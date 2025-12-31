Đi phượt Tết Dương lịch bằng ôtô trong ngày, chọn cung đường nào?

Đâu sẽ là điểm đến hợp lý cho những chuyến du lịch Tết Dương lịch trong ngày với xe tự lái? Và mẫu ôtô nào sẽ thích hợp với từng cung đường?

Mặc dù thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 kéo dài đến 4 ngày, nhiều người vẫn chọn cùng bạn bè, người thân di chuyển đến các khu vui chơi, giải trí gần TP.HCM nhằm tiết kiệm thời gian. Với lịch trình trong ngày, cung đường nào sẽ thích hợp để cho những chuyến hành trình với xe tự lái dễ dàng di chuyển, nhưng vẫn có thể trải nghiệm cảm giác lái "đủ đầy" với đa dạng địa hình?

Du lịch Tết đến Phan Thiết

Biển Phan Thiết (Lâm Đồng) là điểm đến hợp lý khi tự lái ôtô du lịch trong dịp Tết Dương lịch. Để di chuyển đến Phan Thiết, bạn có thể di chuyển theo tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Sau đó, người lái có thể nối tiếp Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết để đến nút giao khu vực Lâm Đồng. Để di chuyển đến trung tâm Phan Thiết, bạn cần rẽ phải ở quốc lộ 1A, di chuyển thêm khoảng 25 km.

Tổng thời gian di chuyển từ TP.HCM đến TP. Phan Thiết dao động khoảng 2,5-3 giờ và có thể lâu hơn tùy vào điều kiện giao thông.

Với quãng đường di chuyển ngắn, được hỗ trợ bởi hệ thống đường cao tốc rộng rãi với khoảng 6 làn xe, cung đường này phù hợp với gia đình, nhóm bạn ít người, có nhu cầu cắm trại, ngắm biển hay chỉ đơn giản là thay đổi không khí trong dịp lễ.

Phan Thiết là điểm đến thích hợp cho những chuyến du lịch trong ngày với ôtô vào dịp lễ. Ảnh: Đan Thanh.

Tại TP. Phan Thiết, bạn có thể di chuyển thêm khoảng 25 km đến Dốc Hoàng Hôn, một địa điểm chụp ảnh "check-in" gây bão mạng xã hội trong thời gian gần đây. Vì là cung dường dốc, nhiều đoạn cua gắt, người lái cần lưu ý điều khiển xe ở vận tốc thích hợp để đảm bảo an toàn.

Đặc biệt tại đây còn có đoạn đường ngắn vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, thích hợp cho người muốn trải nghiệm cảm giác off-road nhẹ nhàng.

Như vậy, những mẫu SUV cỡ nhỏ vẫn hoàn toàn phù hợp với cung đường du lịch ngắn này. Bởi nếu chỉ di chuyển trong ngày, dung tích khoang hành lý không phải là mối bận tâm quá lớn. Tuy nhiên, bạn cần chú ý đến không gian nội thất, bao gồm cả công nghệ ở màn hình trung tâm và độ ngả lưng ở hàng ghế 2 để mang đến trải nghiệm thoải mái cho cả người lái lẫn hành khách trong xe.

Tham quan ở hồ Suối Tre

Nếu mong muốn một hành trình ngắn hơn nhưng vẫn trải nghiệm được cảnh quan xanh mát, Suối Tre (Đồng Nai) là lựa chọn hợp lý. Để di chuyển đến địa điểm này, bạn có thể chọn xuất phát từ TP.HCM, đi theo Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Sau khi ra khỏi cao tốc đến nút giao Dầu Giây, bạn rẽ phải vào Quốc lộ 1A, di chuyển thêm khoảng 4 km về hướng thị xã Long Khánh sẽ đến khu du lịch Suối Tre.

Cung đường di chuyển ngắn phù hợp với nhóm bạn di chuyển tự túc bằng những mẫu xe điện cỡ nhỏ. Ảnh: VinFast.

Với cung đường ngắn khoảng 60 km, tổng thời gian di chuyển từ TP.HCM đến Suối Tre chỉ khoảng hơn một giờ, phù hợp với gia đình có con nhỏ, mong muốn ngắm cảnh quan thiên nhiên mà không mất quá nhiều thời gian.

Vì vậy bạn hoàn toàn có thể lựa chọn những mẫu xe điện, sedan cỡ nhỏ như VinFast VF 3, VF 5 hay Mitsubishi Attrage, Hyundai Accent... di chuyển đến địa điểm du lịch được mệnh danh là "Đà Lạt của miền Đông" này mà không quá lo ngại về không gian khoang nội thất.

Cắm trại tại hồ Trị An

Du lịch cắm trại trong ngày tại hồ Trị An (Đồng Nai) là hình thức "đổi gió" phổ biến trong nhiều năm gần đây. Để di chuyển đến hồ Trị An bằng ôtô, bạn có thể lựa chọn di chuyển từ trung tâm TP.HCM theo hướng Xa lộ Hà Nội đến Đồng Nai. Tại nút giao này, bạn tiếp tục di chuyển trên tuyến đường QL 1A sau đó tiếp tục đi thêm khoảng 20 km đến khu cắm trại ven hồ.

Tại đây, bạn có thể lựa chọn tham quan tự túc, mua vé vào các khu du lịch, cắm trại tư nhân xung quanh khu vực hồ Trị An. Các đoạn đường đất ở ven hồ cùng thảm cỏ xanh, đừng đá dăm nhỏ vòng quanh khu camping là lựa chọn lý tưởng cho những tay lái muốn thử cảm giác "vượt địa hình" nhẹ nhàng mà không lo ngại ảnh hưởng hệ thống treo, phuộc của xe.

Mô hình camping, glamping phổ biến tại khu vực hồ Trị An. Ảnh: Linh Huỳnh.

Lưu ý dù hạ tầng cao tốc đã giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển, nhưng với kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày, lưu lượng phương tiện đổ về các cửa ngõ phía Đông như cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dự báo sẽ tăng đột biến. Những "điểm nghẽn" tại nút giao An Phú hay khu vực trạm thu phí thường xuyên ghi nhận tình trạng ùn ứ kéo dài vào khung giờ sáng sớm ngày đầu nghỉ lễ và chiều tối ngày cuối cùng.

Để hành trình "đổi gió" không trở thành nỗi ám ảnh mệt mỏi, người lái nên chủ động kiểm tra tình trạng giao thông qua các ứng dụng bản đồ trực tuyến hoặc bản tin giao thông trước khi khởi hành ít nhất 30 phút. Việc lựa chọn những khung giờ "ngược dòng" (khởi hành sớm hơn hoặc muộn hơn giờ cao điểm) giúp bạn không phải nhích từng chút một, giữ cho tâm thế của cả người lái lẫn hành khách luôn thoải mái để tận hưởng trọn vẹn chuyến đi.