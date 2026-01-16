Mitsubishi vượt Toyota và những màn soán ngôi ở thị trường ôtô Việt

Doanh số tháng cuối năm của Mitsubishi vượt Toyota là một trong những điểm đáng chú ý của thị trường xe Việt năm 2025.

Xforce bán tốt giúp Mitsubishi vượt Toyota ở tháng cuối năm. Ảnh: Phúc Hậu.

Khi số liệu bán hàng cuối năm 2025 lần lượt được các bên công bố, thị trường ôtô Việt Nam chứng kiến nhiều cuộc đổi ngôi khá kịch tính đã diễn ra - cả ở quy mô phân khúc lẫn trên bình diện toàn thị trường.

Mitsubishi vượt Toyota

Nếu tạm bỏ qua thương hiệu xe điện VinFast, thị trường ôtô Việt Nam trong nhiều tháng liên tiếp luôn chứng kiến Toyota là hãng xe dẫn đầu về doanh số.

Tuy nhiên theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), Mitsubishi chứ không phải Toyota mới là hãng xe xăng/dầu bán tốt nhất Việt Nam ở tháng cuối cùng của năm 2025.

Mitsubishi vượt Toyota, trở thành hãng xe xăng/dầu bán tốt nhất Việt Nam ở tháng cuối năm. Ảnh: Phúc Hậu.

Cụ thể, doanh số xe du lịch Mitsubishi tại Việt Nam ở kỳ báo cáo tháng 12/2025 đạt 8.960 xe. Cùng kỳ, Toyota đã bán được 8.329 ôtô cho khách hàng Việt.

Đáng nói, Mitsubishi lập thành tích bán hàng này với chỉ 7 mẫu xe trong danh mục sản phẩm. Trong khi đó, lượng tiêu thụ 8.329 xe của Toyota trong tháng 12/2025 đến từ 16 mẫu xe khác nhau.

Màn soán ngôi bất ngờ của Mitsubishi còn nhờ vào doanh số ở mức khá tốt của loạt xe bán chạy như Xpander, Xforce. Tân binh Mitsubishi Destinator ngay tháng đầu mở bán cũng góp công lớn giúp hãng leo lên vị trí dẫn đầu doanh số nhóm xe xăng.

Trong tháng 12, Mitsubishi Destinator bán được 2.377 xe, Mitsubishi Xpander sở hữu doanh số 2.575 xe còn Mitsubishi Xforce đóng góp đến 3.163 xe vào doanh số chung của hãng.

Màn lên ngôi kịch tính của Xforce, CX-8

Cho đến hết tháng 11/2025, Toyota Yaris Cross vẫn là SUV cỡ B chạy xăng bán tốt nhất Việt Nam. Doanh số tích lũy của Yaris Cross khi ấy đạt 13.208 xe, trong khi Mitsubishi Xforce sở hữu lượng tiêu thụ 12.091 xe từ đầu năm.

Với khoảng cách hơn 1.100 xe khi chỉ còn một tháng nữa kết thúc năm 2025, không nhiều người tin rằng Mitsubishi Xforce có thể "lật kèo" và bảo vệ thành công danh hiệu SUV cỡ B chạy xăng được khách Việt chọn mua nhiều nhất.

Mitsubishi Xforce tăng tốc mạnh mẽ ở tháng cuối năm. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Trong một diễn biến khá bất ngờ ở tháng cuối năm 2025, doanh số của Xforce và Yaris Cross đã đi theo 2 hướng trái ngược nhau, giúp mẫu SUV cỡ B của Mitsubishi có thể làm được điều tưởng chừng không thể.

Doanh số Xforce tại kỳ báo cáo cuối năm 2025 đã tăng mạnh lên mốc 3.163 xe, trong khi doanh số Yaris Cross không những tăng mà còn giảm về 1.393 xe. Nhờ đó, Mitsubishi Xforce tiếp tục là SUV cỡ B chạy xăng bán tốt nhất Việt Nam với doanh số lũy kế 15.254 xe, xếp trên lượng tiêu thụ 14.601 xe trong cùng kỳ của Toyota Yaris Cross.

Tương tự màn soán ngôi kịch tính của Mitsubishi Xforce, mẫu SUV cỡ D Mazda CX-8 cũng phải đợi đến khi số liệu bán hàng tháng 12/2025 được công bố mới biết mình đã chính thức vượt qua đối thủ Hàn Quốc Hyundai Santa Fe.

Sau 11 tháng đầu năm 2025, Mazda CX-8 tích lũy được doanh số 2.313 xe, đứng ngay sau Hyundai Santa Fe (2.380 xe) trong danh sách ôtô bán chạy nhất.

Tại phân khúc SUV cỡ D, vị trí dẫn đầu gần như mặc định dành cho Ford Everest. Những cái tên còn lại như Hyundai Santa Fe, Mazda CX-8, Kia Sorento, Toyota Fortuner hay Isuzu mu-X chỉ cạnh tranh cho danh hiệu SUV cỡ D bán tốt thứ nhì Việt Nam, xếp sau Everest.

Trong quá khứ, Hyundai Santa Fe là cái tên thường xuyên bán chạy thứ hai tại Việt Nam sau Ford Everest.

Tuy nhiên tại thời điểm kết thúc năm 2025, Mazda CX-8 với 2.864 xe đến tay khách Việt mới là mẫu xe giành lấy "danh hiệu" này. Hyundai Santa Fe chốt sổ năm 2025 với doanh số 2.622 xe, là SUV cỡ D bán tốt thứ ba toàn thị trường.

Mazda CX-8 vượt qua Hyundai Santa Fe trong năm 2025. Ảnh: Mazda.

Mazda CX-8 hoàn thành cuộc lội ngược dòng ngoạn mục nhờ lượng tiêu thụ đã tăng gần gấp đôi ở tháng cuối năm, từ 296 xe lên thành 551 xe. Trong khi đó, doanh số Hyundai Santa Fe chỉ có thể tăng nhẹ, từ 201 xe trong tháng 11/2025 lên thành 242 xe.

Màn tăng tốc của Limo Green

Nếu như việc Mitsubishi vượt qua Toyota, hay Xforce và CX-8 lên ngôi đầu phân khúc được cho là khá bất ngờ, thì việc VinFast Limo Green vượt qua Mitsubishi Xpander để trở thành MPV bán chạy nhất Việt Nam đã được dự báo từ trước.

Tạm không bàn đến những lợi thế của Limo Green về giá lăn bánh hay chi phí sử dụng, màn thể hiện của mẫu MPV thuần điện sau vài tháng có mặt trên thị trường được cho sẽ giúp mẫu xe này không sớm thì muộn vượt qua Mitsubishi Xpander và lên ngôi đầu bán chạy.

"Khởi động" từ tháng 9/2025 với lượng bàn giao 2.120 xe, doanh số mẫu MPV thuần điện của VinFast tăng mạnh lên thành 4.160 xe ở kỳ báo cáo sau đó. Ngay trước khi thị trường xe Việt khép lại năm 2025, Limo Green đã tích lũy được doanh số 16.146 xe, tiến sát thành tích bán hàng 17.316 xe sau 11 tháng của Mitsubishi Xpander.

Việc Mitsubishi Xpander đánh rơi ngôi vương doanh số phân khúc MPV tại Việt Nam do vậy gần như đã được định sẵn, trước cả khi các bên chia sẻ số liệu bán hàng tháng cuối năm.

VinFast Limo Green giành ngôi vương MPV từ tay Mitsubishi Xpander. Ảnh: VinFast.

Sau nhiều năm dẫn đầu lượng tiêu thụ phân khúc xe đa dụng gầm cao, Mitsubishi Xpander đã thực sự "giương cờ trắng" trước VinFast Limo Green.

Kết thúc năm 2025, doanh số Mitsubishi Xpander đạt 19.891 xe - vẫn là thành tích bán hàng tốt nhất trong nhóm ôtô chạy xăng/dầu ở Việt Nam.

VinFast Limo Green thông báo đã bàn giao thành công 27.127 xe cho khách hàng Việt Nam. Thành tích này giúp Limo Green soán ngôi MPV của Mitsubishi Xpander, đồng thời đưa mẫu MPV thuần điện vào nhóm đầu danh sách ôtô bán chạy nhất Việt Nam.

Nhìn chung, những cuộc đổi ngôi ở trên phản ánh tính bất biến và hấp dẫn của thị trường xe Việt. Xu hướng mua sắm của khách hàng liên tục thay đổi và nếu bất kỳ hãng xe nào không kịp thích ứng, việc đánh mất thị phần, giảm doanh số hoàn toàn có thể xảy ra.