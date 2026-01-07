Loạt thay đổi về tem đăng kiểm, biển số người mới mua xe cần lưu ý

Các thay đổi, điều chỉnh về tem dán ở kính lái hay biển số xe là những điểm chủ xe mới cần đặc biệt quan tâm trong giai đoạn đầu năm 2026.

Từ đầu năm 2026, các quy định về tem dán ở kính lái và biển số sẽ có những thay đổi nhỏ. Để đảm bảo chấp hành đúng các quy định, không gặp rắc rối trong quá trình lưu thông, các chủ phương tiện, đặc biệt là người vừa mua xe mới trong giai đoạn đầu năm cần lưu ý loạt điều chỉnh sau.

Chỉ còn một tem ở kính lái

Theo Nghị định số 364/2025, có hiệu lực từ năm 2026, tem thu phí đường bộ trên kính lái được loại bỏ. Nghị định cũng nêu rõ mức phí đường bộ của các mẫu xe sẽ có sự thay đổi.

Từ năm 2026, tem thu phí sử dụng đường bộ (màu vàng) được lược bỏ. Ảnh: Việt Linh.

Cụ thể, xe chở người đến 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe) không kinh doanh vận tải được áp dụng mức phí là 130.000 đồng/tháng, ôtô kinh doanh vận tải có mức phí đường bộ là 180.000 đồng/tháng. Các loại xe còn lại được giữ nguyên mức phí so với quy định trước đây.

Như vậy từ đầu năm nay, kính lái của xe sẽ chỉ còn dán một, thay vì 2 tem giấy.

Tem đăng kiểm cũng đã được phân loại thành 2 màu khác nhau tùy vào động cơ từ đầu năm 2025. Trong đó, xe thuần điện và các ôtô sử dụng năng lượng xanh, thân thiện với môi trường được dán tem màu xanh lá cây.

Tem kiểm định được phân loại theo màu dành cho xe điện/xe xăng từ 2025. Ảnh: Bộ Xây Dựng.

Đối với các ôtô sử dụng động cơ đốt trong truyền thống, tem đăng kiểm có màu cam. Tem màu hồng được dùng cho xe máy chuyên dùng.

Theo quy định, nếu xe không dán tem kiểm định, chủ phương tiện có thể bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng, đồng thời bị tước giấy phép lái xe 1-3 tháng.

Sẽ phân loại xe xăng - xe điện bằng biển số, mã QR

Theo Kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục điểm nghẽn về ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thành phố từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố đề xuất phân loại phương tiện dựa trên loại năng lượng sử dụng.

Các giải pháp phân loại bao gồm kiểm định đối với phương tiện sử dụng năng lượng xanh, tổ chức giao thông, hệ thống camera giám sát, các quy định màu nền biển kiểm soát để nhận diện các phương tiện sử dụng năng lượng sạch, xanh và gắn mã QR tích hợp xe xanh vào hệ thống đăng ký và thu phí giao thông điện tử ETC...

Điều này đồng nghĩa với việc trong tương lai, các mẫu xe điện, plug-in hybrid (PHEV) hay hybrid (HEV), xe chạy bằng hydro nhiều khả năng được lắp đặt biển số màu nền khác so với chạy xăng.

Biển số xe điện có thể được đổi màu nhằm phân loại so với xe động cơ đốt trong trong tương lai. Ảnh: CGTN.

Ngoài ra, tài khoản thu phí giao thông điện tử ETC của các chủ xe này cũng được tích hợp QR.

Điều này nhằm giúp cơ quan chức năng có thể đưa ra các kế hoạch, giải pháp giới hạn, mức phí cầu đường hoặc sắp xếp bãi đỗ phù hợp với từng loại phương tiện khi ra vào khu vực LEZ.

Có thể thấy việc tinh gọn tem dán và nhận diện phương tiện xanh qua mã QR (theo kế hoạch đề xuất) không chỉ là nỗ lực số hóa của cơ quan quản lý, mà còn là bước đệm để hình thành những đô thị văn minh, giảm thiểu ô nhiễm. Đối với chủ phương tiện, việc hiểu đúng ý nghĩa của từng loại tem và màu biển số sẽ giúp quá trình lưu thông trở nên thuận tiện hơn, đồng thời hưởng trọn các quyền lợi ưu tiên tại các khu vực "vùng xanh" trong tương lai.