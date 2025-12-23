VinFast giành 'bộ tứ' giải thưởng danh giá tại Vạn Xuân Awards 2025

Tối 19/12, VinFast xuất sắc giành 4 giải thưởng quan trọng tại Vạn Xuân Awards 2025, khẳng định vị thế không chỉ về doanh số, mà còn ở vai trò dẫn dắt và lan tỏa giá trị tích cực.

Vạn Xuân Awards là giải thưởng thường niên uy tín trong lĩnh vực marketing, truyền thông và sáng tạo thương hiệu tại Việt Nam. Năm 2025, giải thưởng quy tụ gần 400 thương hiệu thuộc nhiều ngành hàng với hơn 1.500 tác phẩm và hơn 200 chuyên gia sáng tạo đồng hành. Việc được vinh danh tại Vạn Xuân Awards được xem là thước đo năng lực làm thương hiệu một cách bài bản, có chiến lược dài hạn.

VinFast được vinh danh ở 4 hạng mục lớn

Tại mùa giải 2025, VinFast là một trong những thương hiệu nổi bật nhất khi giành tới 4 giải thưởng quan trọng. Đáng chú ý, VinFast được trao hạng mục “Thương hiệu tiên phong”, ghi nhận vai trò dẫn dắt xu hướng cũng như năng lực định hình chuẩn mực mới trong hành trình xây dựng thương hiệu Việt có tầm nhìn dài hạn và vị thế cạnh tranh toàn cầu.

Vạn Xuân Awards là giải thưởng thường niên uy tín trong lĩnh vực marketing, truyền thông và sáng tạo thương hiệu.

Hãng xe Việt cũng tỏa sáng tại nhóm giải của ngành khi chiến thắng ở hạng mục “Thương hiệu ôtô sáng tạo của năm” với chuỗi chiến dịch truyền thông cho mẫu xe VinFast VF 7 kết hợp âm nhạc và nghệ sĩ. Hội đồng chuyên môn đánh giá cao cách VinFast định vị VF 7 không đơn thuần là một mẫu xe điện, mà là biểu tượng phong cách sống hiện đại, nơi công nghệ, cảm xúc và văn hóa đại chúng được kết nối một cách hài hòa. Đây là hướng tiếp cận khác biệt so với lối truyền thông nặng về thông số kỹ thuật vốn quen thuộc trong ngành ôtô.

Giải thưởng “Thương hiệu ôtô sáng tạo của năm”.

Giải “Video quảng cáo ấn tượng về âm nhạc” được trao cho MV Người Việt tiếp tục khẳng định thế mạnh của hãng trong việc kể câu chuyện thương hiệu gắn với giá trị cộng đồng. MV truyền tải thông điệp về tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc thông qua ngôn ngữ âm nhạc, tạo được sự đồng cảm rộng rãi và củng cố mối liên kết giữa VinFast với người tiêu dùng Việt.

Giải thưởng “Video quảng cáo ấn tượng về âm nhạc”.

Bên cạnh đó, chiến dịch “VinFast VF 9 - The Nine” được vinh danh ở hạng mục “Chiến dịch Digital Marketing xuất sắc”. Chiến dịch được đánh giá cao nhờ cách triển khai đồng bộ trên nhiều nền tảng số, thông điệp mạch lạc và nội dung sáng tạo, qua đó góp phần nâng tầm hình ảnh dòng SUV điện cao cấp VF 9 trên thị trường.

Việc giành loạt giải thưởng quan trọng tại Vạn Xuân Awards cho thấy VinFast không chỉ đầu tư cho sản phẩm, mà còn chú trọng cách lan tỏa những thông điệp tích cực tới người dùng Việt.

Giải thưởng “Quảng cáo trên báo điện tử và nền tảng mạng xã hội”.

Chuẩn mực mới trong xây dựng thương hiệu

Thành công tại Vạn Xuân Awards 2025 tiếp tục nối dài chuỗi thành tích marketing nổi bật của VinFast, cho thấy định hướng nhất quán trong việc lấy hiệu quả và sáng tạo làm trọng tâm.

Tại APAC Effie Awards 2025, VinFast đã giành 6 giải thưởng lớn, đồng thời trở thành thương hiệu Việt đầu tiên trong lịch sử quảng cáo chinh phục giải vàng tại giải thưởng danh giá bậc nhất khu vực.

Cụ thể, hãng giành giải nhì “Thương hiệu của năm” (Brand of the Year 2025), giải ba “Nhà tiếp thị của năm” (Marketer of the Year 2025) cùng các giải ở những hạng mục quan trọng: “Thương hiệu ôtô có chiến dịch truyền thông, ý tưởng sáng tạo tác động lên chỉ số kinh doanh” (Automotive), “Chiến dịch tiếp thị khách hàng và thương mại điện tử” (Shopper and eCommerce marketing), “Chiến dịch tiếp thị đột phá” (Marketing Disruptor) và “Thương hiệu thể hiện sự sáng tạo, đột phá dẫn đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương” (Asia Pacific Brands).

“Bộ tứ” giải thưởng danh giá của VinFast tại Vạn Xuân Awards 2025.

Trước đó, tại MMA Smarties Vietnam Awards 2024, VinFast giành cú đúp giải vàng cho chiến dịch mở bán VinFast VF 3 ở 2 hạng mục: “Chiến dịch tiếp thị sử dụng người có sức ảnh hưởng/người nổi tiếng” (Creator/Influencer/Celebrity Marketing) và “Chiến dịch thương mại điện tử tích hợp kiểu mới” (Integrated E-commerce Innovation & Live Streaming). Đây là những hạng mục quan trọng, phản ánh khả năng ứng dụng công nghệ, influencer và thương mại điện tử trong việc tạo ra tác động trực tiếp đến hành vi mua hàng. VinFast cũng là hãng ôtô duy nhất được vinh danh tại MMA Smarties Vietnam 2024. Ở cấp khu vực, chiến dịch VF 3 tiếp tục được ghi nhận với giải vàng hạng mục “Chiến dịch thúc đẩy bán hàng có hiệu quả nhanh” (Instant Impact/Promotion) tại MMA Smarties APAC 2024.

Theo anh Nguyễn Hà, một chuyên gia marketing và nghiên cứu thị trường đang làm việc tại Hà Nội, việc VinFast liên tục được ghi nhận ở nhiều hạng mục cho thấy doanh nghiệp đã tạo ra sức lan tỏa vượt ngoài phạm vi từng sản phẩm riêng lẻ. “VinFast không chỉ cho người dùng hiểu về giá trị của từng sản phẩm, mà còn tạo được sự đồng cảm rộng rãi về tinh thần Việt, sự tự hào, trách nhiệm với cộng đồng, môi trường…”, anh Hà phân tích.

Cũng theo anh, cách lan tỏa các thông điệp tích cực, sáng tạo và có chiều sâu là một trong những yếu tố quan trọng góp phần giúp VinFast giữ vững vị thế hãng xe số một thị trường Việt Nam trong 11 tháng của năm 2025, bên cạnh lợi thế về danh mục sản phẩm thuần điện, chính sách bán hàng linh hoạt, dịch vụ hậu mãi và hạ tầng ngày càng được nâng cấp.

“Từ các giải thưởng trong nước đến sân chơi khu vực và quốc tế, VinFast đang cho thấy hình ảnh một thương hiệu Việt chủ động tạo chuẩn mực mới trong xây dựng thương hiệu, kết nối cộng đồng”, anh Hà nhận định.