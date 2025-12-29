Chủ xe Honda ở châu Âu đau đầu vì âm thanh cảnh báo

Một hệ thống bắt buộc trên ôtô ở châu Âu sẽ phát ra âm thanh cảnh báo ngay khi xe vượt 1-3 km/h so với tốc độ tối đa.

Theo Carscoops, ôtô càng hiện đại, người dùng càng được trải nghiệm nhiều tính năng và công nghệ mới. Tuy nhiên, sự phát triển này cũng song hành với một vài chức năng dễ gây khó chịu cho người dùng.

Tại châu Âu và Vương quốc Anh, một quy định bắt buộc ôtô phải phát âm thanh cảnh báo ngay khi tài xế cho phương tiện chạy quá tốc độ 1-3 km/h. Chủ xe Honda cho biết tính năng này đặc biệt khó chịu trên xe của mình, nhưng đã tìm ra giải pháp để hạn chế phần nào sự “phiền toái”.

Có tên chính thức là Intelligent Speed Assist (ISA), công nghệ này tuân theo quy định bắt buộc của Liên minh châu Âu, có nhiệm vụ phát cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh khi người lái vượt quá giới hạn tốc độ cho phép.

ISA đã trở thành trang bị bắt buộc trên tất cả xe mới bán tại châu Âu từ tháng 7/2024, với Honda được xem là hãng nghiêm túc nhất với việc triển khai hệ thống này.

Trên ôtô thương hiệu Honda bán ra cho khách hàng châu Âu trong năm nay, hệ thống ISA thậm chí còn được vận hành theo hướng “nghiêm khắc” hơn so với năm ngoái.

Một chủ xe Honda Civic bản facelift 2025 tại Anh đã chia sẻ trên mạng xã hội Reddit về trải nghiệm đầu tiên với hệ thống ISA. Những tiếng cảnh báo liên tục đã khiến quãng đường lái xe khoảng một giờ từ đại lý về nhà mang lại cảm giác hành trình kéo dài gấp đôi.

Không giống vài hãng xe khác, Honda không cung cấp tùy chọn phím thao tác nhanh để tắt âm báo này. Việc vô hiệu hóa tính năng ISA còn khác nhau giữa các mẫu xe Honda, hoặc không hề có sẵn trong menu cài đặt.

Chủ sở hữu các mẫu Honda Civic đời 2024 trước bản facelift cho biết vẫn có thể tắt tính năng nhận diện biển báo giao thông trong phần cài đặt xe. Tuy nhiên, người dùng phải lặp lại thao tác này cho mỗi chuyến đi. Như vậy, chỉ cần dừng xe đổ xăng, mua đồ ăn mang đi hoặc đón con cái ở trường, những người này phải vào menu để tắt tiếng âm báo thêm lần nữa.

Các mẫu Honda Civic facelift 2025 được báo cáo dường như đã loại bỏ hoàn toàn tuỳ chọn này. Chủ sở hữu chiếc Civic mới cho biết đã tìm ra cách khắc phục tạm thời, dù phức tạp và hiện chỉ khả dụng với những người sử dụng iPhone.

Cụ thể, việc vô hiệu hóa ứng dụng dẫn đường của Honda sẽ đồng thời tắt nhận diện biển báo giao thông cùng với âm thanh cảnh báo. Tuy nhiên, thao tác này cũng khiến Android Auto và các ứng dụng dẫn đường bên thứ ba như WAZE ngừng hoạt động. Đáng chú ý, Apple CarPlay vẫn sẽ tiếp tục hoạt động bình thường.

Theo Carscoops, hệ thống cảnh báo ISA nhiều khả năng sẽ được duy trì trên ôtô tại châu Âu trong thời gian khá dài. Do đó nếu bản thân là người thường xuyên chạy quá tốc độ giới hạn, tài xế sẽ phải tiếp tục tìm các giải pháp “lách luật” tạm thời để tắt âm cảnh báo.