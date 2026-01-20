Xe xanh tại Việt Nam đang ở thời hoàng kim?

Xe xanh - bao gồm ôtô thuần điện và xe hybrid - tiếp tục trải qua một năm khá thành công tại Việt Nam. Xu hướng mua sắm của khách hàng thay đổi cộng với các chính sách hỗ trợ đang giúp xe xanh tăng trưởng tốt.

VinFast VF 3 là đại diện cho thành công của xe xanh tại Việt Nam trong năm 2025. Ảnh: VinFast.

Sau làn sóng đổ bộ của các thương hiệu ôtô Trung Quốc hồi năm 2024 với chủ yếu xe năng lượng mới, thị trường xe Việt trong năm 2025 tiếp tục chứng kiến sự áp đảo đến từ mảng xe xanh.

Nhìn lại 12 tháng đã qua của năm 2025, xe xanh - bao gồm ôtô thuần điện và xe hybrid các loại - đã đồng loạt ghi nhận tăng trưởng cả về doanh số lẫn số lượng mẫu xe mới.

Xe điện bán chạy nhất

Khi số liệu bán hàng của cả năm 2024 được công bố, thị trường Việt từng bất ngờ khi VinFast - với doanh số tổng cộng hơn 87.000 xe - đã vượt mặt nhiều tên tuổi truyền thống như Toyota, Ford, Hyundai hay Mitsubishi để trở thành hãng xe bán chạy nhất Việt Nam.

Khi ấy, VF 5 cũng được gọi tên là mẫu xe được khách Việt chọn mua nhiều nhất, doanh số đạt hơn 32.000 xe. "Tân binh" VinFast VF 3 vừa ra mắt tháng 8/2024 cũng kịp tích lũy doanh số hơn 25.000 xe ở thời điểm kết năm.

Bước sang năm 2025, VinFast tiếp tục duy trì vị thế bán chạy hàng đầu. Doanh số hãng xe điện này tại Việt Nam thậm chí còn tăng trưởng mạnh hơn, đạt tổng cộng 175.099 xe khi tháng 12/2025 khép lại.

Danh hiệu mẫu xe bán chạy nhất toàn thị trường đổi chủ, nhưng vẫn thuộc về một cái tên đến từ thương hiệu VinFast. VF 3 ở năm thứ hai tham gia thị trường ôtô Việt Nam bán được 44.585 xe, còn VF 5 lùi về vị trí bán chạy thứ nhì với doanh số 43.913 xe.

VinFast giữ ngôi đầu doanh số toàn thị trường. Ảnh: VinFast.

Doanh số VinFast tăng mạnh lên hơn 175.000 xe ở năm vừa rồi một phần nhờ động thái mở rộng danh mục sản phẩm. Trong năm qua, VinFast giới thiệu thêm dòng xe Green chuyên chạy dịch vụ, nổi bật có Limo Green - MPV thuần điện vừa ra mắt 4 tháng đã soán ngôi bán chạy của Mitsubishi Xpander.

Việc ôtô thuần điện tiếp tục được miễn hoàn toàn lệ phí trước bạ cũng trở thành động lực giúp nhóm xe này tăng trưởng tốt. Không chỉ VinFast, những mẫu xe điện của Trung Quốc như BYD M6 hay Geely EX5 cũng nhận được sự quan tâm không nhỏ từ khách Việt.

Cũng trong năm vừa rồi, khách Việt được giới thiệu thêm khá nhiều ôtô thuần điện mới, đến từ các hãng cả quen lẫn lạ.

BYD Atto 2 là một trong những ôtô thuần điện được hãng Trung Quốc cho ra mắt, bên cạnh loạt xe PHEV. Geely EX5 được giới thiệu cùng lúc với Geely Monjaro, đặt trong phân khúc SUV cỡ C để cạnh tranh VinFast VF 7, BYD Atto 3.

Nhiều xe điện mới đã được ra mắt khách Việt trong năm 2025. Ảnh: Phúc Hậu, Phong Vân.

Ford chính thức tham gia thị trường xe điện tại Việt Nam với SUV thuần điện Mustang Mach-E. Xe có giá gần 2,6 tỷ đồng , hiện vẫn trong đợt ưu đãi tiền mặt 100 triệu đồng.

Ở phân khúc xe sang, khách Việt được giới thiệu Mercedes-Benz G 580 EQ, Audi Q6 e-tron và dòng xe thuần điện Folgore của Maserati. Trước đó vào tháng cuối năm 2024, Porsche Macan EV cũng đã chính thức ra mắt khách Việt.

Xe hybrid Nhật tràn ngập

Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) bắt đầu công bố doanh số phiên bản hybrid của ôtô thương hiệu các thành viên từ năm 2024. Nhờ đó, tỷ lệ đóng góp của phiên bản lai xăng-điện vào tổng doanh số từng dòng xe, hay độ phổ biến của xe hybrid tại Việt Nam nhìn chung được thể hiện khá rõ.

Từ khi VAMA bắt đầu liệt kê doanh số xe hybrid, Toyota luôn là hãng xe dẫn đầu toàn thị trường Việt ở mảng này. Không chỉ sở hữu danh mục đa dạng các dòng xe trang bị động cơ HEV, Toyota còn có mẫu xe hybrid bán chạy nhất Việt Nam trong 2 năm liên tiếp.

Toyota Innova Cross HEV tiếp tục dẫn đầu doanh số xe hybrid tại Việt Nam. Ảnh: TMV.

Số liệu của VAMA cho thấy Toyota Innova Cross HEV tiếp tục là xe hybrid được khách Việt chọn mua nhiều nhất trong năm vừa rồi. Doanh số mẫu MPV cỡ trung nhập khẩu Indonesia đạt 3.021 xe ở phiên bản HEV, trong khi doanh số Toyota Innova Cross thuần xăng là 5.075 xe.

Ở vị trí bán chạy thứ nhì, Toyota Corolla Cross 1.8HEV tích lũy được doanh số 2.926 xe từ đầu năm. Suzuki XL7 Hybrid đứng thứ ba với doanh số 2.633 xe, còn Honda CR-V e:HEV RS đạt lượng tiêu thụ 1.888 xe trong cùng kỳ.

Riêng trong nhóm xe hybrid được VAMA công bố số liệu bán hàng, doanh số chung của hơn 10 mẫu xe đã tăng trưởng đáng kể so với năm 2024, từ 9.866 xe lên thành 14.766 xe.

Trong năm 2025, Toyota Innova Cross HEV bán được nhiều hơn 560 xe so với năm trước. Lượng tiêu thụ Toyota Corolla Cross 1.8HEV cũng tăng mạnh từ 1.602 xe lên thành 2.926 xe ở năm vừa rồi.

Ở chiều hướng ngược lại, doanh số Toyota Corolla Altis 1.8HEV giảm từ 94 xe hồi năm 2024 xuống còn 18 xe ở năm vừa rồi. Đà sa sút này khiến bản hybrid của mẫu sedan cỡ C trở thành xe bán chậm nhất phân khúc, xếp dưới cả những cái tên trang bị hệ truyền động lai xăng-điện chỉ vừa bán ra gần đây như Suzuki Swift (364 xe) hay Suzuki Fronx (231 xe).

Suzuki Fronx có doanh số cao hơn nhiều xe hybrid khác dù chỉ bắt đầu bán từ tháng 11/2025. Ảnh: Phúc Hậu.

Không chỉ doanh số tăng trưởng, thị trường Việt còn đón nhận nhiều mẫu xe hybrid mới trong năm 2025. Đáng nói, nhiều cái tên trong số này là xe hybrid cắm sạc (PHEV), vốn được xem là bản phối khá hoàn hảo giữa ôtô thuần điện và xe xăng, cho phép người đã quen dùng ôtô động cơ đốt trong vẫn dễ dàng tiếp cận và sử dụng xe hybrid.

Một số xe hybrid đáng chú ý ra mắt khách Việt trong năm vừa rồi bao gồm Jaecoo J7 PHEV, BYD Sealion 6, BYD Seal 5, Suzuki Swift, Honda HR-V e:HEV RS hay Lynk & Co 08... Ở nhóm xe sang, loạt ôtô trang bị hệ truyền động hybrid chào sân thị trường Việt năm qua gồm Volvo S90, Volvo XC60, Audi Q5 hay Mercedes-Benz GLE 400 e 4MATIC.

Tiềm năng của xe xanh

Năm 2026, ôtô thuần điện tại Việt Nam tiếp tục được miễn hoàn toàn lệ phí trước bạ theo chính sách có thời hạn đến hết tháng 2/2027. Đây sẽ là nền tảng để ôtô điện tiếp tục tăng trưởng tại Việt Nam.

Ở nhóm xe hybrid, việc thuế tiêu thụ đặc biệt dự kiến được áp dụng bằng 70% mức của xe xăng/dầu cũng có thể giúp doanh số nhóm này tăng trưởng tương tự. Hiện, chưa có chỉ dẫn cụ thể liên quan đến điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng khi được áp dụng, giá xe hybrid tại Việt Nam khả năng cao sẽ giảm đáng kể, qua đó kích thích sức mua của khách hàng.

Nhiều xe hybrid cắm sạc ra mắt khách Việt. Ảnh: Phúc Hậu.

Song song với những chính sách cụ thể nhắm đến từng dòng xe, việc nhiều thành phố lớn ở Việt Nam như Hà Nội, TP.HCM có lộ trình triển khai vùng phát thải thấp (LEZ) ở trung tâm đô thị sẽ giúp xe xanh có cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn.

Về cơ bản, những khu LEZ này không cấm hoàn toàn ôtô chạy xăng dầu, chỉ hạn chế hoạt động với ôtô đã quá cũ hoặc phát thải nhiều. Tuy nhiên, tâm lý một bộ phận không nhỏ khách hàng sẽ muốn "ăn chắc mặc bền" bằng cách chọn ngay từ đầu những mẫu xe đủ chuẩn lưu thông, nhằm tránh những rủi ro không mong muốn về sau.

Nhìn chung, xe xanh tại Việt Nam dù tăng trưởng mạnh vẫn chỉ ở những bước phát triển đầu tiên. Với những chính sách hỗ trợ như hiện tại cộng với xu hướng mua sắm của khách hàng đang có sự thay đổi, ôtô thuần điện và xe hybrid nhiều khả năng sẽ dần sở hữu tỷ trọng cao hơn trong cơ cấu doanh số toàn thị trường xe Việt ở các năm tiếp theo.