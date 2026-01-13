Mua ôtô nào 650 triệu đồng cho gia đình nhỏ chơi Tết

Thị trường Việt hiện có nhiều lựa chọn ôtô trong tầm giá 650 triệu đồng, phù hợp nhu cầu đưa gia đình nhỏ đi du xuân, chơi Tết.

Mitsubishi Xpander là MPV bán chạy hàng đầu Việt Nam. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đang đến gần. Đây cũng là giai đoạn thị trường xe Việt trở nên khá sôi động, chứng kiến sự tăng mạnh trong nhu cầu mua sắm ôtô của nhiều gia đình nhằm phục vụ nhu cầu du xuân.

Ở tầm giá 650 triệu đồng, khách Việt hiện có nhiều lựa chọn xe phù hợp cho gia đình nhỏ, từ ôtô điện đến xe xăng, từ sedan cho đến SUV hay các mẫu MPV cỡ nhỏ.

Ôtô điện

Làn sóng điện hóa đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam giúp khách hàng hiện có nhiều lựa chọn ôtô thuần điện.

Nếu như VinFast VF 3 có phần "kén khách" do kích thước nhỏ, phạm vi hoạt động không quá lớn thì VinFast VF 5 hay Wuling Bingo lại là những lựa chọn ôtô điện khá phù hợp cho gia đình nhỏ.

Hiện, VinFast VF 5 đang có giá 529 triệu đồng, còn giá bán của Wuling Bingo là 399-469 triệu đồng cho 2 phiên bản.

VinFast VF 5 và Wuling Bingo thuộc nhóm xe điện cỡ A. Ảnh: VinFast, Phúc Hậu.

Hai dòng xe điện này định vị trong phân khúc hạng A, tức tương đương kích thước của Kia Sonet, Toyota Raize hay Hyundai Grand i10, Toyota Wigo.

Tuy nhiên so với xe xăng, ôtô điện tại Việt Nam có lợi thế hơn về chi phí, cả về giá lăn bánh lẫn chi phí sử dụng. Do đang được miễn hoàn toàn lệ phí trước bạ, khách Việt mua VinFast VF 5 đang tiết kiệm được khoảng 53 triệu đồng, còn mức giảm của Wuling Bingo là 40-47 triệu đồng.

So với xe xăng, ôtô điện cũng có chi phí sử dụng rẻ hơn. Nhóm ôtô điện thương hiệu VinFast như VF 5 đang được sạc miễn phí tại hệ thống trạm sạc công cộng V-GREEN, giúp khách hàng có thể sử dụng xe với chi phí gần như bằng không.

Sedan cỡ B

Nhóm sedan cỡ B từng có thời gian khá dài là lựa chọn ưu tiên của khách hàng mua xe lần đầu, gia đình trẻ. Toyota Vios, Hyundai Accent hay Honda City đều đáp ứng được tiêu chí gọn gàng, không gian sử dụng vừa đủ kèm giá bán dễ tiếp cận.

Dù không còn ở giai đoạn hưng thịnh nhất, sedan cỡ B vẫn là những lựa chọn đáng cân nhắc khi mua xe cho gia đình nhỏ chơi Tết, du xuân.

Hiện, Toyota Vios có 3 phiên bản kèm giá bán 458-545 triệu đồng. Khách Việt mua Vios trong tháng đầu năm được tặng 50% lệ phí trước bạ, tương đương ưu đãi 23-27 triệu đồng.

Honda City cũng có 3 phiên bản, giá bán dao động 499-569 triệu đồng. Tương tự Vios, mẫu sedan cỡ B của Honda cũng đang được triển khai ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, giúp khách Việt tiết kiệm 25-28,5 triệu đồng.

Toyota Vios, Honda City là những mẫu sedan cỡ B bán chạy nhất Việt Nam. Ảnh: TMV, HVN.

Bốn phiên bản lắp ráp của Hyundai Accent hiện có giá 439-569 triệu đồng. Khác với hai đối thủ Nhật Bản, Hyundai Accent trong tháng đầu năm được áp dụng gói ưu đãi gồm giảm giá trực tiếp, quyền lợi thẻ hội viên và chính sách bảo hành kéo dài, tổng giá trị khuyến mại cao nhất 64 triệu đồng.

Phân khúc sedan cỡ B tại Việt Nam còn có một số lựa chọn khác, chẳng hạn Mazda2 (418-508 triệu đồng), Mitsubishi Attrage (380-490 triệu đồng) hay Kia Soluto (386-422 triệu đồng) và Skoda Slavia (468-568 triệu đồng).

SUV cỡ B

Nhóm SUV đô thị ở Việt Nam hiện được xem là một trong những "điểm nóng" với khoảng 20 mẫu xe đua tranh doanh số. Sự đa dạng này mang lại cho khách Việt nhiều lựa chọn ôtô khác nhau trong tầm giá 650 triệu đồng, phục vụ tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày và cả chơi Tết, du xuân.

Đang bán chạy hàng đầu phân khúc là Toyota Yaris Cross. Mẫu xe nhập khẩu Indonesia hiện có 2 phiên bản, giá bán lần lượt 650 triệu và 765 triệu đồng.

Mitsubishi Xforce cũng là mẫu SUV cỡ B được khách Việt chọn mua nhiều trong năm qua. SUV cỡ B nhập khẩu này có 4 phiên bản, giá dao động 599-705 triệu đồng.

Toyota Yaris Cross và Mitsubishi Xforce dẫn đầu doanh số nhóm SUV cỡ B chạy xăng ở Việt Nam. Ảnh: TMV, Vĩnh Phúc.

Trong tháng đầu năm, khách Việt mua Toyota Yaris Cross và Mitsubishi Xforce đều đang được hỗ trợ 50-100% lệ phí trước bạ, tùy phiên bản và dòng xe.

Với Toyota Yaris Cross, ưu đãi này giúp giảm 33-38 triệu đồng chi phí lăn bánh. Khách hàng mua Mitsubishi Xforce đang được giảm 44-70 triệu đồng trong tháng 1 nhờ chương trình khuyến mại nói trên.

Hyundai Creta (599-715 triệu đồng) cũng là mẫu SUV cỡ B được khách Việt chọn mua khá nhiều. Trong tháng đầu năm 2026, TC Motor và Hyundai ưu đãi tối đa 50 triệu đồng cho khách hàng mua xe Hyundai Creta, bao gồm giảm tiền mặt và quyền lợi thẻ hội viên.

Bên cạnh các lựa chọn kể trên, nhóm SUV cỡ B tại Việt Nam vẫn còn nhiều cái tên sở hữu giá bán trong khoảng 650 triệu đồng. Số này bao gồm MG ZS (518-588 triệu đồng), Geely Coolray (538-628 triệu đồng), Omoda C5 (539-669 triệu đồng) hay Skoda Kushaq (559-649 triệu đồng).

MPV cỡ nhỏ

So với các mẫu xe kể trên, MPV cỡ nhỏ được đánh giá cao hơn về không gian sử dụng. Gầm cao, cấu hình 3 hàng ghế theo dạng 5+2 chỗ ngồi cho phép MPV cỡ nhỏ thể hiện tính đa dụng, có thể linh hoạt chuyển đổi giữa nhu cầu chở người và vận chuyển hành lý, hàng hóa.

Nhờ đó, MPV cỡ nhỏ được xem là nhóm xe lý tưởng hàng đầu, không chỉ để du xuân, chơi Tết mà còn phục vụ hoạt động hàng ngày.

Ở tầm giá 650 triệu đồng, Suzuki XL7 Hybrid (599 triệu đồng) hay Hyundai Stargazer (489-599 triệu đồng) là những lựa chọn đáng cân nhắc.

Suzuki XL7 Hybrid là lựa chọn xe lai hiếm hoi trong phân khúc MPV cỡ nhỏ. Ảnh: Phúc Hậu.

Trong tháng 1, Suzuki XL7 Hybrid nhận chương trình ưu đãi 100% lệ phí trước bạ và gói bảo dưỡng xe, tổng giá trị khuyến mại 70 triệu đồng. Hyundai Stargazer cũng nhận ưu đãi tối đa 96 triệu đồng ở tháng đầu năm 2026.

Tại Việt Nam, Mitsubishi Xpander đang là MPV cỡ nhỏ bán chạy nhất. Các phiên bản MT (560 triệu đồng), AT (598 triệu đồng) và cả AT Premium 2026 (659 triệu đồng) là những lựa chọn phù hợp ngân sách kể trên.

Hai phiên bản AT của xe đang được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, tổng giá trị khuyến mại từ 66 triệu đến cao nhất 88 triệu đồng.

Loạt MPV lắp ráp của Toyota gồm Veloz Cross (638-660 triệu đồng) và Avanza Premio (558-598 triệu đồng) đang được hãng áp dụng khuyến mại 100% lệ phí trước bạ. Nhờ đó, khách Việt tiết kiệm được 56-60 triệu đồng khi mua Toyota Avanza Premio và 65-66 triệu đồng khi chọn Toyota Veloz Cross.

Bộ đôi MPV lắp ráp Veloz Cross và Avanza Premio của Toyota nhận ưu đãi 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: TMV.

Nhìn chung, thị trường Việt hiện không thiếu các mẫu xe phù hợp cho nhu cầu du xuân, chơi Tết của gia đình trẻ với ngân sách 650 triệu đồng.

Tuy nhiên nhằm đảm bảo kịp có xe trước Tết, khách hàng cần liên hệ trực tiếp với đại lý để tìm hiểu, bởi không phải xe nào cũng có sẵn hàng để bàn giao.