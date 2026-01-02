Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ford vừa phá vỡ kỷ lục không ai mong muốn

  • Thứ sáu, 2/1/2026 10:26 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Hãng xe thuộc Big 3 ngành công nghiệp ôtô Mỹ phá vỡ "kỷ lục" triệu hồi ôtô trong năm 2025.

Theo Carscoops, Ford vừa chính thức phá vỡ kỷ lục của bản thân về số lần triệu hồi ôtô tại Mỹ trong một năm dương lịch.

Vào năm 2024, hãng xe có trụ sở ở Dearborn (Michigan, Mỹ) đã ban hành tổng cộng 89 đợt triệu hồi, bỏ xa “thành tích” 77 đợt triệu hồi tại Mỹ mà General Motors ghi nhận hồi năm 2014.

Tính đến hết ngày cuối năm 2025, Ford cùng với thương hiệu Lincoln đã phát đi tổng cộng 153 lệnh triệu hồi riêng biệt, ảnh hưởng đến gần 13 triệu ôtô trên toàn nước Mỹ.

Số lượng gần 13 triệu xe Ford và Lincoln bị ảnh hưởng từ hơn 150 lệnh triệu hồi trong năm 2025 thậm chí cao hơn tổng cộng 9 hãng xe xếp sau cộng lại - vốn chỉ nhỉnh hơn 12,9 triệu xe.

Tổng cộng 153 đợt triệu hồi trong năm 2025 còn tương đương hơn 0,4 đợt triệu hồi đã được Ford thực hiện mỗi ngày. Nói cách khác, cứ sau khoảng 2,5 ngày, người Mỹ lại phải nhận được một lệnh triệu hồi từ Ford.

Mỗi ngày trong năm 2025, trung bình có thêm 35.414 xe Ford tại Mỹ cần được triệu hồi. Dữ liệu này tương đương 1.476 xe/giờ và khoảng 24,6 xe mỗi phút.

ky luc anh 1

Tại Mỹ, Toyota là hãng xe đứng thứ hai trong danh sách triệu hồi nhiều nhất. Nhà sản xuất ôtô Nhật Bản chỉ ban hành 15 đợt triệu hồi tại Mỹ, tuy nhiên số lượng xe Toyota chịu ảnh hưởng lại khá lớn, đạt trên 3,22 triệu xe.

Stellantis (không bao gồm Maserati) đứng thứ ba trong danh sách không mong muốn này với 53 đợt triệu hồi, ảnh hưởng gần 2,78 triệu xe.

Honda và Acura (21 đợt triệu hồi, hơn 1,56 triệu xe bị ảnh hưởng) đứng thứ tư còn Hyundai, Genesis (21 đợt triệu hồi, ảnh hưởng gần 1,08 triệu xe) hoàn thiện danh sách 5 nhà sản xuất ôtô triệu hồi nhiều nhất tại Mỹ trong năm 2025.

Quay trở lại với Ford, nhà sản xuất ôtô này cũng là cái tên dẫn đầu khi xét đến từng chiến dịch triệu hồi đơn lẻ. Hai đợt triệu hồi ảnh hưởng khoảng 1,45 triệu xe mỗi đợt đều liên quan lỗi camera lùi trên các xe Ford.

Một đợt khác ảnh hưởng gần 1,08 triệu xe Ford được khắc phục thông qua cập nhật phần mềm trực tuyến OTA. Đợt triệu hồi lớn nhất của Toyota ảnh hưởng đến 1,02 triệu xe cũng liên quan lỗi camera lùi.

ky luc anh 2

Theo Carscoops, Ford đang gây bất ngờ khi tạo ra một kỷ lục về số lượng lớn các đợt triệu hồi, dù hãng sau đó đã xử lý bằng cập nhật phần mềm hay phải khắc phục phần cứng tại đại lý.

Số lượng các lệnh triệu hồi khổng lồ của Ford được lý giải một phần do khả năng ghi nhận và theo dõi tốt hơn. Phương pháp sản xuất hiện đại cũng cho phép kiểm soát và truy vết chi tiết hơn nhiều so với những phương pháp cũ.

Dù với nguyên nhân nào, số lượng đợt triệu hồi và lượng xe ảnh hưởng lớn chắc chắn khiến nhiều khách hàng Mỹ đặt ra những câu hỏi về vấn đề mà Ford đang gặp phải.

Phúc Hậu

