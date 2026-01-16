VinFast 'tái định nghĩa' hàng loạt phân khúc thế nào?

Không ngoa khi nói những mẫu xe điện của VinFast là "quân bài" định nghĩa lại thị trường, bởi nhiều mẫu xe xuất hiện nhanh chóng chiếm lấy thị phần phân khúc đó.

Kết thúc năm 2025, thị trường ôtô Việt Nam chứng kiến cột mốc lịch sử khi hãng xe nội địa - VinFast - ghi nhận doanh số kỷ lục, đạt 175.099 chiếc được bán ra thị trường. Hãng xe điện của ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục duy trì danh hiệu hãng xe bán chạy nhất ở năm thứ hai liên tiếp.

Có thể nói với dải sản phẩm đa dạng, đánh đúng vào nhu cầu của người dùng, những mẫu xe điện của VinFast dần thiết lập vị thế ở thị trường xe Việt. Chỉ cần nhìn qua 3 mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu hiện tại cũng có thể thấy, VinFast đã và đang tái thiết lập thị trường xe Việt như thế nào.

VinFast VF 5

Trước khi VF 5 xuất hiện, phân khúc xe gầm cao hạng B hay hạng A là "thánh địa" của những mẫu xe xăng cỡ nhỏ với ưu thế về giá rẻ và chi phí bảo dưỡng thấp. Thời điểm đó, với ngân sách khoảng 500 triệu đồng, Toyota Raize, Kia Sonet hay nhóm Kia Morning, Hyundai Grand i10 vẫn đang thu hút người dùng.

Ngay khi xuất hiện, VF 5 đã chiếm lấy ngôi vương của nhóm xe tầm giá này. Năm 2024, doanh số cả nhóm xe xăng, gồm 3 đại diện là Toyota Raize, Hyundai Venue và Kia Sonet cộng lại đạt 16.762 chiếc.

VinFast VF 5 chiếm lấy thị phần nhóm SUV cỡ A nhờ ưu thế về giá. Ảnh: Duy Hiệu.

VinFast lại ghi nhận doanh số nhiều gấp đôi khi bàn giao hơn 32.000 chiếc VF 5, lọt top xe bán chạy nhất Việt Nam và dẫn đầu cả nhóm SUV hạng A.

Bước sang năm 2025, doanh số của mẫu xe tăng lên mức 43.913 chiếc, tiếp tục là cái tên bán chạy nhất phân khúc.

Sự tăng trưởng của VF 5, kéo theo sự suy giảm của nhóm xe chạy xăng cùng tầm giá. Kết thúc năm 2025, nhóm SUV hạng A chạy xăng bán được tổng 11.863 xe, trong đó, Kia Sonet là đại diện bán chạy nhất với doanh số đạt 5.944 chiếc.

Hiện VinFast VF 5 đang có giá bán niêm yết 529 triệu đồng. Với loạt ưu đãi cùng các chương trình giảm giá từ hãng, giá bán của mẫu xe chỉ còn rơi về khoảng 490 triệu đồng tại đại lý.

VinFast VF 3

Trước khi VF 3 xuất hiện, thực tế nhóm xe cỡ nhỏ chạy xăng gồm Kia Morning, Hyundai Grand i10 và Toyota Wigo đã đánh mất phần lớn thị phần vào tay nhóm SUV A+/B tầm giá 500-600 triệu đồng.

Dù vậy, chúng vẫn thu hút lượng lớn khách Việt nhờ yếu tố chi phí. Không gian sử dụng hay công nghệ, trang bị không phải là điểm mạnh của các đại diện thuộc dòng xe này, nhưng giá bán rẻ, chi phí sử dụng thấp vẫn đủ để thuyết phục khách Việt xuống tiền.

Tổng doanh số của bộ 3 này trong năm 2023 đạt 11.159 xe, phần lớn đến từ công của Hyundai Grand i10.

Trước VinFast VF 3, Grand i10 là "đầu tàu" của nhóm xe xăng cỡ nhỏ. Ảnh: TC Groups.

Đến năm 2024 khi VinFast VF 3 xuất hiện, mẫu xe điện đã thể hiện ưu thế về chi phí vận hành và cả giá bán, yếu tố chính ảnh hưởng đến khách hàng ở phân khúc này. Vì vậy kết thúc năm 2024, phân khúc xe xăng cỡ nhỏ bán được 9.261 xe, trong khi VF 3 lên ngôi với tổng doanh số năm đạt 25.000 chiếc.

Bước sang năm 2025, lượng xe cỡ nhỏ bán ra rơi xuống mức 6.052 chiếc. Grand i10 vẫn đang là mẫu xe bán chạy nhất với 3.358 xe được bán ra. Trong khi đó, VF 3 ghi nhận tổng doanh số năm đạt 44.585 chiếc.

VinFast Limo Green

Limo Green chính là ví dụ về việc thay đổi thị trường từ làn sóng điện hóa của VinFast. Phân khúc MPV trước đây có thể xem là địa bàn của Mitsubishi Xpander.

Trong xuyên suốt giai đoạn 2022-2024, Xpander chiếm phần lớn thị phần của nhóm xe này. Thậm chí tính đến hết nửa đầu năm 2025, ông vua Nhật Bản vẫn đang nắm phần thắng với tổng 8.190 xe bán ra thị trường.

Limo Green chiếm lấy ngôi vương của Mitsubishi Xpander sau 4 tháng mở bán. Ảnh: Sơn Phạm.

Thế nhưng sau 4 tháng kể từ khi Limo Green xuất hiện, cục diện đã xoay chuyển. Tính đến hết năm 2025, VinFast bán được tổng 27.127 chiếc Limo Green, vươn lên dẫn đầu phân khúc. Mitsubishi Xpander đành xếp sau với tổng 19.891 xe được bán ra thị trường.

Đáng lưu ý, toàn bộ doanh số Limo Green hiện tại đều đến từ việc bàn giao cho các nền tảng vận tải hành khách, tài xế xe dịch vụ.

Ở nhóm xe này, yếu tố về giá bán và chi phí vận hành sẽ là điểm mấu chốt ảnh hưởng đến việc "chốt xe" của người mua. VinFast đã thể hiện rõ điểm mạnh khi tung ra các chương trình hậu mãi cho nhóm khách dịch vụ, từ ưu đãi giá xe đến giảm giá chi phí sạc pin vào khung giờ không cao điểm.

Hiện chưa rõ liệu với mẫu xe dành cho khách hàng cá nhân có thể sớm được tung ra thị trường, các ưu thế này có thể giúp Limo Home (tên tạm gọi bản cá nhân của Limo Green) giữ chân được khách hàng hay không. Tuy nhiên với các lợi điểm từ hạ tầng trạm sạc, quy mô cơ sở bảo dưỡng cùng loạt chính sách hỗ trợ, VinFast có quyền kỳ vọng vào doanh số của mẫu xe này.

Hạ tầng trạm sạc dày đặc - yếu tố chính mang đến thành công cho loạt xe VinFast. Ảnh: VinFast.

Tuy nhiên, con số kỷ lục 175.099 xe cũng đặt ra bài toán đầy thách thức cho VinFast trong năm 2026. Khi số lượng xe điện bùng nổ, quy mô hạ tầng trạm sạc sẽ là phép thử cho sự hài lòng của người dùng. Liệu VinFast có thể duy trì vị thế độc tôn khi các đối thủ xe xăng đang nỗ lực tìm "khe cửa hẹp" để sinh tồn, còn đối thủ thuần điện lại đang phát triển trạm sạc để cạnh tranh.

Câu trả lời sẽ nằm ở tốc độ giải bài toán hạ tầng trạm sạc của không chỉ V-Green mà toàn bộ các thương hiệu đang mong muốn gia nhập cuộc chơi điện hóa tại Việt Nam trong năm nay.