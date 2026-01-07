Ford làm rõ về kỷ lục triệu hồi

Hãng xe Mỹ lý giải số đợt triệu hồi kỷ lục trong năm 2025 là một phần trong nỗ lực nhằm xác định khiếm khuyết và sửa lỗi nhanh hơn.

Theo Carscoops, Ford đã trở thành hãng xe phá vỡ kỷ lục triệu hồi ôtô tại Mỹ với 153 đợt triệu hồi, ảnh hưởng gần 13 triệu ôtô trong năm 2025.

Con số này bỏ xa “thành tích” 77 đợt triệu hồi mà General Motors thực hiện trong năm 2014. Số đợt triệu hồi của Ford thậm chí còn có thể tăng nhẹ, bởi Cục Quản lý an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA) chỉ mới công bố dữ liệu đến hết ngày 23/12.

Nhìn vào số lượt triệu hồi, có vẻ bộ phận chất lượng của Ford xứng đáng nhận về những chỉ trích. Tuy nhiên, Ford vừa lên tiếng để làm rõ vấn đề này.

Theo hãng xe có trụ sở ở Dearborn (Michigan, Mỹ), kỷ lục triệu hồi trong năm 2025 không phải vì xe của hãng đột nhiên trở nên tệ hơn, mà chỉ đơn giản do Ford quyết định sẽ không che giấu thêm các vấn đề.

Để đạt được điều đó, Ford đã tăng gấp đôi quy mô đội ngũ giám sát an toàn, mở rộng hoạt động thử nghiệm, tiến hành rà soát phần mềm và bắt đầu xác định, sửa lỗi nhanh hơn.

Mục tiêu của Ford là xác định chính xác khiếm khuyết của xe trước khi chúng biến thành các vụ cháy xe, kiện tụng hoặc những video lan truyền trên Internet.

Chia sẻ với The Detroit News, Kumar Galhotra - COO của Ford - nhấn mạnh mong muốn khách hàng hiểu rằng hãng xe Mỹ luôn có trách nhiệm với sản phẩm của mình.

“Chất lượng ban đầu của Ford đã cải thiện đáng kể trong năm nay. Nếu có vấn đề xảy ra với ôtô của khách hàng, Ford muốn họ biết rằng hãng sẽ hành động nhanh chóng để xử lý”, Kumar Galhotra chia sẻ.

Phần mềm đóng vai trò quan trọng trong câu chuyện của Ford. Có khoảng 40 trên tổng số 153 lệnh triệu hồi mà Ford phát đi tại Mỹ trong năm vừa rồi thực chất là các bản cập nhật phần mềm lần thứ hai. Ford thừa nhận không có đủ cơ sở để xác nhận các bản vá lỗi trước có được cài đặt đúng cách hay không.

Chuyên trang Carscoops lưu ý chiến dịch của Ford dường như đang phát huy tác dụng. Hãng xe Mỹ báo cáo chi phí bảo hành đang giảm đi - điều chỉ thường diễn ra khi ôtô ít hỏng hóc hơn.

“Chi phí bảo hành đang giảm. Điều này rõ ràng liên quan trực tiếp đến việc cải thiện chất lượng ban đầu của loạt xe Ford đang bán, cải thiện chi phí sửa chữa cũng như giảm số lần sửa chữa với các xe đã giao cho khách”, Kumar Galhotra nhận định.

Giới lãnh đạo của Ford khẳng định chất lượng ban đầu của xe Ford sản xuất trong năm 2025 thuộc hàng tốt nhất lịch sử thương hiệu.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, trang tin Consumer Reports đã đưa Ford lên nửa trên bảng xếp hạng độ tin cậy. Bảng xếp hạng do J.D. Power thực hiện cũng ghi nhận sự cải thiện tích cực của Ford, dù hãng này vẫn đứng dưới mức trung bình chung toàn ngành xe Mỹ.

Chuyên trang Carscoops nhận định Ford đang làm điều đúng đắn nhưng theo một cách khá ồn ào. Sự “trung thực” này của Ford tỏ ra không mấy tích cực về mặt số liệu, nhưng sẽ lành mạnh hơn khi xét đến lâu dài.