Mercedes-Benz cảnh báo chủ xe điện không sạc quá 80%

Đây là lần 2 Mercedes-Benz đưa ra đợt triệu hồi liên quan đến xe điện, và lần này ảnh hưởng gần 170 chiếc.

Mercedes-Benz vừa đưa ra một khuyến cáo gây lo ngại cho cộng đồng người dùng xe điện khi yêu cầu chủ sở hữu của một số dòng SUV điện EQB không được sạc pin quá mức 80% để phòng ngừa nguy cơ xảy ra hiện tượng nhiệt dẫn đến hỏa hoạn.

Theo lý giải từ các kỹ sư của hãng xe Đức thì một sự cố đoản mạch bên trong các tế bào pin có thể trở thành nguồn cơn của những vụ cháy xe điện vốn cực kỳ khó dập tắt và thường để lại hậu quả nặng nề. Dù quy mô của chiến dịch triệu hồi lần này khá nhỏ với chỉ khoảng 169 chiếc bao gồm các phiên bản EQB 300 4Matic, EQB 350 4Matic và EQB 250 nhưng nó lại một lần nữa làm dấy lên những hoài nghi về độ bền bỉ của hệ thống pin trên các mẫu ôtô điện đời đầu của Mercedes.

Đáng chú ý là đây không phải lần đầu tiên dòng SUV điện này gặp rắc rối liên quan đến rủi ro cháy nổ bởi hồi đầu năm 2025 hãng cũng đã từng phải triệu hồi hơn 7.000 chiếc ôtô tại thị trường Mỹ với lý do tương tự.

Những chiếc xe nằm trong danh sách ảnh hưởng chủ yếu thuộc đời 2022 và 2023 vốn là giai đoạn sản xuất sớm trong khi các lô hàng sau này được khẳng định là có kết cấu pin vững chắc hơn và không nằm trong diện cảnh báo.

Gần 170 chiếc Mercedes-Benz dòng EQB có nguy cơ hỏa hoạn khi sạc quá 80% pin. Ảnh: TCS.

Dù đối mặt với nguy cơ nghiêm trọng nhưng thay vì thay thế toàn bộ cụm pin thì giải pháp mà hãng đưa ra chỉ đơn giản là một bản cập nhật phần mềm dự kiến sẽ được triển khai tại các trung tâm dịch vụ vào đầu năm 2026. Điều này đồng nghĩa với việc những chủ xe bị ảnh hưởng sẽ phải tiếp tục sống chung với nỗi lo và những hạn chế về sạc pin trong suốt kỳ nghỉ lễ sắp tới.

Việc giới hạn mức sạc ở 80% cũng vô tình đẩy người dùng vào một tình cảnh trớ trêu khi phạm vi hoạt động của chiếc ôtô bị sụt giảm đáng kể so với thông số niêm yết. Điển hình như mẫu EQB 350 vốn đã có quãng đường di chuyển khá khiêm tốn là khoảng 366 km khi sạc đầy thì nay sẽ chỉ còn khoảng 290 km sau khi áp dụng hạn mức sạc an toàn.

Nếu trừ đi khoảng dự phòng để pin không bị cạn kiệt hoàn toàn thì khoảng cách thực tế giữa các lần sạc có thể chỉ còn hơn 240 km khiến những chuyến hành trình dài trở thành một bài toán đau đầu về việc tìm kiếm trạm sạc.

Đây chắc chắn là một cú giáng mạnh vào tâm lý khách hàng Mercedes-Benz, đặc biệt là những người vốn đã luôn cảm thấy bất an về quãng đường di chuyển của xe điện so với các mẫu ôtô chạy xăng truyền thống.