Xiaomi SU7 sẽ có bản 'thương gia'

Phiên bản "thương gia" của Xiaomi SU7 sẽ là một sedan trục cơ sở kéo dài. Xiaomi cũng sẽ ra mắt thêm 2 SUV mới thuộc nhóm EREV trong năm 2026.

Theo Car News China, Xiaomi dự kiến ra mắt đến 4 mẫu xe mới trong năm sau, gồm một phiên bản nâng cấp của SU7, một SUV 7 chỗ dạng EREV, một SUV 5 chỗ dạng EREV cùng một phiên bản "thương gia" của sedan điện Xiaomi SU7.

Nguồn tin từ 36kr cho hay 2 mẫu xe đầu tiên tạm thời được lên kế hoạch ra mắt trong nửa đầu năm 2026, hai cái tên còn lại sẽ được giới thiệu vào khoảng nửa đến cuối năm sau.

Xiaomi SU7 phiên bản "thương gia" được chuyên trang Car News China tiết lộ sẽ là một sedan trục cơ sở kéo dài. Nhiều nguồn tin địa phương cũng xác nhận chiều dài cơ sở của xe được gia tăng đáng kể, đi kèm nhiều thay đổi bên trong khoang lái, tập trung vào cải thiện sự thoải mái ở hàng ghế sau.

Hồi tháng 10 vừa qua, CEO Lei Jun của Xiaomi đã cùng một nhóm lãnh đạo đến Tân Cương (Trung Quốc) để tiến hành thử nghiệm xe. Quá trình này đã để lộ nhiều hình ảnh về một SUV cỡ lớn, ngụy trang kỹ lưỡng và có bộ ống xả đơn ở đuôi xe.

Theo Car News China, mẫu xe này nhiều khả năng là SUV 7 chỗ trang bị hệ truyền động EREV, vốn mang tên mã nội bộ "Kunlun". Mẫu xe này được định vị trong phân khúc tương tự Li Auto L9 và Leapmotor D19, sử dụng gói pin dung lượng 70 kWh và cung cấp phạm vi hoạt động tối đa 400-500 km/lần sạc.

Kế hoạch của Xiaomi với công nghệ EREV đã được xúc tiến từ khá lâu. Hoạt động tuyển dụng từ năm 2023 của Xiaomi cho đến nay vẫn duy trì cam kết cho EREV, liệt kê hơn 20 vị trí liên quan đến mảng này.

SUV 7 chỗ trang bị hệ truyền động EREV của Xiaomi. Ảnh: 36kr.

2025 được giới phân tích ngành công nghiệp ôtô đánh giá là năm khai màn cho cuộc cạnh tranh ở thị trường xe hybrid trang bị gói pin dung lượng lớn.

Nhiều mẫu SUV trang bị công nghệ EREV đã gia nhập thị trường Trung Quốc trong năm nay, chẳng hạn IM LS6 và Fulwin T11. Các thương hiệu như Xpeng cũng đang gia tăng khoản đầu tư vào mảng này, sẽ cho ra mắt phiên bản EREV của Xpeng G7 và Xpeng P7+ trong năm tới.

Một số mẫu xe hybrid mới trang bị pin thuộc nhóm được trang bị gói pin dung lượng 80 kWh đã được đưa vào giai đoạn lập kế hoạch, và các mẫu SUV EREV của Xiaomi nằm trong số đó.