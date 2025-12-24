Trải nghiệm hấp dẫn ở gian hàng hệ sinh thái xanh của VinFast tại VnMS

VinFast mang đến Vietnam Mobility Show (VnMS) 2025 đầy đủ dải sản phẩm ôtô và xe máy điện, mở ra không gian trải nghiệm dành cho khách hàng có nhu cầu chuyển đổi xanh.

Khi triển lãm Vietnam Mobility Show (VnMS) 2025 công bố lịch diễn ra từ 26/12 đến 28/12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, cộng đồng những người yêu xe nhanh chóng hướng sự chú ý về cái tên quen thuộc là VinFast.

“Bản đồ” xe điện được mang đến VnMS 2025

VinFast sẽ mang đến các dải sản phẩm ôtô, xe máy điện và xe bus thuộc nhiều phân khúc khác nhau. Việc quy tụ đầy đủ dòng sản phẩm trong cùng không gian được kỳ vọng giúp người dùng hình dung rõ hơn về bức tranh tổng thể của hệ sinh thái di chuyển điện hóa ở Việt Nam.

“Hiếm có cơ hội được trải nghiệm cùng lúc nhiều mẫu xe như thế này. Thích nữa là được tận mắt chiêm ngưỡng mẫu xe mới như Minio Green, EC Van hay dòng xe Lạc Hồng 900 LX. Quá xứng đáng cho chuyến tham quan”, anh Nguyễn Đức Trung (Hà Nội), khách hàng đang cân nhắc chuyển từ xe ôtô xăng sang ôtô điện, chia sẻ.

Khách hàng sẽ được trải nghiệm đa dạng dòng xe VinFast tại VnMS 2025.

Xuất hiện tại khu vực trưng bày của VinFast sẽ là các mẫu ôtô điện Lạc Hồng 900 LX, Limo Green, Minio Green, EC Van, VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, VF 8 và VF 9; cùng các dòng xe máy điện như Evo Grand, Feliz, Vero X, mẫu xe học sinh ZGoo và Flazz. Mẫu bus thương hiệu Việt cũng được trưng bày tại đây.

Song song, VinFast cũng tổ chức hoạt động lái thử trong sa hình và ngoài đường trường, mô phỏng điều kiện sử dụng thực tế. Các mẫu xe tham gia lái thử bao gồm từ VF 3 đến VF 9, Limo Green, Minio Green và EC Van, cho phép người dùng trải nghiệm, so sánh và đánh giá trực tiếp nhiều dòng xe chỉ trong một lần tham quan. Khách hàng cũng có thể lái thử xe máy điện trong khu vực đường thử chuyên biệt.

Cơ hội chuyển đổi xanh dễ dàng

Ngoài chiêm ngưỡng hay lái thử xe điện, sức hút của gian hàng VinFast tại sự kiện còn hứa hẹn nằm ở cơ hội tiếp cận đầy đủ thông tin và chương trình ưu đãi trước khi đưa ra quyết định mua sắm quan trọng.

Trong khuôn khổ triển lãm, khách tham quan sẽ được đội ngũ tư vấn của VinFast trực tiếp giải đáp câu hỏi liên quan sản phẩm, chi phí sở hữu, chính sách hỗ trợ và phương án tài chính, đồng thời tham gia hoạt động tương tác và nhận quà.

VinFast triển khai nhiều chính sách ưu đãi lớn.

Thời điểm diễn ra triển lãm trùng với giai đoạn VinFast triển khai nhiều chính sách ưu đãi lớn trong năm, tạo điều kiện để khách hàng dễ dàng tiếp cận dòng xe điện chất lượng với giá tốt.

Cụ thể, tất cả dòng ôtô hiện hành đều được hưởng mức ưu đãi 4% theo chương trình “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam - vì tương lai xanh” lần 3, kèm hỗ trợ lên tới 150 triệu đồng cho khách hàng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện. Riêng khách hàng đăng ký xe tại Hà Nội và TP.HCM còn được cộng thêm 70 triệu đồng vào tài khoản VinClub. Người mua hưởng ưu đãi bổ sung 2% khi mua xe qua kênh trực tuyến.

Cùng với đó là các chính sách ưu đãi theo từng sản phẩm. Đặc biệt, trong tháng 12, các mẫu VF 3, VF 5, VF 6 Eco, VF 7 Eco và Limo Green được tặng 2 năm bảo hiểm vật chất, với giá trị quy đổi tiền mặt từ 6,5 triệu đồng đến 15 triệu đồng, tùy dòng xe. Riêng VF 3 và VF 5 được miễn phí tùy chọn màu nâng cao, tương đương 8 triệu đồng. Đối với các mẫu ở phân khúc cao hơn như VF 7 Plus, VF 8 và VF 9, VinFast áp dụng ưu đãi trực tiếp 50 triệu đồng. Khách hàng mua VF 8 và VF 9 có thể lựa chọn voucher nghỉ dưỡng Vinpearl thay thế.

Đối với các mẫu ở phân khúc cao hơn như VF 7 Plus, VF 8 và VF 9, VinFast áp dụng ưu đãi trực tiếp 50 triệu đồng.

Với khách hàng lựa chọn phương án trả góp, VinFast áp dụng chính sách hỗ trợ vay 80% giá trị xe và ưu đãi lãi suất 3-4%/năm trong 3 năm đầu so với mức thị trường. Người có nhu cầu có thể tìm hiểu về giải pháp này ngay tại sự kiện.

“Khi cộng dồn ưu đãi, mức tiết kiệm là con số không nhỏ. Tôi đang dự tính đổi từ xe xăng sang VF 6 và quan tâm phương án trả góp. Được trao đổi trực tiếp với tư vấn bán hàng sẽ nhanh ra vấn đề hơn”, anh Phạm Xuân Huy (Hà Nội) cho biết.