sẻ trên mạng xã hội đẩy sức nóng của dòng xe máy điện Việt lên ngày càng cao, đặc biệt vào những ngày cuối của năm 2025, trước khi chương trình kết thúc vào ngày 31/12.

"Lợi chồng lợi" khi mua xe máy điện trong tháng 12

Tháng 12 được xem là thời điểm hội tụ đủ yếu tố thuận lợi để người tiêu dùng bước vào giai đoạn chuyển dịch sang xe máy điện với nhiều lợi ích.

Vào thời điểm hiện tại, người mua xe máy điện thương hiệu Việt không chỉ có cơ hội trúng thưởng, mà còn được hỗ trợ trực tiếp 10% giá trị xe và 100% lệ phí trước bạ, tương đương tổng ưu đãi 12%. Trường hợp mua xe trả góp, chính sách vay lên đến 80-90% cho phép khách hàng nhận xe với số tiền trả trước chỉ từ 0 đồng. Giải pháp tài chính này được đánh giá là đặc biệt hữu dụng với nhóm tài xế công nghệ hoặc người lao động phổ thông có khả năng chi trả hạn chế.

Khách hàng nhận được nhiều ưu đãi khi mua xe điện VinFast trong tháng 12.

Một lợi thế khác thuộc về xe điện là chính sách miễn phí sạc pin tại hệ thống V-Green đến hết tháng 5/2027 - giúp giảm đáng kể chi phí sử dụng trong dài hạn.

Bên cạnh đó, hạ tầng phục vụ xe điện tại Việt Nam được nâng cấp liên tục. Trong đó, 150.000 cổng sạc cho ôtô, xe máy điện được V-Green quy hoạch tại 34 tỉnh, thành phố. Song song, doanh nghiệp đang phát triển mạng lưới trạm đổi pin dành cho xe máy điện, đặt mục tiêu 150.000 trạm trên cả nước. Những động thái này được người dùng đón nhận tích cực, đặc biệt trong bối cảnh Hà Nội, TP.HCM đang lên lộ trình hạn chế xe máy xăng trong những năm tới.

"Xe máy điện ngày càng dễ tiếp cận và tiện lợi. Điều này sẽ tạo điều kiện cho người dùng mạnh dạn chuyển đổi xanh hơn để đón đầu quy định mới của thành phố", anh Hoàng Đinh Tú, một nhân viên văn phòng vừa chuyển sang sử dụng Evo Grand, cho biết.

Xe máy điện ngày càng dễ tiếp cận với người tiêu dùng.

Trong bối cảnh nhu cầu mua sắm cuối năm tăng cao, những chính sách kích cầu từ VinFast tạo thêm động lực cho thị trường xe máy điện. Sự kết hợp giữa ưu đãi giá, hỗ trợ tài chính và cơ hội trúng thưởng khiến những ngày cuối năm được xem là thời điểm phù hợp để người tiêu dùng chuyển đổi sang xe điện và nhận thêm nhiều giá trị cộng thêm.