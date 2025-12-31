Toyota Yaris Cross hay Mitsubishi Xforce sẽ thắng trong nhóm SUV B?

Cuộc đua doanh số dần đến hồi kết, liệu Toyota Yaris Cross hay Mitsubishi Xforce sẽ lên ngôi quán quân doanh số nhóm SUV cỡ B chạy xăng năm 2025?

Cuộc đua doanh số ở nhiều phân khúc dường như đã đi đến hồi kết, nhưng ở nhóm SUV B lại khác. Toyota Yaris Cross và Mitsubishi Xforce vẫn đang chạy đua lượng xe bán ra ở những ngày cuối cùng của tháng 12, chờ đợi đợt báo cáo cuối cùng.

Vậy cơ hội nào cho Xforce vươn lên giành lại vị trí dẫn đầu, và liệu Yaris Cross có tiếp đà tăng trưởng, chiếm lấy ngôi vương của năm?

Khuyến mại sâu "câu" doanh số

Cả Mitsubishi Xforce và Toyota Yaris Cross đều đang được áp dụng mức khuyến mại lớn trong tháng cuối năm nhằm kích cầu mua sắm.

Trong đó, Yaris Cross tiếp tục được hưởng ưu đãi phí trước bạ 50%, tương đương giá trị khoảng 42 triệu đồng cho bản chạy xăng và lên đến 48,5 triệu đồng cho tùy chọn động cơ hybrid. Ngoài ra, khách hàng mua Yaris Cross còn được tặng kèm một năm bảo hiểm thân vỏ.

Với Mitsubishi Xforce, mức khuyến mại thậm chí còn được tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Hiện, gần như tất cả phiên bản Mitsubishi Xforce đang bán tại Việt Nam đều được hãng triển khai ưu đãi theo hình thức hỗ trợ phí trước bạ. Chỉ duy nhất Xforce bản Exceed nằm ngoài đợt khuyến mại.

Mitsubishi Xforce đang là mẫu xe có mức khuyến mại cao hơn. Ảnh: Phúc Hậu.

Cụ thể, hãng đang áp dụng mức hỗ trợ 100% phí trước bạ cho 2 phiên bản GLX và Premium, tương đương giá trị 60-68 triệu đồng. Trong khi đó bản Ultimate nhận được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, nhưng tặng kèm phiếu nhiên liệu 15-20 triệu đồng tùy màu sắc ngoại thất.

Tổng giá trị ưu đãi của Xforce Ultimate dao động 50-55 triệu đồng, giúp giá khởi điểm giảm về mức 654,5 triệu đồng.

Chương trình ưu đãi sâu hơn cho thấy nỗ lực của Mitsubishi trong việc "câu kéo" doanh số cho Xforce, giành lại ngôi vị SUV chạy xăng hạng B bán chạy nhất thị trường Việt. Dù vậy, "giấc mộng đẹp" năm nay sẽ có phần khó thành hiện thực hơn.

Cơ hội nào cho Mitsubishi Xforce?

Theo báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam, Toyota Yaris Cross hiện tạm dẫn đầu nhóm SUV cỡ B chạy xăng với 13.208 xe được bán ra thị trường tính từ đầu năm. Trong khi đó, Mitsubishi Xforce xếp ngay phía sau với 12.091 chiếc.

Cuộc chạy đua này đã dần trở nên sôi động hơn ở những tháng của quý IV. Bởi dù về mặt doanh số lũy kế, Yaris Cross đang chiếm ưu thế nhưng Xforce mới là cái tên ghi nhận sức tăng trưởng nổi bật. Ở tháng 11, mẫu SUV B của Mitsubishi bán được 2.200 chiếc, ghi nhận sức bán kỷ lục trong năm 2025, vượt cả đối thủ Yaris Cross (1.500 chiếc).

Toyota Yaris Cross đang tạm dẫn đầu phân khúc SUV cỡ B chạy xăng Doanh số lũy kế 11 tháng của Toyota Yaris Cross và Mitsubishi Xforce (số liệu: VAMA) Nhãn Toyota Yaris Cross Mitsubishi Xforce

xe 13208 12091

Mặc dù khoảng cách chỉ còn khoảng 1.100 xe, nhưng hiện, kỳ báo cáo tài chính 2025 đã sắp khép lại, và tháng 12 sẽ là cơ hội cuối cùng Xforce rút ngắn sự chênh lệch.

Trong trường hợp cả 2 mẫu xe đều ghi nhận doanh số tháng 12 tương đương tháng 11, cuộc đua sẽ chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về Toyota Yaris Cross.

Nếu Mitsubishi Xforce lại tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng khủng vượt mốc 2.900 chiếc/tháng, hoặc Yaris Cross bất ngờ giảm doanh số về dưới 1.700 xe/tháng, câu chuyện sẽ hoàn toàn thay đổi. Tuy nhiên, viễn cảnh này sẽ khó có thể xảy ra hơn.

Việc doanh số của Xforce đạt mức tốt kỷ lục như giả thuyết không phải chưa từng xuất hiện. Vào tháng 8/2024, Mitsubishi Việt Nam từng bán đến 2.504 chiếc Xforce, góp phần đưa chiếc Xforce trở thành xe bán chạy nhất Việt Nam năm 2024.

Thế nhưng mốc gần 3.000 xe/tháng là khá khó khăn cho mẫu SUV này. Trong năm 2025, gần như không cái tên nào có thể ghi nhận mức doanh số khoảng 3.000 chiếc/tháng, trừ các đại diện chạy điện của VinFast.

Khoảng cách hơn 1.000 chiếc vừa đủ an toàn để Yaris Cross giành được ngôi vương trước Xforce. Ảnh: TMV.

Nhìn chung dù kết quả chung cuộc có ra sao, cuộc đua giữa Mitsubishi Xforce và Toyota Yaris Cross trong năm 2025 đã mang lại "trái ngọt" cho người tiêu dùng với những đợt ưu đãi kỷ lục.

Nếu Yaris Cross thành công bảo vệ ngôi vương nhờ sự ổn định và lợi thế từ dòng xe hybrid, thì Xforce cũng đã kịp ghi dấu ấn bằng sự bứt tốc mạnh mẽ trong những tháng cuối năm. Ngôi vị quán quân doanh số phân khúc SUV cỡ B chạy xăng sẽ là một phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của cả 2 thương hiệu Nhật Bản trong một năm thị trường đầy biến động.

Và với những bước chạy đà đầy nội lực trong tháng 12/2025, cuộc đua này chắc chắn sẽ còn mở ra nhiều chương mới thú vị hơn trong năm 2026, khi xu hướng điện hóa và sự cạnh tranh về công nghệ ngày càng trở nên quyết liệt.